((فودافون مصر)) تضخ استثمارات جديدة لبناء الأبراج وتطوير البنية التحتية

تخطط شركة فودافون مصر، لضخ استثمارات جديدة فى بناء الأبراج وتطوير البنية التحتية.

قال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بالشركة، إنه منذ 25 عامًا أرست شركة فودافون مصر، استراتيجية لتصبح الرائدة فى سوق المحمول المصرى.

وأوضح عصام، أن استراتيجية الشركة تركز على عدة محاور أساسية، بدءًا من تطوير وتقوية الشبكة لضمان خدمة متميزة وموثوقة وسريعة، والاستثمار فى تحديث التكنولوجيا وتوسيع نطاق الشبكة لتلبية احتياجات وتطلعات عملائها فى المستقبل.

وأضاف:“كما تسعى لتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى، من خلال توفير الخدمات المالية المبتكرة والمتكاملة التى تعزز التواصل وتسهل الحياة اليومية للمستخدمين من جميع الفئات، بما يعكس رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وبناء مصر الرقمية”.

وتابع ((عصام)): ((نلعب دورًا مهمًا فى دعم المشاريع الوطنية والحكومية لتنفيذ المبادرات التنموية وتطوير البنية التحتية، التى تسهم فى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، من أجل تحسين جودة حياة المواطنين وضمان استفادة الجميع من التقدم التكنولوجى وتحقيق النمو الاقتصادى المستدام)).

وحول التحديات وكذلك الفرص التى تراها الشركة فى السوق المحلى فى الوقت الحالى، أشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة تؤثر على جميع أوجه النشاط الاقتصادى، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات الاقتصادية، إذ يعد من القطاعات كثيفة الاستثمار ويتأثر بالطبع بهذه التقلبات، كما يتأثر بعوامل أخرى ترتبط بطبيعته التى تتسم بالتطور السريع، مثل تطور البرامج المجانية مفتوحة المصدر والحوسبة السحابية وغيرها، وهو ما يحتم على الشركات مراقبة هذه الاتجاهات باستمرار والاستجابة لها لتلبية احتياجات العملاء.

وتابع: ((نحن فى شركة فودافون مصر نعمل على قدم وساق لتحقيق مرونة تكاليف العمليات التشغيلية للشركة، من خلال تحسين فعالية العمليات التشغيلية وجودتها وإنتاجيتها، والاعتماد والتركيز على الحلول الرقمية والتكنولوجية، وإبراز التقنيات الجديدة الى جانب الاستفادة من أحدث التطورات فى مجال الذكاء الاصطناعى، وذلك إيمانًا منا بالدور الفعال الذى تلعبه الشركة بالتعاون مع الدولة لتحسين ودعم حياة المواطن المصرى فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة)).

قال ((عصام))، إن ((فودافون مصر)) تُعَد نموذجًا حقيقيًا للنجاح فى مجال المحافظ الإلكترونية، إذ تمتلك محفظة فودافون كاش مجموعة ضخمة من المستخدمين يبلغ عددهم 18 مليون مشترك، ما يعكس الثقة الكبيرة التى يوليها العملاء لخدمة المحفظة فودافون كاش والتى تتيح لهم إجراء عمليات مالية سريعة وموثوقة.

وحول ما إذا كانت ستطلب ((فودافون)) ترددات إضافية فى الوقت الحالى لتحسين خدماتها أم ستكتفى بالترددات التى حصلت عليها منذ عدة أعوام والبالغة 40 ميجاهرتز، أوضح ((عصام))، أن ضخ الاستثمارات لبناء الأبراج وتطوير البنية التحتية يتربعان على قمة أولويات الشركة.

وتابع: ((نسعى جاهدين لبناء مواقع فى المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، لتوفير بيئة حضرية متطورة)).

بجانب توسيع نطاق التغطية للمجتمعات الحضرية الجديدة، إذ تخصص الشركة 35% من الموارد للقاهرة الكبرى، و30% لمنطقة الدلتا، و20% للجنوب، و15% للإسكندرية.

وعملت الشركة على تطوير 40% من أبراج التغطية، كى تستفيد من نشر تردد 2600 ميجاهرتز، ما يحسن جودة الخدمة وتجربة المستخدم، مع التعهد بتوسيع نطاق خدماتها على مدى العقد المقبل، وتوقع زيادة فى قاعدة الشبكة من الأبراج بنسبة 50% خلال السنوات العشر المقبلة.

كما حددت الشركة هدفًا لزيادة سنوية 5% فى توسع الشبكة، بما يتوافق مع أهداف ((فودافون)) الاستراتيجية للنمو، وتخطط أيضًا لتوسيع البنية التحتية من خلال بناء ما يقرب من 450 ـ 550 برجًا جديدًا.

وتُمثل المناطق الريفية والأماكن الأكثر احتياجًا 40% من قاعدة شبكة ((فودافون))، إيمانًا من الشركة بأهمية توفير حق التواصل للجميع.

أضاف: ((يُعتبر عدد العملاء والمستخدمين لدينا البالغ 47 مليون مشترك، إنجازًا مهمًا للشركة، إذ ارتفع هذا الرقم بنسبة 17% فى 2023 مقارنةً بالعام الماضى.. وهذا الارتفاع يؤكد نجاح فودافون مصر فى تلبية احتياجات العملاء من خلال توفير خدمات عالية الجودة)).

وحول الخدمات المضافة التى تسعى الشركة لتقديها خلال الفترة المقبلة، أوضح ((عصام))، أنه إدراكًا من الشركة بأهمية الشراكات التكنولوجية أو الاستثمارية للشركات، فى دمج موارد ومهارات مختلف الشركاء بهدف تطوير تكنولوجيات ومنتجات جديدة أكثر تقدما وفائدة، تسعى فودافون مصر لعقد شراكات مع شركاء مميزين لهم دور مهم فى السوق، لتتكامل معهم فى جميع المجالات وتقديم تجربة متكاملة للعملاء.

ففى مجال خدمات المحتوى، أثبتت ((فودافون)) نجاحها على مدار العامين الماضيين فى تقديم تجربة رقمية ترفيهية مختلفة لعملائها، وأصبحت بمثابة بوابة رقمية للعملاء تتضمن مجموعة متنوعة من الدراما والأغانى والترفية والألعاب، اعتمادًا على التكنولوجيا الرقمية من خلال تطبيق ((أنا فودافون)) الذى أصبح الاختيار الأول والأسهل للعميل، إلى جانب شراكات مع عدد من أشهر المنصات فى هذا المجال، مثل أنغامى وشاهد وWatchIT، ومنصة TOD للرياضة لتقديم محتوى متنوع يناسب اهتمامات جميع المستخدمين.

كما تسعى ((فودافون)) لعقد شراكات أخرى فى مجال الخدمات المالية والدفع الإلكترونى والحوسبة السحابية، بهدف تقديم أفضل الخدمات المتطورة لعملاء فودافون الأفراد والشركات، متابعًا: ((نحن دائمًا نبذل قصارى جهدنا لدراسة السوق بشكل منتظم لنتأكد من تلبية جميع احتياجات ومتطلبات العملاء، وتحقيق أعلى نسب رضاء)).