البرلمان العربي: قصف المدارس بغزة جريمة حرب تقتضي محاسبة مرتكبيها

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهره/PNN/استنكر البرلمان العربي، قصف قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، المروع لمدرستي الفاخورة وتل الزعتر التابعتين لوكالة الأونروا، الذي أسفر عن المئات من الشهداء والجرحى، في انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.
ووعد البرلمان العربي في بيان له اليوم الأحد، قصف المدارس والمستشفيات التي تؤوي المئات من النازحين، جريمة حرب أخرى كاملة الأركان، تقتضي التحقيق الدولي ومحاسبة مرتكبيها، كما تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا البرلمان، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية ومجلس الأمن والأمم المتحدة، بممارسة ضغط حقيقي على القوة القائمة بالاحتلال لوقف المجازر وآلة الحرب ونزيف الدم المستمر والمتصاعد.
ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الـ(44) على التوالي، إذ استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، جراء قصف صهيوني متواصل على قطاع غزة، برا، وبحرا، وجوا، فيما لا يزال الآلاف باتوا "في الشوارع بلا رعاية طبية" في العديد من المناطق.
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