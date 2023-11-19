-->

Sunday, 19 November 2023 11:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسك تواصل تحفيز وتمكين الشباب

11/19/2023 2:15:19 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت مؤسسة محمد بن سلمان ((مسك)) أعمال النسخة السابعة من منتدى مسك العالمي الذي أُقيم في مطل البجيري بالمنطقة التاريخية للدرعية، التي تحمل إرثًا تاريخيًا وحضاريًا للدولة السعودية منذ ثلاثة عقود، حيث جاء تفعيل شعار المنتدى ((فكّر وأثّر)) في المنطقة التاريخية للدرعية لإلهام وتحفيز الشباب السعودي وأقرانهم من أنحاء العالم، لاتخاذ خطوات عملية لصُنع التغيير الإيجابي، وخلق الأثر المستدام على خارطة المملكة والعالم.
تمكين الشباب
شارك في المنتدى الذي يُعد من أكبر المنصات الشبابية على مستوى العالم، أكثر من 40 ألف شاب وفتاة، حيث حضر فعالياته أكثر من 30 ألف زائر، فيما تفاعل أكثر من 10 آلاف مستفيد مع أنشطة المنصة الافتراضية؛ لتواصل بذلك ((مسك)) جهودها نحو تمكين الشباب، وتشكيل حلقة وصل بين القادة والمفكرين والمبتكرين والمبدعين، والشباب المبدع والطموح من أنحاء العالم.
مجالات ريادية
شهد المنتدى توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون لمؤسسة مسك وجهاتها التابعة، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات لمجموعة من الجهات المستفيدة من برامج ريادة الأعمال ودعم المنظمات غير الربحية التي مكّنتها ((مسك))، حيث بلغ مجموع الاتفاقيات 17 اتفاقية ومذكرة وُقّعت مع مؤسسات وجهات محلية وعالمية في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي؛ بهدف دعم المجالات الريادية والمعرفية، وتمكين مجتمع الشباب محليًا وإقليميًا وعالميًا.
رحلة التطوير
أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال افتتاحه لأعمال المنتدى الذي أُقيم على مدى ثلاثة أيام، على مفهوم المنتدى الذي يُعزز أهمية استثمار الفرص المتاحة للشباب، والانطلاق في رحلة التطوير المستمر، حيث شهد المنتدى مشاركة أصحاب السمو والمعالي والنماذج المُلهمة من صُناع التغيير والمتحدثين العالميين، في إثراء المحور الرئيس للمنتدى ((فكّر وأثّر)) عبر أكثر من 150 جلسة حوارية ناقش فيها أكثر من 120 متحدثاً ومتحدثة، موضوعات الاستدامة والتغيّر المناخي، والتحول التعليمي، والابتكار والريادة، والرياضة والألعاب، والابتكار الرقمي والتكنولوجيا، والصحة النفسية، والتنوع والهوية الثقافية.

MENAFN19112023000089011017ID1107453749

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث