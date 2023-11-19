جمعية رجال الأعمال تعتزم عرض الفرص المصرية على مستثمرين ليبيين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تدرس جمعية رجال الأعمال المصريين تشكيل لجنة مشتركة لعرض الفرص الاستثمارية والترتيب لزيارة وفد رجال الأعمال المصريين إلي ليبيا.
وقال المهندس على عيسى رئيس الجمعية فى بيان للجمعية، إنه سيجرى دراسة تشكيل اللجنة المشتركة مع مجلس الأعمال الليبى وإمكانية توقيع بروتوكول تعاون مشترك وفقا للترتيبات الإدارية والإجرائية والقانونية المتبعة مؤكدا على على عمق وأهمية العلاقات المصرية الليبية.
وأكد عيسى، خلال زيارة وفد مجلس الأعمال الليبى للجمعية أن دور القطاع الخاص المصري مهم في ليبيا وأن العلاقات بين البلدين حيوية ومهمة في كافة الجوانب الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى قبول الجمعية الدعوة لتشكيل وفد يضم أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين من مختلف القطاعات وعمل نقطة اتصال دائمة بين الجمعية والمجلس، مشيرًا إلى أن الجمعية ستقدم كل أشكال الدعم للتطوير المؤسسي ونقل الخبرات اللازمة للمجلس الليبى.
من جانبه، قال محمد سالم قدح رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي إن المجلس يسعى إلى إقامة تعاون مشترك مع رجال الأعمال المصريين لتبادل المعلومات والفرص المتاحة لرجال الأعمال في البلدين، مضيفا أن الشركات المصرية سيكون لها دور مهم في عملية الإعمار التي تتكلف المرحلة الأولى منها 120 مليار دولار.
ووجه قدح الدعوة لجمعية رجال الأعمال المصريين لزيارة ليبيا ودراسة مقترحات التعاون بين المجلس والجمعية وكذلك بعض المقترحات مثل انشاء بنك مصري ليبي لخدمة التجار والمستثمرين في البلدين وإقامة منطقة لوجستية على الحدود بالقرب من منفذ السلوم وتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين وحل مشاكل التأشيرات وتسهيل دخول الأفراد بالتنسيق مع الجهات المسئولة.
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