مسئولو الشركة: ((أورنج مصر)) تركز على الدفع الرقمى والمدن الذكية بـ2024

تركز شركة أورنج مصر على تعزيز استثماراتها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجال البيانات الرقمية والخدمات المالية والمدن الذكية، بحسب مسئولى الشركة خلال حديثهم مع ((البورصة)).

قال هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الأعمال بشركة أورنج مصر للاتصالات، إنَّ استراتيجيتنا لعام 2024 تركز بشكل أساسى على تعزيز خدماتنا وحلولنا فى مجالات الدفع الرقمى والمدن الذكية، مع الالتزام بالتقدم فى تحقيق أهدافنا البيئية التى تهدف إلى الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2040.

أضاف:“كما نسعى أيضًا للحفاظ على الطفرة التى حققناها على مستوى الإيرادات والأنشطة التشغيلية، وتعزيز مكانتنا فى السوق المصرى كمزود شامل ومتكامل لخدمات التكنولوجيا فى جميع المجالات التقنية بفضل حزمة الاستثمارات الضخمة التى قمنا بضخها فى حلول البيانات والخدمات الرقمية والبنية التحتية الذكية، والتى قابلها نمو هائل فى الاستهلاك التقنى بمصر خاصة فى ظل استراتيجية التحول الرقمى التى تتبناها الدولة المصرية”.

وتابع:“وبالطبع، سنواصل تدعيم دورنا فى المسئولية المجتمعية عبر مبادرات وفعاليات لمساندة القطاع التعليمى والصحى ومشاريع رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتوفير الدعم المادى والمعنوى للمرأة والفئات الأكثر احتياجًا”.

وعن كيفية الوصول بمجتمعاتنا العمرانية لمفهوم المدن الذكية أوضح“مهران”، أن المدن الذكية هى المستقبل الذى سيفرض نفسه على أى مجتمع شأنه شأن أى تكنولوجيا أخرى تبدأ خافتة، ثم تصبح هى السائدة فى غضون سنوات قليلة، لكن الميزة هذه المرة أن مصر تبدو أكثر استعدادًا لتطبيق ونشر مفهوم المدن الذكية بفضل رؤية مصر 2030، واستراتيجية التحول الرقمى التى تتبناها الدولة المصرية والتى تستهدف من خلالها تعزيز المزايا التنافسية لمصر، وتحسين جودة حياة المواطنين.

وقال:“أيضًا، فإنَّ المدن الذكية هى الحل الأمثل حاليًا لتحسين الكفاءة وترشيد الطاقة وإحكام الأمن وخفض تكاليف تشغيل المجتمعات العمرانية، ولذلك فإنَّ شركات التطوير العقارى مطالبة بتوفير هذه التقنيات لكسب ولاء عملائها وللحفاظ على مكانتها فى السوق”.

وعن أبرز القطاعات التى تستثمر فيها الشركة وتسهم بالنصيب الأكبر فى إيراداتها، أوضح ((مهران))، أن شركة أورنج تركزعلى تعزيز استثماراتها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجال البيانات الرقمية والخدمات المالية والمدن الذكية خاصة مع النمو الكبير فى قطاع الإنترنت، وارتفاع معدلات استخدامه بشكل قياسى إلى جانب دعم خدماتنا المقدمة بتكنولوجيا الجيل الرابع للمحمول؛ بسبب معدلات النمو الملحوظة فى استخدام الإنترنت على شبكتنا.

وعن المشاركة فى معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى 2023، أشار إلى أن الشركة سوف تستعرض، خلال المعرض، مجموعة واسعة من أحدث حلولها وتقنياتها التى توجهها لدعم عمليات التحول الرقمى والمدن الذكية والذكاء الاصطناعى والتأمين فى المشاريع التكنولوجية الكبرى، بالإضافة إلى الخدمات الرقمية وخدمات للأفراد فى عدة قطاعات مهمة.

