الاحتلال يستولي على 3 مركبات من الظاهرية ويهدد مواطنين بالقتل في بيت أمر

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN/استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على ثلاث مركبات من بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية،بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الظاهرية، واستولت على ثلاث مركبات، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق متصل، اقتحم جنود الاحتلال منطقة الظهر في بلدة بيت أمر، واعتلوا أسطح عدد من المنازل وهددوا المواطنين بالاعتقال والقتل في حال استمرار المواجهات في البلدة.

ولا تزال قوات الاحتلال تغلق مدخل البلدة الرئيس منذ بداية العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية.



