جمعية رجال الأعمال تعتزم عرض الفرص المصرية على مستثمرين ليبيين

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس جمعية رجال الأعمال المصريين تشكيل لجنة مشتركة لعرض الفرص الاستثمارية والترتيب لزيارة وفد رجال الأعمال المصريين إلي ليبيا.

وقال المهندس على عيسى رئيس الجمعية فى بيان للجمعية، إنه سيجرى دراسة تشكيل اللجنة المشتركة مع مجلس الأعمال الليبى وإمكانية توقيع بروتوكول تعاون مشترك وفقا للترتيبات الإدارية والإجرائية والقانونية المتبعة مؤكدا على على عمق وأهمية العلاقات المصرية الليبية.

وأكد عيسى، خلال زيارة وفد مجلس الأعمال الليبى للجمعية أن دور القطاع الخاص المصري مهم في ليبيا وأن العلاقات بين البلدين حيوية ومهمة في كافة الجوانب الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى قبول الجمعية الدعوة لتشكيل وفد يضم أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين من مختلف القطاعات وعمل نقطة اتصال دائمة بين الجمعية والمجلس، مشيرًا إلى أن الجمعية ستقدم كل أشكال الدعم للتطوير المؤسسي ونقل الخبرات اللازمة للمجلس الليبى.

من جانبه، قال محمد سالم قدح رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي إن المجلس يسعى إلى إقامة تعاون مشترك مع رجال الأعمال المصريين لتبادل المعلومات والفرص المتاحة لرجال الأعمال في البلدين، مضيفا أن الشركات المصرية سيكون لها دور مهم في عملية الإعمار التي تتكلف المرحلة الأولى منها 120 مليار دولار.

ووجه قدح الدعوة لجمعية رجال الأعمال المصريين لزيارة ليبيا ودراسة مقترحات التعاون بين المجلس والجمعية وكذلك بعض المقترحات مثل انشاء بنك مصري ليبي لخدمة التجار والمستثمرين في البلدين وإقامة منطقة لوجستية على الحدود بالقرب من منفذ السلوم وتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين وحل مشاكل التأشيرات وتسهيل دخول الأفراد بالتنسيق مع الجهات المسئولة.