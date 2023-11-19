البورصة تحقق قمة تاريخية جديدة بصعود 70.6% منذ بداية 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع متعاملون بالبورصة المصرية، اختراق قمم تاريخية جديدة، يليها حركة تصحيحية مؤقتة نتيجة لعمليات جنى الأرباح المحققة خلال الجلسات الأخيرة، بعد وصول المؤشر الرئيسى للسوق لمستوى 24958 نقطة، وتحقيق قفزة صاعدة للمؤشر الرئيسى بمعدل تخطى 70% منذ بداية العام الجارى.
أغلقت مؤشرات البورصة على ارتفاع جماعى فى ختام تداولات جلسة اليوم الأحد، ليسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 قمة تاريخية جديدة صاعدًا 2.12% ليصل إلى مستوى 24899 نقطة، متاثراً بارتفاع سهم البنك التجارى الدولى بنسبة 3.83% وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.89% ليستقر عند مستوى 4909 نقطة.
قال باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع سهم البنك التجارى الدولى دفع اقتراب المؤشر الرئيسى من مستوى 25 ألف نقطة.
وأضاف أن مؤشرات صحة وجودة السوق مرتفعة، مما دفع حركة الصعود التى وصلت بالمؤشر لأعلى مستوى فى تاريخه عند 24958 نقطة.
وأوضح أن أحجام التداول تحتاج لاستكمال التحسن لكى ترتفع لتعزز الاتجاه الصاعد بالسوق. وتوقع استمرار الأداء الإيجابى للمؤشرات وحدوث موجة تصحيحية وجنى أرباح مؤقتة.
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.07% إلى مستوى 7236 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعاً بنسبة 1.84% عند مستوى 30049 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات 3.3 مليار جنيه، من خلال تداول 1.1 مليار سهم، بتنفيذ 115 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 103 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا مصر للفنادق بنسبة 20%، والدلتا للسكر بنسبة 15.3%.
وتراجعت أسعار 63 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنحو 7.8%، وسهم النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل بنحو 7.2%، فيما لم تتغير أسعار 39 سهم، وسجل رأس المال السوقى ارتفاعاً ليستقر عند مستوى 1.68 تريليون جنيه.
توقع حسام عيد رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أن يستكمل المؤشر الرئيسى الأداء الإيجابى والصعود مع أداء الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء والاستمرار فى حصد المكاسب وتحقيق مستويات تاريخية جديدة.
وقال إن المؤشر الرئيسى استقر بنهاية تعاملات اليوم عند مستوى إغلاق تاريخى جديد، بفضل الأداء الإيجابى والصعود لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء.
وتابع أنه فى حالة استمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجنى الأرباح قد يتجه المؤشر السبعينى إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسى 4860 نقطة.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 125.6 مليون جنيه و9.5 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 92% و0.98%، فيما توجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 135.1 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 7%.
وسجل الأفراد 76.3% من التعاملات متجهين جميعهم نحو البيع، حيث سجل المصريين صافى بيع بقيمة 347.5 مليون جنيه، وسجل العرب والأجانب صافى بيع بقيمة 90.5 مليون و12.8 مليون جنيه على التوالى.
فيما سجلت المؤسسات 23.7% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى شراء بقيمة 473.2 مليون جنيه و44.6 مليون جنيه، واتجهت المؤسسات العربية إلى البيع بقيمة 22.3 مليون جنيه.
كتبت – جهاد عاطف:
MENAFN19112023000202011048ID1107453740