((السادات أجرو فروت)) تضيف خطى تعبئة جديدين لتصدير البلح البرحى والمانجو

MENAFN - Al-Borsa News) أضافت شركة ((السادات أجرو فروت)) خطى تعبئة جديدين بغرض تصدير البلح البرحى والمانجو ضمن الحاصلات الزراعية التى تصدرها.

قال هيثم السعدنى، رئيس مجلس الإدارة شركة ((السادات أجرو فروت)) صدرت 3 آلاف طن مانجو إلى لندن، بالإضافة إلى 300 طن بلح برحى إلى دولة بنجلادش كبداية لأول خطين تعبئة لمنتجين جديدين بغرض التصدير.

تابع السعدنى لـ((البورصة)) ليصل عدد المنتجات أو الحاصلات الزراعية التى تعمل بتصديرها الشركة 7 منتجات حاصلات زراعية، وقامت الشركة فى الأونة الأخيرة بتوسعات فى الإنتاج عن طريق شراء مزرعة جديدة تنتج قرابة 1250 طنا محاصيل زراعية متنوعة.

أوضح أن إجمالى حجم إنتاج الشركة من البرتقال 12.5 ألف طن سنويًا، مستهدفة زيادة صادارات البرتقال بنحو 2500 طن ليصبح إجمالى الصادرات 15 ألف طن خلال الموسم القادم، وإجمالى حجم إنتاج الشركة من الحاصلات الزراعية المختلفة 25 ألف طن سنويًا.

ذكر أن أبرز الدول التى تصدر لها الشركة هى اسبانيا، اليونان، وبولندا، هونج كونج، ماليزيا، سنغافورة، سيرلانكا، بنجلادش، الهند، الصين، وبلغ صادرات الشركة للصين الموسم الماضى 1750 طنا من البرتقال، بسبب بدء الموسم الماضى متأخرًا.

توقع السعدنى زيادة صادرات البرتقال المصرى إلى الصين حال خففت الاعتماد على محصولها المحلى فى فبراير القادم.

أردف أن الشركة تهتم بالمشاركة فى المعارض الدولية لفتح اسواق تصديريةجديدة خاص فى الاتحاد الاوروبى، ومن أبرز المعارض فى اسبانيا الذى إقيم فى الشهر الماضى، بالإضافة لمعرض برلين فى فبراير القادم.

تأسست شركة ((السادات أجرو فروت)) للحاصلات الزراعية فى عام 2017، تصدر العديد من المنتجات لدول أوروبية وشرق آسيا، منها: البصل وبرتقان وبطاطس وعنب ورمان ومؤخرًا مانجو وبلح برحى.