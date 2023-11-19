مسئولو الشركة: ((أورنج مصر)) تركز على الدفع الرقمى والمدن الذكية بـ2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) هشام مهران: تقدمنا بطلب لـ((تنظيم الاتصالات)) لزيادة أسعار الخدمات لتعويض ارتفاع التكاليف سوق الاتصالات لديه فرصة كبيرة للنمو فى خدمات التحول الرقمى وتحويل الأموال
تركز شركة أورنج مصر على تعزيز استثماراتها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجال البيانات الرقمية والخدمات المالية والمدن الذكية، بحسب مسئولى الشركة خلال حديثهم مع ((البورصة)).
قال هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الأعمال بشركة أورنج مصر للاتصالات، إنَّ استراتيجيتنا لعام 2024 تركز بشكل أساسى على تعزيز خدماتنا وحلولنا فى مجالات الدفع الرقمى والمدن الذكية، مع الالتزام بالتقدم فى تحقيق أهدافنا البيئية التى تهدف إلى الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2040.
أضاف:“كما نسعى أيضًا للحفاظ على الطفرة التى حققناها على مستوى الإيرادات والأنشطة التشغيلية، وتعزيز مكانتنا فى السوق المصرى كمزود شامل ومتكامل لخدمات التكنولوجيا فى جميع المجالات التقنية بفضل حزمة الاستثمارات الضخمة التى قمنا بضخها فى حلول البيانات والخدمات الرقمية والبنية التحتية الذكية، والتى قابلها نمو هائل فى الاستهلاك التقنى بمصر خاصة فى ظل استراتيجية التحول الرقمى التى تتبناها الدولة المصرية”.
وتابع:“وبالطبع، سنواصل تدعيم دورنا فى المسئولية المجتمعية عبر مبادرات وفعاليات لمساندة القطاع التعليمى والصحى ومشاريع رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتوفير الدعم المادى والمعنوى للمرأة والفئات الأكثر احتياجًا”.
وعن كيفية الوصول بمجتمعاتنا العمرانية لمفهوم المدن الذكية أوضح“مهران”، أن المدن الذكية هى المستقبل الذى سيفرض نفسه على أى مجتمع شأنه شأن أى تكنولوجيا أخرى تبدأ خافتة، ثم تصبح هى السائدة فى غضون سنوات قليلة، لكن الميزة هذه المرة أن مصر تبدو أكثر استعدادًا لتطبيق ونشر مفهوم المدن الذكية بفضل رؤية مصر 2030، واستراتيجية التحول الرقمى التى تتبناها الدولة المصرية والتى تستهدف من خلالها تعزيز المزايا التنافسية لمصر، وتحسين جودة حياة المواطنين.
وقال:“أيضًا، فإنَّ المدن الذكية هى الحل الأمثل حاليًا لتحسين الكفاءة وترشيد الطاقة وإحكام الأمن وخفض تكاليف تشغيل المجتمعات العمرانية، ولذلك فإنَّ شركات التطوير العقارى مطالبة بتوفير هذه التقنيات لكسب ولاء عملائها وللحفاظ على مكانتها فى السوق”.
وعن أبرز القطاعات التى تستثمر فيها الشركة وتسهم بالنصيب الأكبر فى إيراداتها، أوضح ((مهران))، أن شركة أورنج تركزعلى تعزيز استثماراتها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجال البيانات الرقمية والخدمات المالية والمدن الذكية خاصة مع النمو الكبير فى قطاع الإنترنت، وارتفاع معدلات استخدامه بشكل قياسى إلى جانب دعم خدماتنا المقدمة بتكنولوجيا الجيل الرابع للمحمول؛ بسبب معدلات النمو الملحوظة فى استخدام الإنترنت على شبكتنا.
وعن المشاركة فى معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى 2023، أشار إلى أن الشركة سوف تستعرض، خلال المعرض، مجموعة واسعة من أحدث حلولها وتقنياتها التى توجهها لدعم عمليات التحول الرقمى والمدن الذكية والذكاء الاصطناعى والتأمين فى المشاريع التكنولوجية الكبرى، بالإضافة إلى الخدمات الرقمية وخدمات للأفراد فى عدة قطاعات مهمة.
