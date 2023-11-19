صادرات الصناعات الهندسية المصرية إلى السعودية ترتفع 22% بـ9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع حجم صادرات مصر من الصناعات الهندسية إلى السعودية بنحو 22%، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى لتسجل 460 مليون دولار، مقابل 376 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن السعودية تصدرت قائمة أكبر مستوردى الصناعات الهندسية، وتستحوذ على 14% من إجمالى الزيادة فى قيمة صادرات المجلس خلال أول 9 أشهر من العام الحالى.
أوضح أن صادرات الصناعات الكهربائية، والأجهزة المنزلية، وأدوات المائدة والمطبخ، والآلات والمعدات، ووسائل النقل، وقطع غيار السيارات، كانت المساهم الرئيسى فى زيادة الصادرات للمملكة.
وكشف أن المجلس التصديرى ينظم بعثة تجارية إلى السعودية فى الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر القادم، لأن اللقاءات الثنائية بين الشركات أكثر جدوى وتحتوى على عروض ومفاوضات حية، بمشاركة قرابة 13 شركة مصرية من جميع قطاعات الصناعات الهندسية.
لفت إلى أن إجمالى حجم صادرات الصناعات الهندسية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالى ارتفع 13% ليصل إلى نحو 3.29 مليار دولار، مقارنة مع 2.91 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضى.
أشار إلى أن أهم القطاعات التى ارتفعت صادراتها هى الكابلات والأجهزة المنزلية والصناعات الكهربائية والإلكترونية وسائل النقل والآلات والمعدات ومنتجات تشغيل المعادن.
أضاف أنه بعد السعودية تأتى دول إيطاليا، وتركيا، وألمانيا، والمجر، والإمارات، والعراق، والجزائر، والسودان، والبرازيل، وليبيا، ونيجيريا والكاميرون كأبرز الدول التى زادت صادرات شركات الصناعات الهندسية إليها.
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