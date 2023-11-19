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رئيس الوزراء العراقى: النفط يشكل المصدر الرئيسى للدخل

11/19/2023 2:15:07 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن النفط يشكل المصدر الرئيسى للدخل، والحكومة تعمل على تطوير القطاع النفطي والقطاعات الأخرى الخاصة بالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والأسمدة، على وفق ما جاء في برنامجها الحكومي، وكذلك تطوير قطاع الكهرباء والعمل على برنامج خطة مشاريع الطاقة المتكاملة، مشيراً إلى سياسة الحكومة في مواصلة تقديم الدعم على مستوى الحلول والسياسات والقرارات.

وأوضح خلال ترؤسه الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة وزارة النفط والمشاريع النفطية، وسير تنفيذ خطط الوزارة المعدة لتطوير القطاع النفطي في العراق،اليوم الأحد وفقا للوكالة الوطنية العراقية“نينا”، أهمية استثمار الارتفاع النسبي لأسعار النفط العالمية، في زيادة التخصيصات المالية من خلال الاستثمار الأمثل للنفط والغاز، مشيرا إلى ضرورة النهوض بالقطاع النفطي، بكل مفاصله؛ لارتباطه بخطط الدولة والتنمية المنشودة.

واطلع السوداني، خلال الاجتماع، على نتائج المباحثات التي عُقدت بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بإعادة تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي.

أ. ش. أ

MENAFN19112023000202011048ID1107453748

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