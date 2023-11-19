تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المصرفية بقيمة 11.4 مليون جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بقيمة 11.4 مليون جنيه.

وشهدت جلسة اليوم الأحد تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية لعدد 92.053 ألف سهم سهم بقيمة 11.375 مليون جنيه.

وارتفع صافى أرباح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية“SAIB”، بنهاية سبتمبر الماضى، 14% على أساس سنوى مُسجلة نحو 588.4 مليون جنيه، مقارنة مع 517.7 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

ونمت إيرادات الفوائد 62% بنهاية الربع الثالث من 2023 على أساس سنوى، لتصل إلى 8.97 مليار جنيه مقارنة مع 5.53 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وزادت مصروفات الفوائد 67% خلال فترة المقارنة، إذ سجلت نحو 5.8 مليار جنيه مقارنة مع 3.46 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى الودائع 17.07% خلال الـ 9 شهر الأولى من العام الجارى مُسجلة نحو 85.47 مليار جنيه، مقارنة مع 73.005 مليار جنيه بنهاية 2022.

ونما إجمالى القروض 11.84% بنهاية سبتمبر الماضى مُسجلا نحو 46.8 مليار جنيه، مقارنة مع 41.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.

وأعلنت إدارة البورصة فى بداية نوفمبر الجارى، أن البنك تقدم بمستندات قيد أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 157.5 مليون دولار إلى 331.025 مليون دولار بزيادة قدرها 173.5 مليون دولار.

وستتم الزيادة من خلال إصدار عدد 17.352 سهم بقيمة إسمية 10 دولارات للسهم تمويلا من الأرباح المرحلة وأرباح العام والاحتياطيات وفقا للقوائم المالية المنتهية فى ديسمبر من العام الماضى.



