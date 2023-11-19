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تسهيل إجراءات الدارسين في أيرلندا

11/19/2023 2:15:19 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت الملحقية الثقافية السعودية في دبلن اللقاء الدوري الأول لجميع الطلبة السعوديين الدارسين لدى أيرلندا. وأكد القائم بأعمال الملحقية الدكتور عبدالعزيز بن فهد الفهيد خلال اللقاء، الاهتمام الذي توليه القيادة بأبنائها الدارسين في الخارج، مبينًا أن أبواب الملحقية مفتوحة لخدمة جميع الطلبة، وأن جميع موظفيها يعملون على مدار الساعة في تسهيل إجراءات الطلبة السعوديين الدارسين في أيرلندا، وذلك لتوفير بيئة تعليمية مناسبة وتحقيق ما جاء المبتعثون لأجله، والعودة إلى أرض الوطن بأفضل الشهادات في مختلف التخصصات.
حضر اللقاء نائب سفير المملكة لدى أيرلندا عبدالسلام بن عبدالله المشيطي الذي أوضح للطلبة، أهم الخدمات التي تقدمها السفارة لأبنائها وبناتها الدارسين والمقيمين في أيرلندا، وإطلاعهم على أهم التعليمات التي تتعلق بنظام الإقامة واحترام قوانين البلد المضيف وعلى أهم الجوانب الأمنية.
وذكر المشيطي في كلمته التي ألقاها أن السفارة هي الملاذ الآمن للمواطن السعودي في الخارج وعلى الطالب ألا يتردد في التواصل مع السفارة في حال - لا سمح الله - تعرضه لمشكلة أو حاجته إلى أي توصية أو استشارة سواء قانونية أو اجتماعية.
كما شارك في اللقاء عدد من موظفي الملحقية الثقافية السعودية لدى أيرلندا، لإطلاع الطلبة السعوديين على الأنظمة الدراسية والتعاملات الإلكترونية وأهم الإجراءات التي يجب على الطالب التقيد بها والسير وفقها أثناء مرحلته الدراسية.

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