وتستعرض الشركة فى جناحها أحدث المبادرات والمشروعات المؤثرة التى أطلقتها فى إطار دعم الابتكار والإبداع خاصة بين فئة رواد الأعمال، ومن بينها ((مركز أورنج الرقمى)).

وعن خطة الشركة لتوفير حلول رقمية فى المجتمعات العمرانية، أشار إلى أن ((أورنج مصر)) أدركت فى وقت مبكر أهمية هذا المجال، وصممت استراتيجية هائلة لضمان بناء قدراتها على نحو تنافسى يوفر الحلول التقنية للمدن الذكية وفق أرقى المعايير العالمية.

وأضاف:“هذه الاستراتيجية أثمرت فى جعلنا شريك الخدمات الرقمية الأكثر موثوقية للعديد من المشروعات العمرانية الشهيرة، وقد توجت بقيامنا ببناء أكبر مركز بيانات فى العاصمة الإدارية، والذى يعتبر القلب النابض لجميع الخدمات الذكية التى ستقدم فى العاصمة على مستوى البنية التحتية والنقل والمرافق والطاقة وغيرها من الخدمات”.

وعن فرص نمو قطاع الاتصالات خلال العام الجارى فى ظل التداعيات الاقتصادية الحالية، أوضح أن قطاع الاتصالات المصرى يواجه مثله مثل القطاعات الأخرى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، والتى تتمثل فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة معدلات التضخم ومع ذلك، فإنَّ هناك فرصًا للنمو فى هذا القطاع، رغم هذه التحديات وخاصة فى الفترة الحالية؛ حيث ظهر بوضوح أهمية قطاع الاتصالات ودوره الحيوى فى ابتكار خدمات وحلول تساعد المواطنين على التواصل وتنفيذ متطلباتهم اليومية، وقد زاد الاعتماد على خدمات قطاع الاتصالات فى السنوات الأخيرة بشكل كبير من قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة وإدارة الأعمال عن بُعد، ما يحتم بذل المزيد من الجهد والاستثمارات لاستيعاب الطلب المتنامى على خدمات الاتصالات والتوسع فى تعظيم قدرات الشبكات.

وتابع:“بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك فرص نمو كبيرة بسوق الاتصالات الفترة المقبلة فى مجال خدمات التحول الرقمى فى مختلف القطاعات وتحويل الأموال عبر المحمول والحوسبة السحابية وخدمات المدن الذكية وإنترنت الأشياء”.

وعن الجديد فى ملف تحريك أسعار خدمات المحمول، والذى تجرى مناقشات حوله بين شركات الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات، أشار ((مهران)) إلى أن زيادة التكاليف الناجمة عن ارتفاع سعر الدولار وأسعار الوقود، وكذلك التضخم يضغطان على ربحية الشركات؛ حيث يمثل الدولار المكون الرئيسى فى تكاليف الصيانة والتركيب والتشغيل لشبكة المحمول، كذلك تمثل المحروقات جزءًا رئيسيًا فى تشغيل محطات المحمول، ولذلك تقدمت أورنج بطلب إلى ((الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات)) لزيادة أسعار خدماتها على النحو الذى يواكب تغيرات السوق ويعوض جزئيًا الارتفاع المستمر فى تكاليف التشغيل والصيانة، وننتظر حاليًا الرد من الجهاز على الطلب.

من جانبه، قال أيمن أميرى، نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التكنولوجى بشركة أورنج مصر للاتصالات، إن شركته تطبق منظومة متكاملة لمراقبة الجودة، ولديها أنظمة دقيقة للقياسات الميدانية فى جميع أنحاء الجمهورية لضمان تصحيح أى خلل محتمل فى توقيتات قياسية، كما لا تتوقف الشركة عن تحديث شبكتها والتوسع فى إنشاء المحطات والأبراج وجلب أحدث المعدات والأنظمة التكنولوجية لتعزيز جودة خدماتها وفقًا لأحدث المعايير.

