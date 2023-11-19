الأمطار تصعد بأسعار الأرز 300 جنيه للطن

أدى سقوط الأمطار واضطراب الطقس فى بعض المحافظات إلى صعوبة النقل والشحن، ما دفع أسعار الأرز الشعير إلى الارتفاع بنحو 300 جنيه للطن.

قال خالد النجار، رئيس مضرب أرز بمحافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأرز ارتفعت بنحو 300 جنيه للطن بعد استقرار دام لأكثر من يومين.

أضاف“النجار” لـ”البورصة”، أن أسعار الأرز الشعير العريض سجلت نحو 18.5 ألف جنيه للطن، مقابل 18.2 ألف جنيه للطن، وسجل الشعير الرفيع نحو 17.7 ألف جنيه للطن، مقابل 17.5 ألف خلال يوم.

لفت إلى أن الأسعار ارتفعت بسبب هطول الأمطار والرياح على بعض المحافظات ما يصعب نقل وشحن الأرز فى تلك الأجواء، مادفع إلى نقص المعروض، بجانب أن مضارب الحكومة بدأت فى إستلام الأرز الأبيض الرفيع.

أشار إلى أن أسعار الأرز الأبيض العريض سجلت نحو 28.5 ألف جنيه للطن، والأبيض الرفيع نحو 27.5 ألف جنيه للطن.

وقال مصطفى السلطيسى، نائب رئيس شعبة الأرز السابق بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار مخلفات الأرز تراجعت بدعم من انخفاض أسعار الذرة الصفراء، حيث تستخدم المخلفات كالرجيع والسرسة كأعلاف بديلة للذرة الصفراء.

أضاف لـ”البورصة”، أن سعر السرسة سجل نحو ألفى جنيه للطن، وسجل“رجيع الكون” نحو 12 ألف جنيه للطن.

وقال عبده غنيم، تاجر أرز بمحافظة الدقهلية، إن الأسعار الحالية مرتفعة وتشجع المزارعين على البدء فى بيع المخزون لديهم، حيث ارتفعت الأسعار منذ بداية موسم الحصاد الجديد وحتى الآن بنحو أكثر من 5 آلاف جنيه للطن.

أضاف لـ”البورصة”، أن الكميات المخزنة لدى المزارعين تساعد على زيادة المعروض بالأسواق ومن ثم تنخفض الأسعار عن تلك المستويات.

لفت إلى أن نحو 5% من المساحات المنزرعة خلال الموسم الحالى، ما زال يتم حصادها حاليًا.

قال عبور العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأرز الأبيض تتراوح بين 26 و29 جنيها للكيلو الجملة السائب حسب الجودة ونسبة الكسر.

أضاف لـ”البورصة”، أن سعر الكيلو السائب للمستهلك يتراوح بين 27 و32 جنيها جنيها، بينما المغلف يتراوح بين 30 و36 جنيها للكيلو المعبأ.