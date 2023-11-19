المشاط: مصر وقعت اتفاقيات لتوليد طاقة متجددة بقدرات 3.7 جيجاوات

MENAFN - Al-Borsa News) قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إن محور الطاقة فى منصة“نوفى” استطاع عبر التنسيق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، تحديد محطتين من بين 12 محطة مستهدفة وقف تشغيلهم ضمن مساعى وقف تشغيل 5 جيجاوات من المحطات الحرارية.

أضافت أنه تم توقيع اتفاقيات للطاقة المتجددة بقدرات 3.7 جيجاوات من أصل 10 جيجاوات مع القطاع الخاص، وتوفير تسيهلات لتلك الاستثمارات بقيمة مليارى دولار والتوقيع على اتفاقيات للإغلاق المالى بتمويلات من شركاء التنمية.

وذكرت أنه سيتم تفعيل الدعم الفنى لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تحسين سلاسل التوريد الخضراء، وخطة إيقاف التشغيل، والانتقال العادل، ودراسة للشبكة، ووضع القواعد التنظيمية لتطوير الإنتاج والبيع بواسطة القطاع الخاص بنظام B2B.

وكشفت أنه فى إطار دعم الشبكة القومية، تم تحديد عدة مشروعات بتمويلات إجمالية 314 مليون يورو، من خلال آليات تمويل مبتكرة (منح، ومبادلة ديون، وتمويلات إنمائية ميسرة).

وقالت إنه على صعيد محور الغذاء، سعت المنصة الوطنية لبرنامج ((نوفى)) إلى إيجاد إطار تمويلى مبتكر لتنفيذ مشروعات محور الغذاء بقطاعى الزراعة والرى.

أضافت أنه يجرى الاستفادة من الدعم الفنى المقدم من شركاء التنمية ولا سيما الصندوق الدولى للتنمية الزراعية“الإيفاد” والبنك الدولى، للانتهاء من التصميم الفنى لمشروعى التحول الغذائى الزراعى الموائم للمناخ، وإدارة المياه فى الزراعة المقاومة للمناخ فى وادى النيل.

ولفتت إلى أنه تم تدبير الدعم المالى والمنح اللازمة لإعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات ولا سيما المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبى والخدمات الاستشارية المتاحة من بنك الاستثمار الأوروبى، لإعداد الدراسات الخاصة بمشروع“التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر”.

وقالت إنه فيما يخص مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، قام البنك الإسلامى للتنمية بتوفير الخدمات الاستشارية للعمل على دراسات الجدوى وتعيين استشاريين للانتهاء من ذلك.

وذكرت أنه فيما يخص محور المياه، فإنه يرتكز على مشروعى تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة (تخفيف وتكيف)، ومشروع توسيع نظم الرى بالطاقة الشمسية (تخفيف وتكيف).

وذكرت أن بنك التنمية الإفريقى، وفر الخدمات الاستشارية والدعم الفنى والمالى لدراسات الجدوى الخاصة بمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، من خلال منحتين من موارد صندوق المساعدة الفنية للدول المتوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقى، و”مرفق المياه الأفريقي”.

كما تم إتاحة الخدمات الاستشارية اللازمة لسرعة الطرح والتعاقد لتنفيذ المشروعات بنظام ((المشاركة مع القطاع الخاص)) من خلال موارد بنك التنمية الأفريقى، وذلك عقب الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية لمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة فى مجال تمويل مشروعات تحلية المياه، وبحث الفرص الاستثمارية لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية فى مصر، كما قام الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، بتدبير الخدمات الاستشارية والدعم الفنى، من أجل إعداد دراسات الجدوى لمشروع توسيع نظم الرى بالطاقة الشمسية.