62 مليار دولار حجم الاستثمارات الخليجية فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) قال رئيس اتحاد الغرف الخليجية حسن الحويزي إن حجم الاستثمارات الخليجية في مصر يتجاوز 62 مليار دولار وأكثر من 8500 شركة خليجية تستثمر في مصر.

ونوه الحويزي – في تصريحات نقلتها وكالة أنباء السعودية (واس) – بالعلاقة الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بحسب دراسة حديثة أعدها الاتحاد، تشير إلى تجاوز حجم التبادل التجاري 30 مليار دولار في العام 2022 منها 20.4 مليار دولار للصادرات الخليجية و9.5 مليار دولار للواردات الخليجية من مصر.

ومن المقرر أن ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أعمال منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول تحت شعار“أعمال – استثمار – شراكة“، وذلك خلال الفترة 22 – 23 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بمشاركة مسؤولين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر.

وأعرب الحويزي عن تطلعه بأن يخرج المنتدى بتوصيات هادفة تشكل انطلاقة حقيقة نحو بناء شراكات وعلاقات اقتصادية قوية بين الجانبين، وأن يكون للقطاع الخاص دور محوري في تعزيز علاقات الجانبين الاقتصادية حتى يستفيد منها المواطن الخليجي والمصري.

أ. ش. أ