وعن معايير الاستدامة البيئية والدور الذى تقوم به الشركة لخفض الانبعاثات الكربونية، أوضح ((أميرى)) أن ((أورنج مصر)) تتبنى استراتيجية طموحًا لخفض الانبعاثات الكربونية إلى ((الصفر)) بحلول عام 2040، ونجحت بالفعل فى خفض الانبعاثات الكربونية فى الكثير من عملياتها الرئيسية بنسبة تزيد على 50%، كما رشدت استهلاك الطاقة بنسبة تزيد على 40% فى بعض المؤشرات التشغيلية، وهى حاصلة على ((الأيزو)) ISO 14001:2015 فى أنظمة إدارة البيئة.

كما أطلقت ((أورنج مصر)) شبكات صديقة للبيئة تقلل استخدام الوقود الأحفورى، وتعتمد على الطاقة الشمسية فى الأبراج والشبكات والمحطات، وقد نجحت خلال آخر عامين فى تشغيل عدد كبير من الأبراج والمحطات بالاعتماد على الطاقة المتجددة، فضلًا عن تبنى تقنيات تكنولوجية تعمل على تخزين الكهرباء المولدة خلال النهار فى البطاريات لتشغيل المحطات أثناء فترة الليل.

وأضاف: كما قمنا بتبنى عدد واسع من السياسات بالغة الكفاءة فى استهلاك الطاقة، ما أدى إلى ترشيد الاستهلاك فى المبانى الرئيسى والفروع والمتاجر والمحطات والأبراج وعلى امتداد عملياتنا التشغيلية بنحو 21 ألف ميجاوات/ ساعة.

أيمن أميرى نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التكنولوجى بشركة أورنج مصر

وضخت ((أورنج مصر)) استثمارات تتعدى النصف مليار جنيه فى الفترة الأخيرة من أجل اقتناء الابتكارات التى تساعدها على خفض الانبعاثات الكربونية، وتنفيذ عمليات تشغيلية صديقة للمناخ.

كما أبرمت الشركة اتفاقية تعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر للتعاقد على شراء الطاقة المتجددة واستخدامها فى تشغيل شبكاتها ومواقعها فى جميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن التعاقد مباشرة مع موردين لتركيب خلايا شمسية على أسطح السنترالات ومراكز تحويل الهاتف المحمول الرئيسية ((Mobile Switching Centers))، لتصبح تلك الخلايا مصدرًا معتمدًا لتوفير الطاقة.

كما نفذت ((أورنچ)) عدة تحولات رقمية فى منتجاتها لتخفيض الاعتماد على كروت الشحن الورقية، وأطلقت شرائح اتصالات Eco-SIM مصنوعة من مواد صديقة للبيئة.

وعن عدد محطات أبراج المحمول التى تدعم حاليًا خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات، أشار إلى أن ((أورنچ)) تعمل على إنشاء أكبر عدد من الأبراج والمحطات فى جميع أنحاء الجمهورية، وقد انتهت الشركة من تنفيذ وإنشاء أكثر من 80% من محطات المحمول المخطط لها هذا العام والمقدر عددها بما يقرب من 500 محطة، وذلك ضمن خطة الشركة لرفع مستوى جودة خدماتها، بالإضافة الى ذلك فإن حوالى 90% من محطات المحمول التابعة للشركة البالغة أكثر من 9000 محطة تدعم تقنيات الجيل الرابع.

وتعمل ((أورنچ)) فى التوسع فى جميع أنحاء الجمهورية، والتركيز على مناطق الصعيد والدلتا، بالإضافة إلى المدن والطرق.

وقال: نحن فخورون، أيضًا، ليس فقط بهذا النمو الهائل فى عدد الأبراج والمحطات، ولكن فى الوقت نفسه نحرص على استكمال استراتيجية الشركة المتكاملة للقضاء على الانبعاثات الكربونية، والتى بدأتها منذ عام 2015 لتحقيق ((صفر الكربون)) بحلول عام 2040، ولذلك نراعى الالتزام بتحول الشركة للاستدامة الكاملة وتقديم خدمات اتصالات وتكنولوجيا راقية تراعى جميع المعايير الصديقة للبيئة.

