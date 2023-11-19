((السادات أجرو فروت)) تضيف خطى تعبئة جديدين لتصدير البلح البرحى والمانجو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أضافت شركة ((السادات أجرو فروت)) خطى تعبئة جديدين بغرض تصدير البلح البرحى والمانجو ضمن الحاصلات الزراعية التى تصدرها.
قال هيثم السعدنى، رئيس مجلس الإدارة شركة ((السادات أجرو فروت)) صدرت 3 آلاف طن مانجو إلى لندن، بالإضافة إلى 300 طن بلح برحى إلى دولة بنجلادش كبداية لأول خطين تعبئة لمنتجين جديدين بغرض التصدير.
تابع السعدنى لـ((البورصة)) ليصل عدد المنتجات أو الحاصلات الزراعية التى تعمل بتصديرها الشركة 7 منتجات حاصلات زراعية، وقامت الشركة فى الأونة الأخيرة بتوسعات فى الإنتاج عن طريق شراء مزرعة جديدة تنتج قرابة 1250 طنا محاصيل زراعية متنوعة.
أوضح أن إجمالى حجم إنتاج الشركة من البرتقال 12.5 ألف طن سنويًا، مستهدفة زيادة صادارات البرتقال بنحو 2500 طن ليصبح إجمالى الصادرات 15 ألف طن خلال الموسم القادم، وإجمالى حجم إنتاج الشركة من الحاصلات الزراعية المختلفة 25 ألف طن سنويًا.
ذكر أن أبرز الدول التى تصدر لها الشركة هى اسبانيا، اليونان، وبولندا، هونج كونج، ماليزيا، سنغافورة، سيرلانكا، بنجلادش، الهند، الصين، وبلغ صادرات الشركة للصين الموسم الماضى 1750 طنا من البرتقال، بسبب بدء الموسم الماضى متأخرًا.
توقع السعدنى زيادة صادرات البرتقال المصرى إلى الصين حال خففت الاعتماد على محصولها المحلى فى فبراير القادم.
أردف أن الشركة تهتم بالمشاركة فى المعارض الدولية لفتح اسواق تصديريةجديدة خاص فى الاتحاد الاوروبى، ومن أبرز المعارض فى اسبانيا الذى إقيم فى الشهر الماضى، بالإضافة لمعرض برلين فى فبراير القادم.
تأسست شركة ((السادات أجرو فروت)) للحاصلات الزراعية فى عام 2017، تصدر العديد من المنتجات لدول أوروبية وشرق آسيا، منها: البصل وبرتقان وبطاطس وعنب ورمان ومؤخرًا مانجو وبلح برحى.
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