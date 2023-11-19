((وثاق للتأمين التكافلى)) تستهدف زيادة قيمة محفظة أقساطها إلى 1.4 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) لبيب لـ((البورصة)): موافقة مبدئية من الهيئة للاكتتاب بـ((تأمينات البترول))
تستهدف شركة وثاق للتأمين التكافلى الوصول بمحفظة أقساطها إلى 1.4 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2023 – 2024.
قال عبد العزيز لبيب، نائب العضو المنتدب للشئون المالية بالشركة، إن الشركة تخطط للوصول بمحفظة أقساطها إلى 1.4 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى مقارنة بـ 902 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى.
أضاف لبيب فى تصريحات لـ”البورصة”، أن استراتيجية الشركة للنمو ترتكز على 3 محاور رئيسية تشمل تعزيز الملاءة المالية للشركة من خلال زيادة رأسمال الشركة، وتدعيم المخصصات الفنية للوفاء بالتزامات الشركة تجاه عملائها، بجانب تحقيق ربحية للمساهمين.
من المقرر أن تعقد الشركة جمعيتها العمومية نهاية الشهر الحالى لاعتماد المركز المالى، عن العام المالى الماضى 2022- 2023، وكذلك قرارات مجلس الإدارة برفع رأس المال المرخص به والمدفوع للشركة، وإقرار توزيع فائض النشاط التامينى.
ولفت إلى أنه وفقا للمؤشرات المالية التى تم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة، بلغت محفظة الأقساط 902 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل 719 مليون خلال العام المالى السابق عليه 2021 – 2022 بمعدل نمو 26%.
فيما بلغت فاتورة التعويضات المسددة للعملاء 468 مليون جنيه، مقابل 455 مليون جنيه، بنمو 3%.
كما ارتفعت أصول الشركة نهاية يونيو الماضى لتسجل نحو 1.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.4 مليار جنيه نهاية يونيو 2022.
فى السياق ذاته، أشار لبيب إلى أن الشركة تهدف للوصول بإجمالى محفظة استثمارات الشركة لتصل إلى 1.5 مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى، فيما سجلت نحو 1.3 مليار جنيه نهاية يونيو 2022.
تابع“بلغ صافى الدخل من استثمارات الشركة 116 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل 98 مليون جنيه نهاية يونيو 2022”.
ونوه إلى أن الشركة نجحت فى الحفاظ على تحقيق نمو حقيقى بمحفظة استثمارات الشركة وصافى العائد عليها من خلال التنويع فى القنوات الاستثمارية.
وبذلك ضمت العقارات بجانب أدوات الدخل الثابت فضلًا عن ادخار جزء من المحفظة بالدولار الأمريكى ضمن رؤية استراتيجية للشركة مكنتها من تجاوز التداعيات الاقتصادية التى شهدها العالم مؤخرًا.
وأشار لبيب إلى أنه من المقرر أن تعتمد عمومية الشركة قرار مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المدفوع ليصبح 400 مليون جنيه بدلاً من 320 مليون جنيه ضمن خطة الشركة لتعزيز ملاءتها المالية.
أوضح أنه من المخطط زيادة رأس المال بقيمة أخرى لتصل إلى 100 مليون جنيه فى العام المالى المقبل ضمن خطة الشركة للوصول برأسمالها المدفوع إلى 500 مليون جنيه.
ذكر أنه سيتم تمويل الزيادة المقررة برأسمال الشركة المدفوع من نصيب المساهمين فى أرباح العام والأرباح المرحلة.
ولفت إلى أنه من المقرر كذلك اعتماد عمومية الشركة لقرار مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المرخص به للشركة من 500 مليون إلى مليار جنيه.
على جانب آخر، كشف لبيب عن حصول الشركة على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية على الاكتتاب بنشاط تأمينات البترول.
أضاف لبيب أن الاكتتاب بالفرع يعد خطوة جديدة ضمن توسع لشركة فى تغطية الأخطار المختلفة التى يتعرض لها العملاء موضحا أنه سيتم ترتيب اتفاقيات إعادة التأمين لوثائق الفرع من خلال الاتفاقيات الاختيارية مع معيدى التأمين المتعاقد معهم بأسواق إعادة التأمين المختلفة .
وذكر لبيب أن الشركة بصدد إتمام الأعمال الإنشائية للمقر الجديدة للشركة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة على مساحة تصل لنحو 2825 مترًا، على أن يتم الانتقال إلى المقر الجديد للمبنى خلال الربع الأول من عام 2025
ووفقا لـ”لبيب”، من المقرر تأجير الدور الأرضى للمؤسسات التجارية والشركات ضمن خطة الشركة لاستثمار المبنى، مع مبنى آخر مجاور سيتم تخصيصه للاستثمار بتكلفة تصل إلى نحو 300 مليون جنيه.
كانت“وثاق للتأمين التكافلى – مصر”، حصلت على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية، فى ديسمبر 2007 كشركة مساهمة مصرية، وبدأت ممارسة العمل عام 2008.
وبحسب نائب العضو المنتدب للشركة، يعد فائض النشاط المقرر توزيعه للمرة الثامنة على التوالى، بقيمة تصل إلى 37 مليون جنيه مقابل 35 مليونا تمثل قيمة فائض النشاط للعملاء عن العام المالى السابق عليه.
MENAFN19112023000202011048ID1107453739