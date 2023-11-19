صادرات الصناعات الهندسية المصرية إلى السعودية ترتفع 22% بـ9 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع حجم صادرات مصر من الصناعات الهندسية إلى السعودية بنحو 22%، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى لتسجل 460 مليون دولار، مقابل 376 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن السعودية تصدرت قائمة أكبر مستوردى الصناعات الهندسية، وتستحوذ على 14% من إجمالى الزيادة فى قيمة صادرات المجلس خلال أول 9 أشهر من العام الحالى.

أوضح أن صادرات الصناعات الكهربائية، والأجهزة المنزلية، وأدوات المائدة والمطبخ، والآلات والمعدات، ووسائل النقل، وقطع غيار السيارات، كانت المساهم الرئيسى فى زيادة الصادرات للمملكة.

وكشف أن المجلس التصديرى ينظم بعثة تجارية إلى السعودية فى الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر القادم، لأن اللقاءات الثنائية بين الشركات أكثر جدوى وتحتوى على عروض ومفاوضات حية، بمشاركة قرابة 13 شركة مصرية من جميع قطاعات الصناعات الهندسية.

لفت إلى أن إجمالى حجم صادرات الصناعات الهندسية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالى ارتفع 13% ليصل إلى نحو 3.29 مليار دولار، مقارنة مع 2.91 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضى.

أشار إلى أن أهم القطاعات التى ارتفعت صادراتها هى الكابلات والأجهزة المنزلية والصناعات الكهربائية والإلكترونية وسائل النقل والآلات والمعدات ومنتجات تشغيل المعادن.

أضاف أنه بعد السعودية تأتى دول إيطاليا، وتركيا، وألمانيا، والمجر، والإمارات، والعراق، والجزائر، والسودان، والبرازيل، وليبيا، ونيجيريا والكاميرون كأبرز الدول التى زادت صادرات شركات الصناعات الهندسية إليها.