وعن التأثير الواقع من أزمة الكهرباء والطاقة الراهنة على محطات أبراج تقوية الشبكات، أوضح أنهم تحملوا تكاليف إضافية، فضلاً عن التأثيرات المعتادة لارتفاع أسعار الوقود وتغير سعر الصرف؛ حيث إنَّ معظم مكونات الشبكة يتم استيرادها من الخارج.

وعن التوجه الحكومى لدعم المنتج المحلى وتعميق الصناعة الوطنية وهل لديهم أى خطط فى هذا الإطار، أشار إلى أن ((أورنج مصر)) تعمل على توطين التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الصناعة الوطنية فى جميع المجالات فعلى سبيل المثال فإنَّ مجال أبراج التقوية بجميع أنواعها ((أبراج الأسطح والأبراج التى يتم بناؤها على الأرض)) هى فى الأصل محلية الصنع مع الحفاظ على الجودة وتبنى أفضل المعايير العالمية عالية الكفاءة.

تحدثنا أيضًا مع أحمد العبد، نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة أورنج مصر للاتصالات عن نسبة الإقبال على ((أورنج كاش))، والذى أوضح أن خدمات أورنج كاش خضعت لاستراتيجية تطوير شاملة على مدار الفترة الماضية، وأصبحت الآن مرادفًا حقيقيًا للأداة التى تلبى جميع احتياجات مستخدميها على مستوى الدفع الإلكترونى والتعاملات المالية الرقمية، وقد حقق الإقبال على خدمات ((أورنج كاش)) كل المستويات التى استهدفتها ((أورنج مصر)) بفضل المميزات العديدة التى تتضمنها الخدمة والتى من أهمها دفع الفواتير بأقل رسوم فى مصر، فضلاً عن إضافة خدمات دفع المصاريف الجامعية من خلال المحفظة مع كاش باك بحد أقصى 1000 جنيه.

وأضاف: بفضل خطة التطوير الشاملة زاد عدد العملاء النشطين فى خدمات أورنج كاش 200% كما ارتفع عدد عملاء أورنج كاش بنسبة 120% فى أكتوبر الماضى مقارنة بالتوقيت نفسه فى العام الماضي.

أحمد العبد نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة أورنج مصر

وعن خطط الشركة للاستثمار فى مجالات التكنولوجيا المالية بشكل خاص فى ظل النمو المتسارع الذى تشهده، أوضح أن الشركة تولى اهتمامًا كبيرًا للاستثمار فى مجالات التكنولوجيا المالية، ونسعى لاستكشاف وتطوير حلول مبتكرة للدفع الإلكترونى، وتوفير خدمات مالية رقمية متطورة، وتسهيل عمليات التحويل الإلكترونى لتلبية احتياجات العملاء.

وعن كيفية مواجهة الزيادة المتتالية فى تكاليف التشغيل مقابل ثبات سعر الخدمة، أشار إلى أن زيادة التكاليف الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار وأسعار الوقود وكذلك التضخم تضغط على ربحية الشركات، ولذلك تقدمت أورنج بطلب إلى ((الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات)) لزيادة أسعار خدماتها على النحو الذى يواكب تغيرات السوق ويعوض جزئيًا الارتفاع المستمر فى تكاليف التشغيل والصيانة، وتنتظر الشركة حاليًا الرد من الجهاز.

وعن آخر تطورات إتاحة خدمة الـ((esim)) فى مصر أشار إلى أن شركته أتمت بنجاح العام الماضى جميع الاختبارات وجاهزيتها لتشغيل شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة eSIM على شبكاتها، وذلك فى اطار اهتمام أورنج بمواكبة أحدث تقنيات تكنولوجيا الاتصالات فى العالم.

وفى الوقت الحالى يتم التنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومقدمى الخدمة تمهيداً للحصول على الموافقة النهائية من الجهاز واطلاق الخدمة فى السوق المصرى.