وتستعرض الشركة فى جناحها أحدث المبادرات والمشروعات المؤثرة التى أطلقتها فى إطار دعم الابتكار والإبداع خاصة بين فئة رواد الأعمال، ومن بينها ((مركز أورنج الرقمى)).
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وعن خطة الشركة لتوفير حلول رقمية فى المجتمعات العمرانية، أشار إلى أن ((أورنج مصر)) أدركت فى وقت مبكر أهمية هذا المجال، وصممت استراتيجية هائلة لضمان بناء قدراتها على نحو تنافسى يوفر الحلول التقنية للمدن الذكية وفق أرقى المعايير العالمية.
وأضاف:“هذه الاستراتيجية أثمرت فى جعلنا شريك الخدمات الرقمية الأكثر موثوقية للعديد من المشروعات العمرانية الشهيرة، وقد توجت بقيامنا ببناء أكبر مركز بيانات فى العاصمة الإدارية، والذى يعتبر القلب النابض لجميع الخدمات الذكية التى ستقدم فى العاصمة على مستوى البنية التحتية والنقل والمرافق والطاقة وغيرها من الخدمات”.
وعن فرص نمو قطاع الاتصالات خلال العام الجارى فى ظل التداعيات الاقتصادية الحالية، أوضح أن قطاع الاتصالات المصرى يواجه مثله مثل القطاعات الأخرى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، والتى تتمثل فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة معدلات التضخم ومع ذلك، فإنَّ هناك فرصًا للنمو فى هذا القطاع، رغم هذه التحديات وخاصة فى الفترة الحالية؛ حيث ظهر بوضوح أهمية قطاع الاتصالات ودوره الحيوى فى ابتكار خدمات وحلول تساعد المواطنين على التواصل وتنفيذ متطلباتهم اليومية، وقد زاد الاعتماد على خدمات قطاع الاتصالات فى السنوات الأخيرة بشكل كبير من قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة وإدارة الأعمال عن بُعد، ما يحتم بذل المزيد من الجهد والاستثمارات لاستيعاب الطلب المتنامى على خدمات الاتصالات والتوسع فى تعظيم قدرات الشبكات.
وتابع:“بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك فرص نمو كبيرة بسوق الاتصالات الفترة المقبلة فى مجال خدمات التحول الرقمى فى مختلف القطاعات وتحويل الأموال عبر المحمول والحوسبة السحابية وخدمات المدن الذكية وإنترنت الأشياء”.
وعن الجديد فى ملف تحريك أسعار خدمات المحمول، والذى تجرى مناقشات حوله بين شركات الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات، أشار ((مهران)) إلى أن زيادة التكاليف الناجمة عن ارتفاع سعر الدولار وأسعار الوقود، وكذلك التضخم يضغطان على ربحية الشركات؛ حيث يمثل الدولار المكون الرئيسى فى تكاليف الصيانة والتركيب والتشغيل لشبكة المحمول، كذلك تمثل المحروقات جزءًا رئيسيًا فى تشغيل محطات المحمول، ولذلك تقدمت أورنج بطلب إلى ((الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات)) لزيادة أسعار خدماتها على النحو الذى يواكب تغيرات السوق ويعوض جزئيًا الارتفاع المستمر فى تكاليف التشغيل والصيانة، وننتظر حاليًا الرد من الجهاز على الطلب. أيمن أميرى: الشركة ضخت استثمارات تتعدى نصف مليار جنيه لخفض الانبعاثات الكربونية
من جانبه، قال أيمن أميرى، نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التكنولوجى بشركة أورنج مصر للاتصالات، إن شركته تطبق منظومة متكاملة لمراقبة الجودة، ولديها أنظمة دقيقة للقياسات الميدانية فى جميع أنحاء الجمهورية لضمان تصحيح أى خلل محتمل فى توقيتات قياسية، كما لا تتوقف الشركة عن تحديث شبكتها والتوسع فى إنشاء المحطات والأبراج وجلب أحدث المعدات والأنظمة التكنولوجية لتعزيز جودة خدماتها وفقًا لأحدث المعايير.
