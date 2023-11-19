جون بيرن مردوخ يكتب: الذكاء الاصطناعى يضر بذوى الياقات البيضاء

MENAFN - Al-Borsa News) منذ ظهور الذكاء الاصطناعى التوليدى على الساحة، فى نوفمبر الماضى، كانت التوقعات بالنسبة إلى ذوى الياقات البيضاء قاتمة.

تقدر شركة ((أوبن إيه آى))، مطورة ((تشات جى بى تى))، أنَّ الوظائف الأكثر عُرضة للخطر من الموجة الجديدة من الذكاء الاصطناعى هى الوظائف ذات الأجور الأعلى، وأن الشخص الذى يعمل فى مهنة تدفع راتباً مكوناً من 6 خانات عُرضة للخطر تقريباً ثلاثة أضعاف شخص يكسب 30 ألف دولار.

وتحذر شركة ((ماكينزى)) من قدرة النماذج على أتمتة تطبيق الخبرات.

أنا أتفهم الإغراء الذى يدفعنا للتغاضى عن هذه التحذيرات بوصفها مجرد توقعات، فقد دفعت الأعوام السابقة كثيراً منا إلى الشعور الزائف بالأمان بأن الأتمتة هى شىء يحدث لوظائف الآخرين، وليس لوظائفنا أبداً.

لكن الخوف من أن الذكاء الاصطناعى قد يستولى فى يوم من الأيام على وظائف ذوى الياقات البيضاء هو حقيقة واقعة بالفعل.

فى دراسة إبداعية نُشِرت هذا الصيف، أظهر باحثون أمريكيون، أنه فى غضون بضعة أشهر من إطلاق ((تشات جى بى تى))، شهد كاتبو المحتوى ومصممو الجرافيك على منصات العمل الحر الكبيرة عبر الإنترنت انخفاضاً كبيراً فى عدد الأعمال التى حصلوا عليها، بل شهدوا انخفاضات أكثر حدة فى الأرباح حتى.

وهذا لا يشير فقط إلى أن الذكاء الاصطناعى التوليدى كان يستولى على عملهم، بل يشير أيضاً إلى أنه يقلل من قيمة العمل الذى ما زالوا يؤدونه.

الأمر الأكثر لفتاً للانتباه هو أن الدراسة وجدت أن العاملين لحسابهم الخاص الذين حصلوا فى السابق على أعلى الأرباح وأكملوا معظم أعمالهم، لم تكن احتمالية رؤية انخفاض فى توظيفهم وأرباحهم أقل من العاملين الآخرين، بل كانت نتائجهم أسوأ.

بعبارة أخرى، إنَّ كونك أكثر مهارة لا يحميك من فقدان العمل أو الأرباح.

لكن سوق العمل الحر عبر الإنترنت يغطى شكلاً خاصاً جداً من عمل ذوى الياقات البيضاء وسوق العمل.

ماذا عن النظر إلى أعلى مراتب طبقة العاملين فى مجال المعرفة؟

لهذا السبب، يمكننا أن ننتقل إلى دراسة حديثة ورائعة أجرتها كلية هارفارد للأعمال، التى رصدت تأثير إعطاء ((جى بى تى ـ 4))، وهو أحدث ما قدمته شركة ((أوبن إيه آى)) والأكثر تقدماً، للموظفين فى مجموعة ((بوسطن)) الاستشارية.

كان موظفو مجموعة ((بوسطن)) الاستشارية الذين تم تعيينهم عشوائياً لاستخدام ((جى بى تى ـ 4)) عند تنفيذ مجموعة من المهام الاستشارية أكثر إنتاجية بكثير من زملائهم الذين لم يتمكنوا من استخدام الأداة.

ولم يقتصر الأمر على تنفيذ الاستشاريين الذين ساعدهم الذكاء الاصطناعى المهام بشكل أسرع 25% وإنجاز مهام أكثر بشكل عام بنسبة 12%، بل تم تقييم عملهم على أنه أعلى جودة بنسبة 40% من أقرانهم الذين لم يتلقوا مساعدة الذكاء الاصطناعى.

استفاد الموظفون من مختلف المهارات، لكن فى نمط شائع الآن فى دراسات الذكاء الاصطناعى التوليدى، جاءت أكبر مكاسب الأداء بين الموظفين الأقل مهارة فى القوى العاملة.

وهذا أمر بديهى، فمن الأفضل فهم النماذج اللغوية الكبيرة بوصفها مكررة وملخصة ممتازة للمعرفة الإنسانية الموجودة فى المجال العام.

وكلما اقتربت معرفة الفرد بالفعل من هذا الحد، قلت الفائدة من استخدامها.

لكن كانت هناك مشكلة واحدة: فى مهمة أكثر دقة، تضمنت تحليل الأدلة الكمية فقط بعد قراءة دقيقة للمواد النوعية، كان أداء الاستشاريين بمساعدة الذكاء الاصطناعى أسوأ، فقد غابت عن أداة ((جى بى تى)) التفاصيل الدقيقة.

لكنَّ مجموعتين من المشاركين خالفتا هذا الاتجاه، الأولى ـ التى أطلق عليها المؤلفون اسم ((السايبورج)) ـ بالارتباط مع الذكاء الاصطناعى، تصوغ المجموعة باستمرار استجاباته وتفحصها وتنقحها، فى حين أن الثانية ـ ((القنطور)) ـ من خلال تقسيم العمل، تسلم مزيداً من المهام الفرعية المناسبة للذكاء الاصطناعى مع التركيز على مجالات خبرتها.

تخبرنا الدراسات مجتمعة بثلاثة أشياء:

أولاً، سيكون التنظيم أمراً أساسياً، والعمل الحر عبر الإنترنت هو سوق عمل غير منظم كما سيتضح، ودون وسائل الحماية، حتى العاملون فى مجال المعرفة سيواجهون مشكلات.

ثانياً، كلما كان الدور متعدد الأوجه، قل خطر الأتمتة الكاملة، فنموذج العمل الحر لأداء مهمة واحدة لعدة عملاء، مثل كتابة المحتوى أو تصميم الشعار، معرض للخطر خاصة.

ثالثاً، يتطلب تحقيق أقصى استفادة من هذه الأدوات، مع تجنب مخاطرها، التعامل معها بوصفها امتداداً لنا، والتحقق من مخرجاتها كما نتحقق من نتائجنا، فهى ليست مساعدة منفصلة معصومة من الخطأ يمكننا أن نسلمها المسئولية.

بلغة جيل الألفية، يعد الذكاء الاصطناعى التوليدى الصديق العدو للعمال ذوى الياقات البيضاء، ومن الحكمة أن نكون حذرين، لكن هذه العلاقة ربما تصبح مزدهرة.

بقلم: جون بيرن مردوخ

كاتب لدى صحيفة ((فاينانشيال تايمز))

المصدر: صحيفة ((فاينانشيال تايمز)) البريطانية