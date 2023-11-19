أبرز نتائج أعمال Aibank بنهاية سبتمبر 2023 - جريدة البورصة

أبرز نتائج أعمال Aibank بنهاية سبتمبر 2023 - جريدة البورصة
التاريخ
11/19/2023 2:03:43 PM
(MENAFN
- Al-Borsa News) >
حقق“aiBANK” صافى أرباح بقيمة 801.3 مليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2023 بنسبة نمو 100%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
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