الأمطار تصعد بأسعار الأرز 300 جنيه للطن

(MENAFN
- Al-Borsa News) غنيم: الأسعار تشجع المزارعين على بدء تصريف المخزون
أدى سقوط الأمطار واضطراب الطقس فى بعض المحافظات إلى صعوبة النقل والشحن، ما دفع أسعار الأرز الشعير إلى الارتفاع بنحو 300 جنيه للطن.
قال خالد النجار، رئيس مضرب أرز بمحافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأرز ارتفعت بنحو 300 جنيه للطن بعد استقرار دام لأكثر من يومين.
أضاف“النجار” لـ”البورصة”، أن أسعار الأرز الشعير العريض سجلت نحو 18.5 ألف جنيه للطن، مقابل 18.2 ألف جنيه للطن، وسجل الشعير الرفيع نحو 17.7 ألف جنيه للطن، مقابل 17.5 ألف خلال يوم.
لفت إلى أن الأسعار ارتفعت بسبب هطول الأمطار والرياح على بعض المحافظات ما يصعب نقل وشحن الأرز فى تلك الأجواء، مادفع إلى نقص المعروض، بجانب أن مضارب الحكومة بدأت فى إستلام الأرز الأبيض الرفيع.
أشار إلى أن أسعار الأرز الأبيض العريض سجلت نحو 28.5 ألف جنيه للطن، والأبيض الرفيع نحو 27.5 ألف جنيه للطن.
وقال مصطفى السلطيسى، نائب رئيس شعبة الأرز السابق بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار مخلفات الأرز تراجعت بدعم من انخفاض أسعار الذرة الصفراء، حيث تستخدم المخلفات كالرجيع والسرسة كأعلاف بديلة للذرة الصفراء.
أضاف لـ”البورصة”، أن سعر السرسة سجل نحو ألفى جنيه للطن، وسجل“رجيع الكون” نحو 12 ألف جنيه للطن.
وقال عبده غنيم، تاجر أرز بمحافظة الدقهلية، إن الأسعار الحالية مرتفعة وتشجع المزارعين على البدء فى بيع المخزون لديهم، حيث ارتفعت الأسعار منذ بداية موسم الحصاد الجديد وحتى الآن بنحو أكثر من 5 آلاف جنيه للطن.
أضاف لـ”البورصة”، أن الكميات المخزنة لدى المزارعين تساعد على زيادة المعروض بالأسواق ومن ثم تنخفض الأسعار عن تلك المستويات.
لفت إلى أن نحو 5% من المساحات المنزرعة خلال الموسم الحالى، ما زال يتم حصادها حاليًا. العطار: أسعار المستهلك تتراوح بين 27 و32 جنيها للكيلو
قال عبور العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأرز الأبيض تتراوح بين 26 و29 جنيها للكيلو الجملة السائب حسب الجودة ونسبة الكسر.
أضاف لـ”البورصة”، أن سعر الكيلو السائب للمستهلك يتراوح بين 27 و32 جنيها جنيها، بينما المغلف يتراوح بين 30 و36 جنيها للكيلو المعبأ.
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