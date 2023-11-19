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((إيليت الصفوة)) للبلاستيك تستهدف 30 مليون جنيه مبيعات بنهاية 2023

11/19/2023 2:03:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستهدف شركة إيليت الصفوة للمنتجات البلاستيكية تحقيق مبيعات بقيمة تتراوح بين 25 و30 مليون جنيه بنهاية العام الحالى بدعم من التوسعات ودخول أصناف جديدة مقابل نحو 20 مليون جنيه خلال العام الماضى.

وقالت هند محمد رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الطاقة الإنتاجية للشركة تصل إلى ألف طن شهريًا من مختلف منتجات البلاستيك المنزلية بقيمة شرائية تقدر بين 2 و3 ملايين جنيه.

أضافت لـ ((البورصة))، أن الشركة تخطط لتصدير بين 10 و15% من جملة إنتاجها بعد 15 يوماً لعدد من الأسواق الخارجية منها السعودية والإمارات وقطر، مشيره إلى اعتماد صادرات الشركة على دول الخليج حالياً.

أشارت إلى أن إجمالى استثمارات الشركة فى السوق بلغت 5 ملايين جنيه خلال العام الجارى، وتستهدف مضاعفة استثماراتها العام المقبل لإضافة خطوط إنتاج حديثة، وتصنيع منتجات بلاستيكية وأنشطة جديدة يحتاجها السوق تنافس المستورد، بالإضافة إلى التوسع بمحفظة منتجاتها وفتح أسواق تصديرية أخرى.

أوضحت أن العام الحالى شهد ارتفاعًا ملحوظًا فى أسعار خامات البلاستيك المستوردة بنسبة تخطت 15% عن العام الماضى، وتحاول الشركة عدم زيادة أسعار منتجاتها بنفس القدر فى محاولة للحفاظ على نسب الإقبال.

كتبت – تقى أيمن:

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