ارتفاع معظم بورصات الخليج مدعومة بقفزة فى أسعار النفط

MENAFN - Al-Borsa News) أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الأحد مدعومة بقفزة سجلتها أسعار النفط يوم الجمعة، وصعد المؤشر السعودي للجلسة الرابعة على التوالي.

وقفزت أسعار النفط، التي غالبا ما تكون محفزا للأسواق المالية في منطقة الخليج، بأكثر من 4% يوم الجمعة، لتتعافى من أدنى مستوى في أربعة أشهر بدعم من العقوبات الأمريكية على بعض شركات شحن النفط الروسية.

وصعد المؤشر السعودي 0.5% مع ارتفاع سهم عملاقة النفط أرامكو 0.3% وسهم البنك الأهلي السعودي أكبر بنوك المملكة 1.5%.

وفي قطر أغلق المؤشر مرتفعًا 0.2% مع صعود سهم أكبر بنوك الخليج، بنك قطر الوطني 1%.

وأدت النبرة الضعيفة للبيانات الاقتصادية الأمريكية الأسبوع الماضي إلى زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة، مما تسبب في تراجع عوائد سندات الخزانة وانتعاش أسواق الأسهم.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الستة بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نظرًا لأن معظم عملات المنطقة مرتبطة بالدولار.