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حملة بايدن الرئاسية تتمحور حول التحذير من ترمب

11/19/2023 2:15:20 PM
(MENAFN- Al Watan) اتهم الرئيس جو بايدن في الأيام الأخيرة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب بأنه ((مصمم على تدمير الديمقراطية الأمريكية)) ويخرج من أجل ((الانتقام)) و((القصاص)). وأنهى كل خطاب تقريبًا بالقول إنه ((لم يكن أكثر تفاؤلًا من أي وقت مضى)) بشأن اتجاه البلاد. لكنه بدأ مؤخرًا أيضًا في رسم رؤية لمستقبل كارثي للولايات المتحدة، إذا عاد ترمب إلى الرئاسة.
وترسل حملة إعادة انتخاب بايدن المزيد من رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على تحذيرات صارخة مثل: ((أمريكا ترمب في عام 2025: معسكرات الاعتقال الجماعية)). وذلك تذكيرًا باقتراح ترمب لأكبر عملية اعتقال وترحيل للمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة.
أمر أساسي
كانت المقارنة بين بايدن وترمب دائمًا أمرًا أساسيًا في استراتيجية الرئيس الديمقراطي لعام 2024. ولكن كان بايدن لا يذكر ترمب في خطاباته سوى ذكر قصير وساخر، بينما اليوم، زادت حملة بايدن بشكل حاد من إشاراتها إلى ترمب قبل أقل من عام بقليل من الانتخابات. ويعكس هذا التغيير كيف أن الناخبين الديمقراطيين الفاترين، مع انخفاض استطلاعات الرأي لبايدن، قد يكونون أكثر تحفيزًا لوقف ترمب بدلًا من السماع عن الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة.
واعترف بايدن بأن العديد من الناخبين لا يشعرون بالرضا تجاه الاقتصاد. ويشعر الناخبون بالإحباط بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
وفي حديثه أمام مانحي الحملة في سان فرانسيسكو، قال بايدن إن ترمب كان يستخدم خطاب النازيين لشيطنة الأعداء السياسيين بعد أن تعهد ترمب مؤخرًا بـ((استئصال)) الأعداء الذين وصفهم بـ((الحشرات)). وبعد لحظات من تصريحاته، عاد بايدن قائلًا: ((لم أكن أكثر تفاؤلًا بشأن مستقبل بلادنا من قبل)).
وهناك تنافر بين تأجيج بايدن للآمال في أمريكا الصاعدة وتحذيراته القاتمة من أن البلاد قد تقع تحت سيطرة شخص يصفه بأنه طاغية محتمل. ترى الحملتان أن الرسالتين متكاملتان.
وجهان لعملة
وقال مايكل تايلر، مدير اتصالات حملة بايدن: ((لا أعتقد أنهم في حالة توتر)) و((هذان وجهان لعملة واحدة، ومن مسؤوليتنا أن نضغط على كلا الجانبين)).
وعندما سُئل عن تعليقات بايدن ومقارناته بالخطاب النازي، ادعى ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم حملة ترمب، أن بايدن ((يمزق الديمقراطية إلى أشلاء)).
وقال تشيونغ: ((إنه أمر حقير وعنصري)) أن يقوم بايدن ((بهذا الارتباط المثير للاشمئزاز)) فيما يتعلق بالنازيين. ((لكنني لا أتوقع منه أن يتصرف بطريقة مشرفة. من الواضح أنه يعاني من حالة حادة من متلازمة اضطراب ترمب ويجب أن يحصل على مساعدة متخصصة)).
من المؤكد أن بايدن حصل على الفضل في إعادة انتخاب حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير بعد حملة روج فيها الديمقراطي في كثير من الأحيان للإنفاق الفيدرالي على البنية التحتية والإغاثة من فيروس كورونا - وهما مجالان يلعبهما حلفاء بايدن على أنهما إنجازات.
مركز التركيز
وكتب جيم ميسينا، مدير حملة الرئيس باراك أوباما لعام 2012، في مجلة بوليتيكو أن الناخبين سينتقلون إلى بايدن بمجرد أن يتم تذكيرهم ((بالسيرك الفوضوي الخارج عن القانون الذي كان رئاسة ترمب)).
وتهدف حملة بايدن إلى تحويل المحادثة السياسية إلى ترمب وبعيدًا عن مرشحي الحزب الجمهوري الذين يتخلفون عن الرئيس السابق في استطلاعات الرأي. ويريد فريق بايدن أيضًا تسليط الضوء على ما سيفعله ترمب في منصبه، وليس فقط مشاكله القانونية التي لا تعد ولا تحصى.
وقال بايدن في خطابه في سان فرانسيسكو: ((إن ديمقراطيتنا ذاتها على المحك)). ترمب ((يرشح نفسه على منصة لإنهاء الديمقراطية كما نعرفها، وهو لا يخفي الكرة حتى)).
حماية الديمقراطية
وهناك أدلة تشير إلى أن الرسائل حول حماية الديمقراطية يمكن أن يكون لها صدى لدى الناخبين. حيث وجد استطلاع AP VoteCast، وهو استطلاع واسع النطاق للناخبين الأمريكيين، أن نصف الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 وصفوا التضخم بأنه العامل الأكثر أهمية في التفكير في الانتخابات، لكن مستقبل الديمقراطية جاء في مرتبة متأخرة.
لكن ناخبي الديمقراطيين ركزوا بشكل خاص على قضايا الديمقراطية. وفي انتخابات الكونجرس على مستوى البلاد، فاز الديمقراطيون بـ 6 من كل 10 ناخبين حددوا مستقبل الديمقراطية باعتباره العامل ((الوحيد الأكثر أهمية)) بالنسبة لهم، في حين دعم حوالي 4 من كل 10 المرشحين الجمهوريين.
نزاهة بايدن
وتصدت حملة ترمب بإستراتيجية رسائل تتهم بايدن بالفساد وبأنه مدمر. وتعد إقالتا ترمب ولوائح الاتهام الأربع الكبرى دليلا لمؤيديه على اضطهاد الرئيس السابق، في حين يزعمون دون دليل قاطع حتى الآن أن بايدن استفاد من التعاملات التجارية لابنه هانتر، الذي يجري التحقيق معه من قبل مستشار خاص.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هجمات الجمهوريين على هانتر بايدن أثارت تساؤلات لدى العديد من الأمريكيين حول نزاهة والده.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز NORC لأبحاث الشؤون العامة في أكتوبر أن 35 % من البالغين الأمريكيين يعتقدون أن جو بايدن شخصيًا فعل شيئًا غير قانوني فيما يتعلق بالمعاملات التجارية لابنه، الذي اعترف بأنه يعاني من إدمان المخدرات. ويقول 33 % إن الرئيس تصرف بشكل غير أخلاقي لكنه لم ينتهك القانون. 30 % فقط يقولون إن جو بايدن لم يرتكب أي خطأ.

حملة بايدن تهدف إلى:
تحويل المحادثة السياسية إلى ترمب
تسليط الضوء على ما سيفعله ترمب في منصبه
التذكير بمشاكل ترمب القانونية التي لا تعد ولا تحصى.

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