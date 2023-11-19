البورصة الأردنية تنهى تعاملاتها على انخفاض

البورصة الأردنية تنهى تعاملاتها على انخفاض
التاريخ
11/19/2023 2:15:05 PM
(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلقت البورصة الأردنية اليوم الأحد، تعاملاتها على انخفاض بنسبة 0.02% لتصل عند مستوى 2393 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.5 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2011 صفقة.
أ. ش. أ
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