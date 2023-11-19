%25 من قائمة فوربس للشرق الأوسط مقيمون فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن النسخة السادسة من قائمتها السنوية (30 تحت الثلاثين 30 30Under) التي تسلط الضوء على المبدعين الشباب في المنطقة دون سن الثلاثين ممن يحدثون تأثيرًا في مختلف القطاعات. وقد توسعت قائمة هذا العام لتضم لأول مرة 120 مشاركا ومشاركة، موزعين بالتساوي على 4 فئات، تضم كل منها 30 مشاركة.
للتأهل للقائمة، كان ينبغي للمرشحين أن تقل أعمارهم عن 30 عامًا بتاريخ 31 ديسمبر 2022، أي أن تاريخ ميلاد كل منهم من عام 1993 وما بعده، ينتمون لأي جنسية، لكن يجب أن تركز الشركة او المبادرة التي يقودها المرشح على خدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وللعثور على المواهب الشابة الواعدة في المنطقة، عملت“فوربس الشرق الأوسط” على تقييم أكثر من 600 ترشيح ضمن عدة جولات، لإعداد قائمة مختصرة ضمت 240 مرشحًا. ثم بحث فريق من المُحكمين، وهم جميعهم خبراء في مجالات اختصاصاتهم، في بيانات المرشحين لتقييمهم واختيار المؤهلين للقائمة النهائية، بالاعتماد على عوامل عديدة شملت: مدى تأثير المرشحين على القطاعات التي يعملون فيها، والسوق والتأثير المجتمعي، وفرص النمو مستقبلًا. بالإضافة إلى البيانات الكمية والأرقام، مثل: حجم التمويلات، والجوائز التي فاز بها المرشحون، والإيرادات وقيمة الصفقات، وعدد الأشخاص المتأثرين بهم، وعدد العملاء والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تسلط قائمة هذا العام الضوء على إنجازات 145 مبدعًا ومبدعة من 22 جنسية مختلفة. حيث يهيمن المصريون على القائمة بواقع 44 شخصًا، يليهم السعوديون بـ 15، ثم لبنان والإمارات والأردن بواقع 14، و13، و10 أشخاص على التوالي. ويقيم متأهلو القائمة في الشرق الأوسط، أو يباشرون أعمالهم وأنشطتهم الرئيسية فيها، ويتوزعون على 20 دولة، ما يعكس مدى تنوع وتأثير قادة المستقبل في المنطقة، حيث تحتضن الإمارات 43 منهم، تليها مصر التي يقيم فيها 36 مرشحًا، السعودية (14)، لبنان (9)، والأردن (6).
تتضمن كل فئة من 4 فئات في القائمة 30 مشاركة، إذ تعد فئة التمويل والتجارة الإلكترونية الأكبر من حيث عدد المشاركين بواقع 44 شخصًا، ثم العلوم والتكنولوجيا والتأثير الاجتماعي بواقع 34 شخصًا لكل فئة، كما تضم فئة الترفيه 33 شخصًا.
يبلغ متوسط أعمار المرشحين 26.6 سنة، أصغرهم لاعبة تنس الطاولة المصرية هنا جودة (15 عامًا)، ولاعب رفع الأثقال العراقي علي عمار الربيعي (18 عامًا).
يشكل رواد الأعمال 74% من إجمالي القائمة بواقع 107 مؤسسين لشركات ناشئة، وتضم القائمة عبد الله أبو الشيخ، (28 عامًا) الذي شارك في تأسيس شركة“أسـتـرا تك” لخدمات التكنولوجيا الاستهلاكية ومقرها الإمارات. وهي الشركة الأكثر تمويلًا ضمن شركات القائمة، إذ جمعت 500 مليون دولار من شركة (G42) في عام 2022.
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