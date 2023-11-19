محمد فريد: رقمنة الخدمات المالية تحقق الشمول المالى والاستثمارى والتأمينى

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك جهودا لتحقيق عملية التحول الرقمى بالنظام المالى غير المصرفى حيث تم إصدار 3 قرارات فى عام 2023 تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأضاف فريد، خلال كلمته بالمؤتمر الدولى للتكنولوجيا فى الشرق الأوسط Cairo ICT، أن تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية ورقمنه الخدمات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالى غير المصرفى تحقيق الشمول التأمينى والاستثمارى والتمويلى ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى.

وأوضح أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسى لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومى، فالقرارات الجديدة تضع الأسس لإنشاء شركات جديدة تعمل بشكل تكنولوجى 100% فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتتيح للشركات العاملة اتباع نموذج خليط فى تقديم خدماتها للعملاء.

وقال فريد، إن القرارات راعت ضرورة التزام الشركات بآليات ومنهجيات تمكنها من إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمراراها فى أداء مهام عملها بشكل كفء ويحمى حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالى، مؤكداً أن القرارات ستمكن العملاء من فتح الحسابات وإتمام معاملاتهم فى الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل إلكترونى.