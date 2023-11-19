((إيليت الصفوة)) للبلاستيك تستهدف 30 مليون جنيه مبيعات بنهاية 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة إيليت الصفوة للمنتجات البلاستيكية تحقيق مبيعات بقيمة تتراوح بين 25 و30 مليون جنيه بنهاية العام الحالى بدعم من التوسعات ودخول أصناف جديدة مقابل نحو 20 مليون جنيه خلال العام الماضى.
وقالت هند محمد رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الطاقة الإنتاجية للشركة تصل إلى ألف طن شهريًا من مختلف منتجات البلاستيك المنزلية بقيمة شرائية تقدر بين 2 و3 ملايين جنيه.
أضافت لـ ((البورصة))، أن الشركة تخطط لتصدير بين 10 و15% من جملة إنتاجها بعد 15 يوماً لعدد من الأسواق الخارجية منها السعودية والإمارات وقطر، مشيره إلى اعتماد صادرات الشركة على دول الخليج حالياً.
أشارت إلى أن إجمالى استثمارات الشركة فى السوق بلغت 5 ملايين جنيه خلال العام الجارى، وتستهدف مضاعفة استثماراتها العام المقبل لإضافة خطوط إنتاج حديثة، وتصنيع منتجات بلاستيكية وأنشطة جديدة يحتاجها السوق تنافس المستورد، بالإضافة إلى التوسع بمحفظة منتجاتها وفتح أسواق تصديرية أخرى.
أوضحت أن العام الحالى شهد ارتفاعًا ملحوظًا فى أسعار خامات البلاستيك المستوردة بنسبة تخطت 15% عن العام الماضى، وتحاول الشركة عدم زيادة أسعار منتجاتها بنفس القدر فى محاولة للحفاظ على نسب الإقبال.
كتبت – تقى أيمن:
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