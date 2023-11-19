البورصة تحقق قمة تاريخية جديدة بصعود 70.6% منذ بداية 2023

MENAFN - Al-Borsa News) توقع متعاملون بالبورصة المصرية، اختراق قمم تاريخية جديدة، يليها حركة تصحيحية مؤقتة نتيجة لعمليات جنى الأرباح المحققة خلال الجلسات الأخيرة، بعد وصول المؤشر الرئيسى للسوق لمستوى 24958 نقطة، وتحقيق قفزة صاعدة للمؤشر الرئيسى بمعدل تخطى 70% منذ بداية العام الجارى.

أغلقت مؤشرات البورصة على ارتفاع جماعى فى ختام تداولات جلسة اليوم الأحد، ليسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 قمة تاريخية جديدة صاعدًا 2.12% ليصل إلى مستوى 24899 نقطة، متاثراً بارتفاع سهم البنك التجارى الدولى بنسبة 3.83% وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.89% ليستقر عند مستوى 4909 نقطة.

قال باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع سهم البنك التجارى الدولى دفع اقتراب المؤشر الرئيسى من مستوى 25 ألف نقطة.

وأضاف أن مؤشرات صحة وجودة السوق مرتفعة، مما دفع حركة الصعود التى وصلت بالمؤشر لأعلى مستوى فى تاريخه عند 24958 نقطة.

وأوضح أن أحجام التداول تحتاج لاستكمال التحسن لكى ترتفع لتعزز الاتجاه الصاعد بالسوق. وتوقع استمرار الأداء الإيجابى للمؤشرات وحدوث موجة تصحيحية وجنى أرباح مؤقتة.

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.07% إلى مستوى 7236 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعاً بنسبة 1.84% عند مستوى 30049 نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات 3.3 مليار جنيه، من خلال تداول 1.1 مليار سهم، بتنفيذ 115 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 103 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا مصر للفنادق بنسبة 20%، والدلتا للسكر بنسبة 15.3%.

وتراجعت أسعار 63 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنحو 7.8%، وسهم النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل بنحو 7.2%، فيما لم تتغير أسعار 39 سهم، وسجل رأس المال السوقى ارتفاعاً ليستقر عند مستوى 1.68 تريليون جنيه.

توقع حسام عيد رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أن يستكمل المؤشر الرئيسى الأداء الإيجابى والصعود مع أداء الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء والاستمرار فى حصد المكاسب وتحقيق مستويات تاريخية جديدة.

وقال إن المؤشر الرئيسى استقر بنهاية تعاملات اليوم عند مستوى إغلاق تاريخى جديد، بفضل الأداء الإيجابى والصعود لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء.

وتابع أنه فى حالة استمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجنى الأرباح قد يتجه المؤشر السبعينى إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسى 4860 نقطة.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 125.6 مليون جنيه و9.5 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 92% و0.98%، فيما توجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 135.1 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 7%.

وسجل الأفراد 76.3% من التعاملات متجهين جميعهم نحو البيع، حيث سجل المصريين صافى بيع بقيمة 347.5 مليون جنيه، وسجل العرب والأجانب صافى بيع بقيمة 90.5 مليون و12.8 مليون جنيه على التوالى.

فيما سجلت المؤسسات 23.7% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى شراء بقيمة 473.2 مليون جنيه و44.6 مليون جنيه، واتجهت المؤسسات العربية إلى البيع بقيمة 22.3 مليون جنيه.

كتبت – جهاد عاطف: