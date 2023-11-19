البرلمان العربي: قصف المدارس بغزة جريمة حرب تقتضي محاسبة مرتكبيها

MENAFN - Palestine News Network ) القاهره/PNN/استنكر البرلمان العربي، قصف قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، المروع لمدرستي الفاخورة وتل الزعتر التابعتين لوكالة الأونروا، الذي أسفر عن المئات من الشهداء والجرحى، في انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.



ووعد البرلمان العربي في بيان له اليوم الأحد، قصف المدارس والمستشفيات التي تؤوي المئات من النازحين، جريمة حرب أخرى كاملة الأركان، تقتضي التحقيق الدولي ومحاسبة مرتكبيها، كما تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



ودعا البرلمان، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية ومجلس الأمن والأمم المتحدة، بممارسة ضغط حقيقي على القوة القائمة بالاحتلال لوقف المجازر وآلة الحرب ونزيف الدم المستمر والمتصاعد.

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الـ(44) على التوالي، إذ استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، جراء قصف صهيوني متواصل على قطاع غزة، برا، وبحرا، وجوا، فيما لا يزال الآلاف باتوا "في الشوارع بلا رعاية طبية" في العديد من المناطق.







