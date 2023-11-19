نتنياهو يهاجم الرئيس عباس و وزارة الخارجية الفلسطنية ويقول لن نسمح لهم ابدا بالتدخل وادارة غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / شن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيل بنيامين نتنياهو هجوما اعلاميا لاذعا على الرئيس محمود عباس و وزارة الخارجية الفلسطينية.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي "نشرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم إعلانا صادما، نفت فيه أن تكون حركة حماس هي التي نفذت المجزرة الرهيبة التي وقعت في الحفل بالجنوب، وحملت إسرائيل المسؤولية عنها.
وقال نتنياهو :" لا يكفي أن يرفض أبو مازن لمدة 44 يوما إدانة المجزرة الرهيبة، والآن ينكر
سياسيوه وشعبه هذه المذبحة ويلقي اللوم على إسرائيل. منكر المحرقة أبو مازن ينكر الآن أيضًا مذبحة حفل الطبيعة حماس وداعش".
واضاف نتنياهو أريد أن أكون واضحا - في اليوم التالي للقضاء على حماس، لن نسمح لمن يدير الإدارة في غزة بإنكار الإرهاب، ودعم الإرهاب، ودفع ثمن الإرهاب وتعليم أبنائهم على الإرهاب وتدمير دولة إسرائيل. لن نسمح بذلك ابدا".
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