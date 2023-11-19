%17 تراجعًا فى البضائع المتراكمة بالموانئ خلال أكتوبر

تراجع حجم البضائع المتراكمة فى الموانئ بنحو 17% خلال أكتوبر الماضى، تعادل 800 مليون دولار، لتصل إلى نحو 3.9 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضى، بحسب ما قالته مصادر حكومية لـ”البورصة”.

وكشفت المصادر أن السلع لا تشمل ما بين 1.7 و1.9 مليار دولار مواد بترولية وهى شبه مستقرة منذ سبتمبر.

وذكرت المصادر أن هناك تدابير جادة للإفراج عن البضائع ذات الأولوية مثل السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، من خلال التنسيق بين كل من وزارة المالية والبنك المركزى ووزارة التجارة والصناعة.

وتتم عمليات الإفراج الجمركى بمراعاة منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية ومكونات التصنيع الغذائى، والأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج، على نحو يسهم فى تأمين المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الأساسية للمواطنين فى الأسواق المحلية، ومن ثم يساعد فى دعم الجهود الهادفة للحفاظ على استقرار الأسعار.

وكشفت وزارة المالية فى بيان سابق أنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 56.7 مليار دولار منذ بداية العام وحتى منتصف أكتوبر، منها سلع استراتيجية بقيمة 15.1 مليار دولار ومستلزمات وخدمات للإنتاج بقيمة 26.2 مليار دولار.

وشهد الفترة بين سبتمبر ومنتصف أكتوبر الإفراج عن بضائع بقيمة 9 مليارات دولار.

وتكدست البضائع فى الموانئ بعد التدابير التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى العام الماضى للحد من الواردات نتيجة نقص العملة ومحاولة محاصرة الطلب عليها، وشملت تلك الإجراءات قصر العمليات الاستيرادية على الاعتمادات المستندية فقط باستثناء السلع الغذائية، والشركات الأجنبية التى لها فروع فى مصر من هذه الإجراءات.

واضطرت الحكومة والبنك المركزى للتخلى عن تلك القواعد بعد شهور من إقرارها نتيجة نقص الكثير من السلع المهمة فى الأسواق بما ذلك السلع اللازمة لإنتاج الغذاء ومدخلات الإنتاج والخامات الصناعية، وهو ما ساهم، مع تراجع قيمة الجنيه بأكثر من النصف، فى دفع التضخم لأعلى مستوياته المعروفة.