الاحتلال يستولي على 3 مركبات من الظاهرية ويهدد مواطنين بالقتل في بيت أمر

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على ثلاث مركبات من بلدة الظاهرية جنوب الخليل.
وأفادت مصادر أمنية،بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الظاهرية، واستولت على ثلاث مركبات، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وفي سياق متصل، اقتحم جنود الاحتلال منطقة الظهر في بلدة بيت أمر، واعتلوا أسطح عدد من المنازل وهددوا المواطنين بالاعتقال والقتل في حال استمرار المواجهات في البلدة.
ولا تزال قوات الاحتلال تغلق مدخل البلدة الرئيس منذ بداية العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية.
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