ارتفاع معظم بورصات الخليج مدعومة بقفزة فى أسعار النفط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الأحد مدعومة بقفزة سجلتها أسعار النفط يوم الجمعة، وصعد المؤشر السعودي للجلسة الرابعة على التوالي.
وقفزت أسعار النفط، التي غالبا ما تكون محفزا للأسواق المالية في منطقة الخليج، بأكثر من 4% يوم الجمعة، لتتعافى من أدنى مستوى في أربعة أشهر بدعم من العقوبات الأمريكية على بعض شركات شحن النفط الروسية.
وصعد المؤشر السعودي 0.5% مع ارتفاع سهم عملاقة النفط أرامكو 0.3% وسهم البنك الأهلي السعودي أكبر بنوك المملكة 1.5%.
وفي قطر أغلق المؤشر مرتفعًا 0.2% مع صعود سهم أكبر بنوك الخليج، بنك قطر الوطني 1%.
وأدت النبرة الضعيفة للبيانات الاقتصادية الأمريكية الأسبوع الماضي إلى زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة، مما تسبب في تراجع عوائد سندات الخزانة وانتعاش أسواق الأسهم.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الستة بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نظرًا لأن معظم عملات المنطقة مرتبطة بالدولار.
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