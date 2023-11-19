المصرى للتأمين يوصى أعضائه بالتوسع فى طرح تغطيات وثيقة تأمين المديرين

MENAFN - Al-Borsa News) أوصى الاتحاد المصرى للتأمين شركاته الأعضاء بالتوسع فى طرح تغطيات وثيقة تأمين المديرين وأعضاء مجالس الإدارات، والتى اعتمدتها اللجنة العامة للحوادث المتنوعة بالاتحاد فى وقت سابق.

وقال الاتحاد فى نشرته الدورية، إن الوثيقة توفر حزمة تغطيات منها مسؤولية مديرى الشركات غير الربحية والربحية والخاصة لحمايتهم من المطالبات التى قد تنشأ عن القرارات والإجراءات التى يتخذونها فى حدود واجباتهم اليومية.

وأضاف الاتحاد أن الوثيقة تساعد على تأمين المديرين وأعضاء مجلس الإدارة وحمايتهم من تكاليف الدفاع والأضرار التى قد تنشأ عن القرارات الإدارية التى قد يكون لها عواقب مالية سلبية.

ووفقا للاتحاد؛ تتضمن نطاق الغطاء التأمينى الرئيسى للوثيقة المؤمن عليهم حيث تدفع شركة التأمين إلى أى من المؤمن له أو نيابة عنه أى مطالبة مقدمة تجاههم أو تقام ضدهم لأول مرة أثناء مدة سريان الوثيقة.

كما تدفع شركة التأمين إلى الشركة أو نيابة عنها أى خسارة ناشئة عن أى مطالبة تجاه المؤمن لهم مقدمة لأول مرة خلال فترة سريان الوثيقة طالما هذه الخسارة معترف بها قانوناً.

وبحسب النشرة؛ يتضمن تطاق التغطية كذلك تكاليف التمثيل القانونى حيث تدفع شركة التأمين إلى المؤمن له أو نيابة عنه أى من تكاليف التمثيل القانونى الناشئة عن أى تحقيق (ينشأ لأول مرة) أثناء مدة سريان الوثيقة، وذلك فى حدود مبلغ التأمين.

وأشار الاتحاد إلى أن الوثيقة تستثنى عدد من المخاطر منها الأفعال المُتعمَّدة وأية إصابات جسدية أو أضرار فى الممتلكات فضلا عن المطالبات التى تنشأ عن أو تعود إلى ظروف تم إخطار أى من المديرين والمسؤولين أو وثيقة مسئولية الإدارة بها قبل تاريخ بدء مدة سريان الوثيقة.

وذكرت النشرة أن تسعير التغطية بالوثيقة على مجموعة متنوعة من العوامل، بما فى ذلك نوع العمل وإيرادات الشركة إضافة إلى المطالبات القانونية السابقة إن وجد ومبلغ الدين.