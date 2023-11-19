ديجى تكس تستهدف زيادة مبيعاتها 138% خلال 3 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة“ديجى تكس مصر” للمنسوجات رفع مبيعاتها 138% خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 500 مليون جنيه، مقابل 210 ملايين جنيه سنوياً فى الوقت الحالى.
قال عاصم عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مبيعات“ديجى تكس” تنقسم إلى 60 مليون جنيه خاصة بقسم النسيج، و150 مليون جنيه خاصة بقسم الصباغة وفقاً لميزانية الشركة الأخيرة، مشيرا إلى أن حجم استثمارات الشركة يُقدر بنحو 50 مليون دولار.
وكشف عبد الفتاح، عدم تأثر شركته بأزمة الدولار على الرغم من أنهم يستوردون 100% من الخامات، لأن الشركة الأم فى الصين ترسل الخامات تحت بند بضائع آجلة، بما يدعم قدرة الشركة فى مصر على إتمام عمليات التصنيع ثم سداد تكلفة الخامات من خلال الحصيلة التصديرية.
لكنه ذكر أن المصنع يعمل بنحو 60% من طاقته الإنتاجية منذ بداية العام الجارى، لأن الأحداث العالمية الجارية تقوض فرصته فى الدخول إلى أسواق جديدة.
وأشار إلى أن حجم صادرات الشركة يصل إلى 40% من إجمالى الإنتاج، موجهة بشكل أساسى لأسواق تصديرية مثل دول الاتحاد الأوروبى والمغرب.
أوضح عبد الفتاح، أن الشركة فى مصر لا تستفيد من اتفاقية الكويز للتصدير للسوق الأمريكية، لأن الشركة الأم فى الصين تقوم بهذه العملية.
وتأسست شركة ديجى تكس مصر للمنسوجات عام 2019 داخل المنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات، على مساحة 30 ألف متر، وهى تابعة لشركة صينية يملكها مستثمرون يمنيون ومتخصصة فى تصنيع النسيج الدائرى والصباغة.
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