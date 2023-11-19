إٍسرائيل تعترف بمقتل 3 جنود جدد في شمال غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/أفاد جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بمقتل جنود إضافيون، يوم أمس السبت، خلال الاشتباكات المُستمرّة في شمالي قطاع غزة.
وقال "جيش" الاحتلال في بيانٍ له إنّ القتلى هم: الرائد احتياط ياكير بيطون مقاتل في الكتيبة 8717 التابعة للواء 261، والرقيب أول راني طحان، في الكتيبة 8717 اللواء 261 أيضاً، والثالث هو الرائد حن يهلوم من الكتيبة 8159 التابعة لسلاح المدفعية.
وبعد هذا الاعتراف، يرتفع عدد القتلى في صفوف "الجيش" الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 383.
ويأتي الإعلان عن مقتل الجنود الثلاثة بعد ساعات فقط على اعتراف الاحتلال بسقوط قتيلين خلال الاشتباكات الدائرة في شمالي قطاع غزة.
وأمس السبت، أعلن الاحتلال مقتل 6 من ضباطه وجنوده، خلال المعارك البرية في قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّه، بالإضافة إلى القتلى الـ6، تمّ إعلان إصابة 8 جنود بجروح خطيرة، من جراء المعارك البرية في غزة.
وتشمل اللائحة جنوداً وضباطاً يبلغ عددهم 368، خدموا في عدد من الألوية والوحدات في "جيش" الاحتلال.
الجدير ذكره أنّ المقاومة الفلسطينية في غزّة تواصل عملية "طوفان الأقصى"، وتتصدّى لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزّة، وتكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.
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