((وثاق للتأمين التكافلى)) تستهدف زيادة قيمة محفظة أقساطها إلى 1.4 مليار جنيه

تستهدف شركة وثاق للتأمين التكافلى الوصول بمحفظة أقساطها إلى 1.4 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2023 – 2024.

قال عبد العزيز لبيب، نائب العضو المنتدب للشئون المالية بالشركة، إن الشركة تخطط للوصول بمحفظة أقساطها إلى 1.4 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى مقارنة بـ 902 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى.

أضاف لبيب فى تصريحات لـ”البورصة”، أن استراتيجية الشركة للنمو ترتكز على 3 محاور رئيسية تشمل تعزيز الملاءة المالية للشركة من خلال زيادة رأسمال الشركة، وتدعيم المخصصات الفنية للوفاء بالتزامات الشركة تجاه عملائها، بجانب تحقيق ربحية للمساهمين.

من المقرر أن تعقد الشركة جمعيتها العمومية نهاية الشهر الحالى لاعتماد المركز المالى، عن العام المالى الماضى 2022- 2023، وكذلك قرارات مجلس الإدارة برفع رأس المال المرخص به والمدفوع للشركة، وإقرار توزيع فائض النشاط التامينى.

ولفت إلى أنه وفقا للمؤشرات المالية التى تم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة، بلغت محفظة الأقساط 902 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل 719 مليون خلال العام المالى السابق عليه 2021 – 2022 بمعدل نمو 26%.

فيما بلغت فاتورة التعويضات المسددة للعملاء 468 مليون جنيه، مقابل 455 مليون جنيه، بنمو 3%.

كما ارتفعت أصول الشركة نهاية يونيو الماضى لتسجل نحو 1.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.4 مليار جنيه نهاية يونيو 2022.

فى السياق ذاته، أشار لبيب إلى أن الشركة تهدف للوصول بإجمالى محفظة استثمارات الشركة لتصل إلى 1.5 مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى، فيما سجلت نحو 1.3 مليار جنيه نهاية يونيو 2022.

تابع“بلغ صافى الدخل من استثمارات الشركة 116 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل 98 مليون جنيه نهاية يونيو 2022”.

ونوه إلى أن الشركة نجحت فى الحفاظ على تحقيق نمو حقيقى بمحفظة استثمارات الشركة وصافى العائد عليها من خلال التنويع فى القنوات الاستثمارية.

وبذلك ضمت العقارات بجانب أدوات الدخل الثابت فضلًا عن ادخار جزء من المحفظة بالدولار الأمريكى ضمن رؤية استراتيجية للشركة مكنتها من تجاوز التداعيات الاقتصادية التى شهدها العالم مؤخرًا.

وأشار لبيب إلى أنه من المقرر أن تعتمد عمومية الشركة قرار مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المدفوع ليصبح 400 مليون جنيه بدلاً من 320 مليون جنيه ضمن خطة الشركة لتعزيز ملاءتها المالية.

أوضح أنه من المخطط زيادة رأس المال بقيمة أخرى لتصل إلى 100 مليون جنيه فى العام المالى المقبل ضمن خطة الشركة للوصول برأسمالها المدفوع إلى 500 مليون جنيه.

ذكر أنه سيتم تمويل الزيادة المقررة برأسمال الشركة المدفوع من نصيب المساهمين فى أرباح العام والأرباح المرحلة.

ولفت إلى أنه من المقرر كذلك اعتماد عمومية الشركة لقرار مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المرخص به للشركة من 500 مليون إلى مليار جنيه.

على جانب آخر، كشف لبيب عن حصول الشركة على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية على الاكتتاب بنشاط تأمينات البترول.

أضاف لبيب أن الاكتتاب بالفرع يعد خطوة جديدة ضمن توسع لشركة فى تغطية الأخطار المختلفة التى يتعرض لها العملاء موضحا أنه سيتم ترتيب اتفاقيات إعادة التأمين لوثائق الفرع من خلال الاتفاقيات الاختيارية مع معيدى التأمين المتعاقد معهم بأسواق إعادة التأمين المختلفة .

وذكر لبيب أن الشركة بصدد إتمام الأعمال الإنشائية للمقر الجديدة للشركة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة على مساحة تصل لنحو 2825 مترًا، على أن يتم الانتقال إلى المقر الجديد للمبنى خلال الربع الأول من عام 2025

ووفقا لـ”لبيب”، من المقرر تأجير الدور الأرضى للمؤسسات التجارية والشركات ضمن خطة الشركة لاستثمار المبنى، مع مبنى آخر مجاور سيتم تخصيصه للاستثمار بتكلفة تصل إلى نحو 300 مليون جنيه.

كانت“وثاق للتأمين التكافلى – مصر”، حصلت على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية، فى ديسمبر 2007 كشركة مساهمة مصرية، وبدأت ممارسة العمل عام 2008.

وبحسب نائب العضو المنتدب للشركة، يعد فائض النشاط المقرر توزيعه للمرة الثامنة على التوالى، بقيمة تصل إلى 37 مليون جنيه مقابل 35 مليونا تمثل قيمة فائض النشاط للعملاء عن العام المالى السابق عليه.