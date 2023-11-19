المصرى للتأمين يوصى أعضائه بالتوسع فى طرح تغطيات وثيقة تأمين المديرين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أوصى الاتحاد المصرى للتأمين شركاته الأعضاء بالتوسع فى طرح تغطيات وثيقة تأمين المديرين وأعضاء مجالس الإدارات، والتى اعتمدتها اللجنة العامة للحوادث المتنوعة بالاتحاد فى وقت سابق.
وقال الاتحاد فى نشرته الدورية، إن الوثيقة توفر حزمة تغطيات منها مسؤولية مديرى الشركات غير الربحية والربحية والخاصة لحمايتهم من المطالبات التى قد تنشأ عن القرارات والإجراءات التى يتخذونها فى حدود واجباتهم اليومية.
وأضاف الاتحاد أن الوثيقة تساعد على تأمين المديرين وأعضاء مجلس الإدارة وحمايتهم من تكاليف الدفاع والأضرار التى قد تنشأ عن القرارات الإدارية التى قد يكون لها عواقب مالية سلبية.
ووفقا للاتحاد؛ تتضمن نطاق الغطاء التأمينى الرئيسى للوثيقة المؤمن عليهم حيث تدفع شركة التأمين إلى أى من المؤمن له أو نيابة عنه أى مطالبة مقدمة تجاههم أو تقام ضدهم لأول مرة أثناء مدة سريان الوثيقة.
كما تدفع شركة التأمين إلى الشركة أو نيابة عنها أى خسارة ناشئة عن أى مطالبة تجاه المؤمن لهم مقدمة لأول مرة خلال فترة سريان الوثيقة طالما هذه الخسارة معترف بها قانوناً.
وبحسب النشرة؛ يتضمن تطاق التغطية كذلك تكاليف التمثيل القانونى حيث تدفع شركة التأمين إلى المؤمن له أو نيابة عنه أى من تكاليف التمثيل القانونى الناشئة عن أى تحقيق (ينشأ لأول مرة) أثناء مدة سريان الوثيقة، وذلك فى حدود مبلغ التأمين.
وأشار الاتحاد إلى أن الوثيقة تستثنى عدد من المخاطر منها الأفعال المُتعمَّدة وأية إصابات جسدية أو أضرار فى الممتلكات فضلا عن المطالبات التى تنشأ عن أو تعود إلى ظروف تم إخطار أى من المديرين والمسؤولين أو وثيقة مسئولية الإدارة بها قبل تاريخ بدء مدة سريان الوثيقة.
وذكرت النشرة أن تسعير التغطية بالوثيقة على مجموعة متنوعة من العوامل، بما فى ذلك نوع العمل وإيرادات الشركة إضافة إلى المطالبات القانونية السابقة إن وجد ومبلغ الدين.
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