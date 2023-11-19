ديجى تكس تستهدف زيادة مبيعاتها 138% خلال 3 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة“ديجى تكس مصر” للمنسوجات رفع مبيعاتها 138% خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 500 مليون جنيه، مقابل 210 ملايين جنيه سنوياً فى الوقت الحالى.

قال عاصم عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مبيعات“ديجى تكس” تنقسم إلى 60 مليون جنيه خاصة بقسم النسيج، و150 مليون جنيه خاصة بقسم الصباغة وفقاً لميزانية الشركة الأخيرة، مشيرا إلى أن حجم استثمارات الشركة يُقدر بنحو 50 مليون دولار.

وكشف عبد الفتاح، عدم تأثر شركته بأزمة الدولار على الرغم من أنهم يستوردون 100% من الخامات، لأن الشركة الأم فى الصين ترسل الخامات تحت بند بضائع آجلة، بما يدعم قدرة الشركة فى مصر على إتمام عمليات التصنيع ثم سداد تكلفة الخامات من خلال الحصيلة التصديرية.

لكنه ذكر أن المصنع يعمل بنحو 60% من طاقته الإنتاجية منذ بداية العام الجارى، لأن الأحداث العالمية الجارية تقوض فرصته فى الدخول إلى أسواق جديدة.

وأشار إلى أن حجم صادرات الشركة يصل إلى 40% من إجمالى الإنتاج، موجهة بشكل أساسى لأسواق تصديرية مثل دول الاتحاد الأوروبى والمغرب.

أوضح عبد الفتاح، أن الشركة فى مصر لا تستفيد من اتفاقية الكويز للتصدير للسوق الأمريكية، لأن الشركة الأم فى الصين تقوم بهذه العملية.

وتأسست شركة ديجى تكس مصر للمنسوجات عام 2019 داخل المنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات، على مساحة 30 ألف متر، وهى تابعة لشركة صينية يملكها مستثمرون يمنيون ومتخصصة فى تصنيع النسيج الدائرى والصباغة.