الكويت الوطنى: على مصر أن تضع الصحة والتعليم على رأس أولوياتها العقد المقبل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > قال بنك الكويت الوطنى إن مصر تحتاج لمواصلة مسيرة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية على نطاق أوسع للوصول بمستوى النمو المستدام إلى ما بين 7 و8%.

أضاف أنه كما هو الحال مع تحول البنية التحتية الذى شهدته البلاد على مدار العشر سنوات الماضية، يجب على السلطات أن تضع البنية التحتية البشرية بما فى ذلك الرعاية الصحية والتعليم، فى صدارة أولوياتها على مدى العقد المقبل.

وأشار إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم يبلغ 6% من الناتج المحلى الإجمالى، أى نصف المتوسط العالمى.

أضاف أن الأمر يتطلب أيضًا قيام الحكومة بحل وتفكيك الأنظمة غير الفعالة والتخلص من الإجراءات البيروقراطية حتى تتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولفت إلى أن مصر تحتل المرتبة 114 فى مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، أى نفس ترتيبها فى التقرير قبل 20 عاماً.

وتوقع البنك أن تتصاعد الضغوط التضخمية الرئيسية المرتبطة بارتفاع التكاليف العام المقبل فى أعقاب الخفض المحتمل للجنيه بالإضافة الى خفض الدعم، لكن التضخم سيبقى فى حدود 25% على أساس سنوى بفضل تأثير سنة الأساس.

وقال إنه رغم اعتدال وتيرة التضخم عن المستويات الحالية، لكن البنك المركزى قد يرفع الفائدة ما بين 2 إلى 3% لإعادة التضخم للمستويات المستهدفة ما بين 5 و9%.

وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية فى مصر قد تشهد تحولاً نموذجياً العام المقبل، وهو الأمر الذى يعد بالغ الأهمية لتحقيق التعافى الاقتصادى بدءاً من السنة المالية 2025/2024.

وذكر أن تحرير سعر الصرف على رأس أولويات جدول أعمال الحكومة، وعقب ذلك يأتى التركيز على زيادة زخم برنامج الخصخصة ما يفسح المجال امام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر فيما يتعلق بتولى زمام مبادرة النمو، وأخيراً، الالتزام الواضح ببرنامج صندوق النقد الدولى الذى تم التوصل إليه فى ديسمبر 2022 لإطلاق شرائح التمويل التى أقرها البرنامج، هذا إلى جانب الحصول على الأموال غير المباشرة من دول مجلس التعاون الخليجى والمؤسسات متعددة الأطراف.

وحذر من أن أى مؤشرات مبكرة على ضعف قدرة الحكومة على تحقيق هذا التحول النموذجى قد يؤدى لتعطيل مسيرة التعافى.

وقال إنه من بين العوامل التى قد تؤثر على مستويات السيولة ووضع الجنيه، إمكانية إجراء مفاوضات بشأن الديون الخارجية أو قيام المؤسسات متعددة الأطراف بإعادة تمويل القروض مستحقة السداد.

أضاف:”وقد بدأنا نرى بالفعل مؤشرات مبكرة تدل على ذلك، فى ظل توقيع مصر مذكرة تفاهم مع الصين لمبادلة جزء من قروضها المستحقة خلال الفترة القادمة مقابل تنفيذ مشاريع تنموية، كما قد يتم إبرام المزيد من الاتفاقيات المماثلة، ونتوقع أيضاً تقدم برنامج بيع الأصول الحكومية بوتيرة أسرع”.