وعن معايير الاستدامة البيئية والدور الذى تقوم به الشركة لخفض الانبعاثات الكربونية، أوضح ((أميرى)) أن ((أورنج مصر)) تتبنى استراتيجية طموحًا لخفض الانبعاثات الكربونية إلى ((الصفر)) بحلول عام 2040، ونجحت بالفعل فى خفض الانبعاثات الكربونية فى الكثير من عملياتها الرئيسية بنسبة تزيد على 50%، كما رشدت استهلاك الطاقة بنسبة تزيد على 40% فى بعض المؤشرات التشغيلية، وهى حاصلة على ((الأيزو)) ISO 14001:2015 فى أنظمة إدارة البيئة.
كما أطلقت ((أورنج مصر)) شبكات صديقة للبيئة تقلل استخدام الوقود الأحفورى، وتعتمد على الطاقة الشمسية فى الأبراج والشبكات والمحطات، وقد نجحت خلال آخر عامين فى تشغيل عدد كبير من الأبراج والمحطات بالاعتماد على الطاقة المتجددة، فضلًا عن تبنى تقنيات تكنولوجية تعمل على تخزين الكهرباء المولدة خلال النهار فى البطاريات لتشغيل المحطات أثناء فترة الليل.
وأضاف: كما قمنا بتبنى عدد واسع من السياسات بالغة الكفاءة فى استهلاك الطاقة، ما أدى إلى ترشيد الاستهلاك فى المبانى الرئيسى والفروع والمتاجر والمحطات والأبراج وعلى امتداد عملياتنا التشغيلية بنحو 21 ألف ميجاوات/ ساعة. أيمن أميرى نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التكنولوجى بشركة أورنج مصر
وضخت ((أورنج مصر)) استثمارات تتعدى النصف مليار جنيه فى الفترة الأخيرة من أجل اقتناء الابتكارات التى تساعدها على خفض الانبعاثات الكربونية، وتنفيذ عمليات تشغيلية صديقة للمناخ.
كما أبرمت الشركة اتفاقية تعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر للتعاقد على شراء الطاقة المتجددة واستخدامها فى تشغيل شبكاتها ومواقعها فى جميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن التعاقد مباشرة مع موردين لتركيب خلايا شمسية على أسطح السنترالات ومراكز تحويل الهاتف المحمول الرئيسية ((Mobile Switching Centers))، لتصبح تلك الخلايا مصدرًا معتمدًا لتوفير الطاقة.
كما نفذت ((أورنچ)) عدة تحولات رقمية فى منتجاتها لتخفيض الاعتماد على كروت الشحن الورقية، وأطلقت شرائح اتصالات Eco-SIM مصنوعة من مواد صديقة للبيئة.
وعن عدد محطات أبراج المحمول التى تدعم حاليًا خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات، أشار إلى أن ((أورنچ)) تعمل على إنشاء أكبر عدد من الأبراج والمحطات فى جميع أنحاء الجمهورية، وقد انتهت الشركة من تنفيذ وإنشاء أكثر من 80% من محطات المحمول المخطط لها هذا العام والمقدر عددها بما يقرب من 500 محطة، وذلك ضمن خطة الشركة لرفع مستوى جودة خدماتها، بالإضافة الى ذلك فإن حوالى 90% من محطات المحمول التابعة للشركة البالغة أكثر من 9000 محطة تدعم تقنيات الجيل الرابع.
وتعمل ((أورنچ)) فى التوسع فى جميع أنحاء الجمهورية، والتركيز على مناطق الصعيد والدلتا، بالإضافة إلى المدن والطرق.
وقال: نحن فخورون، أيضًا، ليس فقط بهذا النمو الهائل فى عدد الأبراج والمحطات، ولكن فى الوقت نفسه نحرص على استكمال استراتيجية الشركة المتكاملة للقضاء على الانبعاثات الكربونية، والتى بدأتها منذ عام 2015 لتحقيق ((صفر الكربون)) بحلول عام 2040، ولذلك نراعى الالتزام بتحول الشركة للاستدامة الكاملة وتقديم خدمات اتصالات وتكنولوجيا راقية تراعى جميع المعايير الصديقة للبيئة.
