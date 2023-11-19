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نتنياهو يهاجم الرئيس عباس و وزارة الخارجية الفلسطنية ويقول لن نسمح لهم ابدا بالتدخل وادارة غزة

11/19/2023 2:13:39 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / شن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيل بنيامين نتنياهو هجوما اعلاميا لاذعا على الرئيس محمود عباس و وزارة الخارجية الفلسطينية.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي "نشرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم إعلانا صادما، نفت فيه أن تكون حركة حماس هي التي نفذت المجزرة الرهيبة التي وقعت في الحفل بالجنوب، وحملت إسرائيل المسؤولية عنها.

وقال نتنياهو :" لا يكفي أن يرفض أبو مازن لمدة 44 يوما إدانة المجزرة الرهيبة، والآن ينكر
سياسيوه وشعبه هذه المذبحة ويلقي اللوم على إسرائيل. منكر المحرقة أبو مازن ينكر الآن أيضًا مذبحة حفل الطبيعة حماس وداعش".

واضاف نتنياهو أريد أن أكون واضحا - في اليوم التالي للقضاء على حماس، لن نسمح لمن يدير الإدارة في غزة بإنكار الإرهاب، ودعم الإرهاب، ودفع ثمن الإرهاب وتعليم أبنائهم على الإرهاب وتدمير دولة إسرائيل. لن نسمح بذلك ابدا".

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