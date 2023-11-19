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إٍسرائيل تعترف بمقتل 3 جنود جدد في شمال غزة

11/19/2023 2:13:41 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/أفاد جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بمقتل جنود إضافيون، يوم أمس السبت، خلال الاشتباكات المُستمرّة في شمالي قطاع غزة.

وقال "جيش" الاحتلال في بيانٍ له إنّ القتلى هم: الرائد احتياط ياكير بيطون مقاتل في الكتيبة 8717 التابعة للواء 261، والرقيب أول راني طحان، في الكتيبة 8717 اللواء 261 أيضاً، والثالث هو الرائد حن يهلوم من الكتيبة 8159 التابعة لسلاح المدفعية.

وبعد هذا الاعتراف، يرتفع عدد القتلى في صفوف "الجيش" الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 383.

ويأتي الإعلان عن مقتل الجنود الثلاثة بعد ساعات فقط على اعتراف الاحتلال بسقوط قتيلين خلال الاشتباكات الدائرة في شمالي قطاع غزة.

وأمس السبت، أعلن الاحتلال مقتل 6 من ضباطه وجنوده، خلال المعارك البرية في قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّه، بالإضافة إلى القتلى الـ6، تمّ إعلان إصابة 8 جنود بجروح خطيرة، من جراء المعارك البرية في غزة.

وتشمل اللائحة جنوداً وضباطاً يبلغ عددهم 368، خدموا في عدد من الألوية والوحدات في "جيش" الاحتلال.

الجدير ذكره أنّ المقاومة الفلسطينية في غزّة تواصل عملية "طوفان الأقصى"، وتتصدّى لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزّة، وتكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.



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