وعن التأثير الواقع من أزمة الكهرباء والطاقة الراهنة على محطات أبراج تقوية الشبكات، أوضح أنهم تحملوا تكاليف إضافية، فضلاً عن التأثيرات المعتادة لارتفاع أسعار الوقود وتغير سعر الصرف؛ حيث إنَّ معظم مكونات الشبكة يتم استيرادها من الخارج.
وعن التوجه الحكومى لدعم المنتج المحلى وتعميق الصناعة الوطنية وهل لديهم أى خطط فى هذا الإطار، أشار إلى أن ((أورنج مصر)) تعمل على توطين التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الصناعة الوطنية فى جميع المجالات فعلى سبيل المثال فإنَّ مجال أبراج التقوية بجميع أنواعها ((أبراج الأسطح والأبراج التى يتم بناؤها على الأرض)) هى فى الأصل محلية الصنع مع الحفاظ على الجودة وتبنى أفضل المعايير العالمية عالية الكفاءة. أحمد العبد: 200% نموًا فى عدد العملاء النشطين فى خدمات ((أورنج كاش))
تحدثنا أيضًا مع أحمد العبد، نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة أورنج مصر للاتصالات عن نسبة الإقبال على ((أورنج كاش))، والذى أوضح أن خدمات أورنج كاش خضعت لاستراتيجية تطوير شاملة على مدار الفترة الماضية، وأصبحت الآن مرادفًا حقيقيًا للأداة التى تلبى جميع احتياجات مستخدميها على مستوى الدفع الإلكترونى والتعاملات المالية الرقمية، وقد حقق الإقبال على خدمات ((أورنج كاش)) كل المستويات التى استهدفتها ((أورنج مصر)) بفضل المميزات العديدة التى تتضمنها الخدمة والتى من أهمها دفع الفواتير بأقل رسوم فى مصر، فضلاً عن إضافة خدمات دفع المصاريف الجامعية من خلال المحفظة مع كاش باك بحد أقصى 1000 جنيه.
وأضاف: بفضل خطة التطوير الشاملة زاد عدد العملاء النشطين فى خدمات أورنج كاش 200% كما ارتفع عدد عملاء أورنج كاش بنسبة 120% فى أكتوبر الماضى مقارنة بالتوقيت نفسه فى العام الماضي. أحمد العبد نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة أورنج مصر
وعن خطط الشركة للاستثمار فى مجالات التكنولوجيا المالية بشكل خاص فى ظل النمو المتسارع الذى تشهده، أوضح أن الشركة تولى اهتمامًا كبيرًا للاستثمار فى مجالات التكنولوجيا المالية، ونسعى لاستكشاف وتطوير حلول مبتكرة للدفع الإلكترونى، وتوفير خدمات مالية رقمية متطورة، وتسهيل عمليات التحويل الإلكترونى لتلبية احتياجات العملاء.
وعن كيفية مواجهة الزيادة المتتالية فى تكاليف التشغيل مقابل ثبات سعر الخدمة، أشار إلى أن زيادة التكاليف الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار وأسعار الوقود وكذلك التضخم تضغط على ربحية الشركات، ولذلك تقدمت أورنج بطلب إلى ((الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات)) لزيادة أسعار خدماتها على النحو الذى يواكب تغيرات السوق ويعوض جزئيًا الارتفاع المستمر فى تكاليف التشغيل والصيانة، وتنتظر الشركة حاليًا الرد من الجهاز.
وعن آخر تطورات إتاحة خدمة الـ((esim)) فى مصر أشار إلى أن شركته أتمت بنجاح العام الماضى جميع الاختبارات وجاهزيتها لتشغيل شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة eSIM على شبكاتها، وذلك فى اطار اهتمام أورنج بمواكبة أحدث تقنيات تكنولوجيا الاتصالات فى العالم.
وفى الوقت الحالى يتم التنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومقدمى الخدمة تمهيداً للحصول على الموافقة النهائية من الجهاز واطلاق الخدمة فى السوق المصرى.
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