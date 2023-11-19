62 مليار دولار حجم الاستثمارات الخليجية فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال رئيس اتحاد الغرف الخليجية حسن الحويزي إن حجم الاستثمارات الخليجية في مصر يتجاوز 62 مليار دولار وأكثر من 8500 شركة خليجية تستثمر في مصر.
ونوه الحويزي – في تصريحات نقلتها وكالة أنباء السعودية (واس) – بالعلاقة الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بحسب دراسة حديثة أعدها الاتحاد، تشير إلى تجاوز حجم التبادل التجاري 30 مليار دولار في العام 2022 منها 20.4 مليار دولار للصادرات الخليجية و9.5 مليار دولار للواردات الخليجية من مصر.
ومن المقرر أن ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أعمال منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول تحت شعار“أعمال – استثمار – شراكة“، وذلك خلال الفترة 22 – 23 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بمشاركة مسؤولين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر.
وأعرب الحويزي عن تطلعه بأن يخرج المنتدى بتوصيات هادفة تشكل انطلاقة حقيقة نحو بناء شراكات وعلاقات اقتصادية قوية بين الجانبين، وأن يكون للقطاع الخاص دور محوري في تعزيز علاقات الجانبين الاقتصادية حتى يستفيد منها المواطن الخليجي والمصري.
أ. ش. أ
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