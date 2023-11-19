((الأهرام للبلاستيك)) تعتزم استثمار مليارى جنيه خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف مجموعة الأهرام للبلاستيك، استثمار مليارى جنيه العام المقبل، لإنشاء وتشغيل مصنع جديد بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر، ينتج مواد تعبئة وتغليف، ضمن خطة الشركة التوسعية لمضاعفة إنتاجها.
قال هانى حليم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن قيمة الاستثمارات تنقسم إلى مليار جنيه لتشغيل المصنع وإنشاء المبنى وشراء خطوط إنتاج والآلات، بخلاف مليار جنيه أخرى سيتم توجيهها لزيادة رأس المال العامل لشراء الخامات ورواتب العمال.
لفت فى تصريحات لـ”البورصة”، إلى أن المجموعة تستهدف إضافة 10 خطوط إنتاج جديدة، بتكنولوجيا متطورة، لضمان مضاعفة الطاقات الإنتاجية للشركة بجانب توافقها مع المعايير البيئية، متوقعاً بداية التشغيل خلال 3 شهور.
أوضح أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة لمصانع الشركة تصل إلى 60 ألف طن سنوياً، موضحًا أنه من المستهدف أيضًا تصدير 80% من إنتاج المصنع للأسواق الخارجية أبرزها دول الاتحاد الأوروبى وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.
تأسست مجموعة الأهرام للبلاستيك عام 1990، ومتخصصة فى صناعة البلاستيك الحيوى ومواد التعبئة والتغليف المرنة والعبوات الإستهلاكية.
وقال إن المجموعة تمتلك 4 مصانع حالياً بمحافظة سوهاج بحجم طاقة إنتاجية تقدر بـ 30 ألف طن سنوياً، مضيفاً أن عدد خطوط الإنتاج تقدر بـ 35 خطا.
أشار“حليم” إلى أن حجم صادرات المجموعة الحالية يمثل نحو 20% من إجمالى الإنتاج، مؤكدًا استهداف الشركة زيادة الصادرات إلى 50% مع نهاية العام المقبل.
أوضح أن الظروف العالمية تدعم زيادة صادرات المجموعة خاصة لدول الاتحاد الأوروبي؛ فى ظل استمرار أزمة سلاسل الإمداد التى تسببت بارتفاع تكلفة الشحن إلى 60% من قيمة البضائع، حال شحنها من دول أخرى، مما جعل ذلك الارتفاع فى صالح المنتجات المصرية نظرًا لتكلفة الشحن المنخفضة.
أضاف أن سياسة الدولة ستؤدى لتشجيع نمو الصادرات، حيث يقدم صندوق دعم الصادرات دعما على البضائع تتراوح نسبته من 4% إلى 30% تتفاوت على حسب الأسواق التى يتم التصدير لها، وكذلك أماكن تواجد الشركات المصدرة فى مصر بخلاف نسبة . دعم تكلفة الشحن للأسواق الأفريقية، التى تصل إلى 80%.
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