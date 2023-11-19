رئيس الوزراء العراقى: النفط يشكل المصدر الرئيسى للدخل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن النفط يشكل المصدر الرئيسى للدخل، والحكومة تعمل على تطوير القطاع النفطي والقطاعات الأخرى الخاصة بالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والأسمدة، على وفق ما جاء في برنامجها الحكومي، وكذلك تطوير قطاع الكهرباء والعمل على برنامج خطة مشاريع الطاقة المتكاملة، مشيراً إلى سياسة الحكومة في مواصلة تقديم الدعم على مستوى الحلول والسياسات والقرارات.
وأوضح خلال ترؤسه الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة وزارة النفط والمشاريع النفطية، وسير تنفيذ خطط الوزارة المعدة لتطوير القطاع النفطي في العراق،اليوم الأحد وفقا للوكالة الوطنية العراقية“نينا”، أهمية استثمار الارتفاع النسبي لأسعار النفط العالمية، في زيادة التخصيصات المالية من خلال الاستثمار الأمثل للنفط والغاز، مشيرا إلى ضرورة النهوض بالقطاع النفطي، بكل مفاصله؛ لارتباطه بخطط الدولة والتنمية المنشودة.
واطلع السوداني، خلال الاجتماع، على نتائج المباحثات التي عُقدت بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بإعادة تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي.
أ. ش. أ
MENAFN19112023000202011048ID1107453748
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