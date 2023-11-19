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أبرز نتائج أعمال Aibank بنهاية سبتمبر 2023 - جريدة البورصة

11/19/2023 2:03:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) > حقق“aiBANK” صافى أرباح بقيمة 801.3 مليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2023 بنسبة نمو 100%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

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