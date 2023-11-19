((فودافون مصر)) تضخ استثمارات جديدة لبناء الأبراج وتطوير البنية التحتية

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((عصام)): محفظة الكاش تتيح عمليات مالية سريعة وموثوقة لـ18 مليون عميل توسيع البنية التحتية عبر بناء 550 برجًا جديدًا
تخطط شركة فودافون مصر، لضخ استثمارات جديدة فى بناء الأبراج وتطوير البنية التحتية.
قال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بالشركة، إنه منذ 25 عامًا أرست شركة فودافون مصر، استراتيجية لتصبح الرائدة فى سوق المحمول المصرى.
وأوضح عصام، أن استراتيجية الشركة تركز على عدة محاور أساسية، بدءًا من تطوير وتقوية الشبكة لضمان خدمة متميزة وموثوقة وسريعة، والاستثمار فى تحديث التكنولوجيا وتوسيع نطاق الشبكة لتلبية احتياجات وتطلعات عملائها فى المستقبل.
وأضاف:“كما تسعى لتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى، من خلال توفير الخدمات المالية المبتكرة والمتكاملة التى تعزز التواصل وتسهل الحياة اليومية للمستخدمين من جميع الفئات، بما يعكس رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وبناء مصر الرقمية”.
وتابع ((عصام)): ((نلعب دورًا مهمًا فى دعم المشاريع الوطنية والحكومية لتنفيذ المبادرات التنموية وتطوير البنية التحتية، التى تسهم فى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، من أجل تحسين جودة حياة المواطنين وضمان استفادة الجميع من التقدم التكنولوجى وتحقيق النمو الاقتصادى المستدام)).
وحول التحديات وكذلك الفرص التى تراها الشركة فى السوق المحلى فى الوقت الحالى، أشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة تؤثر على جميع أوجه النشاط الاقتصادى، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات الاقتصادية، إذ يعد من القطاعات كثيفة الاستثمار ويتأثر بالطبع بهذه التقلبات، كما يتأثر بعوامل أخرى ترتبط بطبيعته التى تتسم بالتطور السريع، مثل تطور البرامج المجانية مفتوحة المصدر والحوسبة السحابية وغيرها، وهو ما يحتم على الشركات مراقبة هذه الاتجاهات باستمرار والاستجابة لها لتلبية احتياجات العملاء.
وتابع: ((نحن فى شركة فودافون مصر نعمل على قدم وساق لتحقيق مرونة تكاليف العمليات التشغيلية للشركة، من خلال تحسين فعالية العمليات التشغيلية وجودتها وإنتاجيتها، والاعتماد والتركيز على الحلول الرقمية والتكنولوجية، وإبراز التقنيات الجديدة الى جانب الاستفادة من أحدث التطورات فى مجال الذكاء الاصطناعى، وذلك إيمانًا منا بالدور الفعال الذى تلعبه الشركة بالتعاون مع الدولة لتحسين ودعم حياة المواطن المصرى فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة)).
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قال ((عصام))، إن ((فودافون مصر)) تُعَد نموذجًا حقيقيًا للنجاح فى مجال المحافظ الإلكترونية، إذ تمتلك محفظة فودافون كاش مجموعة ضخمة من المستخدمين يبلغ عددهم 18 مليون مشترك، ما يعكس الثقة الكبيرة التى يوليها العملاء لخدمة المحفظة فودافون كاش والتى تتيح لهم إجراء عمليات مالية سريعة وموثوقة.
وحول ما إذا كانت ستطلب ((فودافون)) ترددات إضافية فى الوقت الحالى لتحسين خدماتها أم ستكتفى بالترددات التى حصلت عليها منذ عدة أعوام والبالغة 40 ميجاهرتز، أوضح ((عصام))، أن ضخ الاستثمارات لبناء الأبراج وتطوير البنية التحتية يتربعان على قمة أولويات الشركة.
وتابع: ((نسعى جاهدين لبناء مواقع فى المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، لتوفير بيئة حضرية متطورة)).
بجانب توسيع نطاق التغطية للمجتمعات الحضرية الجديدة، إذ تخصص الشركة 35% من الموارد للقاهرة الكبرى، و30% لمنطقة الدلتا، و20% للجنوب، و15% للإسكندرية.
وعملت الشركة على تطوير 40% من أبراج التغطية، كى تستفيد من نشر تردد 2600 ميجاهرتز، ما يحسن جودة الخدمة وتجربة المستخدم، مع التعهد بتوسيع نطاق خدماتها على مدى العقد المقبل، وتوقع زيادة فى قاعدة الشبكة من الأبراج بنسبة 50% خلال السنوات العشر المقبلة.
كما حددت الشركة هدفًا لزيادة سنوية 5% فى توسع الشبكة، بما يتوافق مع أهداف ((فودافون)) الاستراتيجية للنمو، وتخطط أيضًا لتوسيع البنية التحتية من خلال بناء ما يقرب من 450 ـ 550 برجًا جديدًا.
وتُمثل المناطق الريفية والأماكن الأكثر احتياجًا 40% من قاعدة شبكة ((فودافون))، إيمانًا من الشركة بأهمية توفير حق التواصل للجميع. “فودافون” تغطى 47 مليون مشترك بنمو 17%
أضاف: ((يُعتبر عدد العملاء والمستخدمين لدينا البالغ 47 مليون مشترك، إنجازًا مهمًا للشركة، إذ ارتفع هذا الرقم بنسبة 17% فى 2023 مقارنةً بالعام الماضى.. وهذا الارتفاع يؤكد نجاح فودافون مصر فى تلبية احتياجات العملاء من خلال توفير خدمات عالية الجودة)).
وحول الخدمات المضافة التى تسعى الشركة لتقديها خلال الفترة المقبلة، أوضح ((عصام))، أنه إدراكًا من الشركة بأهمية الشراكات التكنولوجية أو الاستثمارية للشركات، فى دمج موارد ومهارات مختلف الشركاء بهدف تطوير تكنولوجيات ومنتجات جديدة أكثر تقدما وفائدة، تسعى فودافون مصر لعقد شراكات مع شركاء مميزين لهم دور مهم فى السوق، لتتكامل معهم فى جميع المجالات وتقديم تجربة متكاملة للعملاء.
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ففى مجال خدمات المحتوى، أثبتت ((فودافون)) نجاحها على مدار العامين الماضيين فى تقديم تجربة رقمية ترفيهية مختلفة لعملائها، وأصبحت بمثابة بوابة رقمية للعملاء تتضمن مجموعة متنوعة من الدراما والأغانى والترفية والألعاب، اعتمادًا على التكنولوجيا الرقمية من خلال تطبيق ((أنا فودافون)) الذى أصبح الاختيار الأول والأسهل للعميل، إلى جانب شراكات مع عدد من أشهر المنصات فى هذا المجال، مثل أنغامى وشاهد وWatchIT، ومنصة TOD للرياضة لتقديم محتوى متنوع يناسب اهتمامات جميع المستخدمين.
كما تسعى ((فودافون)) لعقد شراكات أخرى فى مجال الخدمات المالية والدفع الإلكترونى والحوسبة السحابية، بهدف تقديم أفضل الخدمات المتطورة لعملاء فودافون الأفراد والشركات، متابعًا: ((نحن دائمًا نبذل قصارى جهدنا لدراسة السوق بشكل منتظم لنتأكد من تلبية جميع احتياجات ومتطلبات العملاء، وتحقيق أعلى نسب رضاء)).
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