((الأهرام للبلاستيك)) تعتزم استثمار مليارى جنيه خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف مجموعة الأهرام للبلاستيك، استثمار مليارى جنيه العام المقبل، لإنشاء وتشغيل مصنع جديد بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر، ينتج مواد تعبئة وتغليف، ضمن خطة الشركة التوسعية لمضاعفة إنتاجها.

قال هانى حليم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن قيمة الاستثمارات تنقسم إلى مليار جنيه لتشغيل المصنع وإنشاء المبنى وشراء خطوط إنتاج والآلات، بخلاف مليار جنيه أخرى سيتم توجيهها لزيادة رأس المال العامل لشراء الخامات ورواتب العمال.

لفت فى تصريحات لـ”البورصة”، إلى أن المجموعة تستهدف إضافة 10 خطوط إنتاج جديدة، بتكنولوجيا متطورة، لضمان مضاعفة الطاقات الإنتاجية للشركة بجانب توافقها مع المعايير البيئية، متوقعاً بداية التشغيل خلال 3 شهور.

أوضح أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة لمصانع الشركة تصل إلى 60 ألف طن سنوياً، موضحًا أنه من المستهدف أيضًا تصدير 80% من إنتاج المصنع للأسواق الخارجية أبرزها دول الاتحاد الأوروبى وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

تأسست مجموعة الأهرام للبلاستيك عام 1990، ومتخصصة فى صناعة البلاستيك الحيوى ومواد التعبئة والتغليف المرنة والعبوات الإستهلاكية.

وقال إن المجموعة تمتلك 4 مصانع حالياً بمحافظة سوهاج بحجم طاقة إنتاجية تقدر بـ 30 ألف طن سنوياً، مضيفاً أن عدد خطوط الإنتاج تقدر بـ 35 خطا.

أشار“حليم” إلى أن حجم صادرات المجموعة الحالية يمثل نحو 20% من إجمالى الإنتاج، مؤكدًا استهداف الشركة زيادة الصادرات إلى 50% مع نهاية العام المقبل.

أوضح أن الظروف العالمية تدعم زيادة صادرات المجموعة خاصة لدول الاتحاد الأوروبي؛ فى ظل استمرار أزمة سلاسل الإمداد التى تسببت بارتفاع تكلفة الشحن إلى 60% من قيمة البضائع، حال شحنها من دول أخرى، مما جعل ذلك الارتفاع فى صالح المنتجات المصرية نظرًا لتكلفة الشحن المنخفضة.

أضاف أن سياسة الدولة ستؤدى لتشجيع نمو الصادرات، حيث يقدم صندوق دعم الصادرات دعما على البضائع تتراوح نسبته من 4% إلى 30% تتفاوت على حسب الأسواق التى يتم التصدير لها، وكذلك أماكن تواجد الشركات المصدرة فى مصر بخلاف نسبة . دعم تكلفة الشحن للأسواق الأفريقية، التى تصل إلى 80%.