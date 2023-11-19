إنتاج مصر من الغاز يتراجع خلال سبتمبر لأدنى مستوى فى 8 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع إنتاج مصر من الغاز خلال أول 9 أشهر من العام الحالى نحو 10.4% ليصل إلى 45.23 مليار متر مكعب مقابل 50.5 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة“جودى”.

وتراجع الإنتاج خلال سبتمبر الماضى مُنفردًا لأدنى مستوى منذ يناير 2023، إذ بلغ 4.695 مليار متر مكعب مقابل 4.999 مليار متر مكعب فى أغسطس.

واستهلكت مصر خلال سبتمبر 3.362 مليار متر مكعب لتوليد الكهرباء، مقابل 3.451 مليار متر مكعب فى أغسطس، و3.488 فى يوليو.

وخلال الربع الثالث بلغ حجم الاستهلاك للكهرباء 10.3 مليار متر مكعب مقابل 10 مليارات خلال الفترة نفسها من 2022.

ولم تُصدر مصر أى كميات من الغاز الطبيعى المُسال منذ أبريل الماضى لتستقر الصادرات عند 3.37 مليار متر مكعب، لكنها استوردت نحو 6.7 مليار متر مكعب من الغاز المضغوط عبر الأنابيب خلال أول 9 أشهر من العام الحالى مقابل 4.4 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وتأتى معظم واردات مصر من الغاز عبر إسرائيل، وخلال الشهر الماضى شهدت الإمدادات اضطرابات بسبب الحرب على غزة، إذ أمرت وزارة الطاقة الإسرائيلية شركة“شيفرون” بوقف العمل فى حقل تمار الذى تُصدر إسرائيل من خلاله لمصر، قبل أن تسمح بإعادة تشغيله بعد 35 يوما من التوقف.

وخلال فترة التوقف أعادت إسرائيل تحويل الصادرات عبر الأردن عبر خط أنبابيب الفجر العربى المربوط بحقل ليفياثان، ما أدى لانخفاض حجم الكميات الموردة فى بادئ الأمر قبل أن تتوقف تمامًا بنهاية أكتوبر بحسب بيان لمجلس الوزراء، وأدى ذلك لنقص فى الكميات الموردة لتشغيل محطات الكهرباء، وكذلك للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

واستأنفت إسرائيل التصدير لمصر بعدها بفترة وجيزة، وعادت الكميات الموردة من الغاز للمصانع لطبيعتها.