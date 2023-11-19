تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المصرفية بقيمة 11.4 مليون جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بقيمة 11.4 مليون جنيه.
وشهدت جلسة اليوم الأحد تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية لعدد 92.053 ألف سهم سهم بقيمة 11.375 مليون جنيه.
وارتفع صافى أرباح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية“SAIB”، بنهاية سبتمبر الماضى، 14% على أساس سنوى مُسجلة نحو 588.4 مليون جنيه، مقارنة مع 517.7 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
ونمت إيرادات الفوائد 62% بنهاية الربع الثالث من 2023 على أساس سنوى، لتصل إلى 8.97 مليار جنيه مقارنة مع 5.53 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وزادت مصروفات الفوائد 67% خلال فترة المقارنة، إذ سجلت نحو 5.8 مليار جنيه مقارنة مع 3.46 مليار جنيه.
وارتفع إجمالى الودائع 17.07% خلال الـ 9 شهر الأولى من العام الجارى مُسجلة نحو 85.47 مليار جنيه، مقارنة مع 73.005 مليار جنيه بنهاية 2022.
ونما إجمالى القروض 11.84% بنهاية سبتمبر الماضى مُسجلا نحو 46.8 مليار جنيه، مقارنة مع 41.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
وأعلنت إدارة البورصة فى بداية نوفمبر الجارى، أن البنك تقدم بمستندات قيد أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 157.5 مليون دولار إلى 331.025 مليون دولار بزيادة قدرها 173.5 مليون دولار.
وستتم الزيادة من خلال إصدار عدد 17.352 سهم بقيمة إسمية 10 دولارات للسهم تمويلا من الأرباح المرحلة وأرباح العام والاحتياطيات وفقا للقوائم المالية المنتهية فى ديسمبر من العام الماضى.
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