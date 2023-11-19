الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأفريقي ترتفع 15.5% في 2022

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأفريقي، 6.339 مليار دولار في عـام 2022، مقابل 5.487 مليار دولار في 2021، بنسبة زيادة قدرها 15.5%.
ووفقا لبيانات، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 64.1% من إجمالي التكتل، وجاءت ليبيا في المركز الأول حيث بلغــت قيمة الصادرات 1215 مليون دولار، بنسبة 19.2% من إجمالي التكتل، وحلت السودان في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت 929 مليون دولار، بنسبة 14.7% من إجمالي التكتل.
وأوضح بيان الإحصاء، أن المغرب حلت في المركز الثالث بصادرات بلغـت 822 مليون دولار، بنسبة 13.0% من إجمالي التكتل، وبالنسبة للجزائر بلغت قيمة الصادرات 718 مليون دولار، بنسبة 11.3% من إجمالي التكتل، وجاءت كينيا في المركز الخامس حيث بلغت قيمة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 5.6% من إجمالي التكتل.
وأفاد البيان، أن ترتيب أهم السلع المصدرة تمثل في لدائن ومصنوعاتها حيث بلغت قيمة صادراتها 651 مليون دولار، بنسبة 28.1% من إجمالي السلع، وملح، أحجار وأسمنت بـ625 مليون دولار ونسبة 27.0% من إجمالي السلع، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة صادراتها 306 مليون دولار، بنسبة 13.2% من إجمالي السلع.
أ ش أ
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