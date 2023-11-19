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الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأفريقي ترتفع 15.5% في 2022

11/19/2023 2:14:08 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجلت الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأفريقي، 6.339 مليار دولار في عـام 2022، مقابل 5.487 مليار دولار في 2021، بنسبة زيادة قدرها 15.5%.

ووفقا لبيانات، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 64.1% من إجمالي التكتل، وجاءت ليبيا في المركز الأول حيث بلغــت قيمة الصادرات 1215 مليون دولار، بنسبة 19.2% من إجمالي التكتل، وحلت السودان في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت 929 مليون دولار، بنسبة 14.7% من إجمالي التكتل.

وأوضح بيان الإحصاء، أن المغرب حلت في المركز الثالث بصادرات بلغـت 822 مليون دولار، بنسبة 13.0% من إجمالي التكتل، وبالنسبة للجزائر بلغت قيمة الصادرات 718 مليون دولار، بنسبة 11.3% من إجمالي التكتل، وجاءت كينيا في المركز الخامس حيث بلغت قيمة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 5.6% من إجمالي التكتل.

وأفاد البيان، أن ترتيب أهم السلع المصدرة تمثل في لدائن ومصنوعاتها حيث بلغت قيمة صادراتها 651 مليون دولار، بنسبة 28.1% من إجمالي السلع، وملح، أحجار وأسمنت بـ625 مليون دولار ونسبة 27.0% من إجمالي السلع، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة صادراتها 306 مليون دولار، بنسبة 13.2% من إجمالي السلع.

أ ش أ

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