معتز توبة: اندرايف تركز على التوسع وإدخال خدمات متنوعة

(MENAFN
- Al-Borsa News) “توبة”: التطبيق مبني على التفاوض مع السائق والوصول لاتفاق مع العميل الشركة تجني أقل عمولة في سوق شركات النقل الذكي
تسعى شركة“اندرايف” لحلول النقل الذكي، للتوسع في مدن جديدة وإدخال خدمات وفئات متنوعة داخل تطبيقها، وذلك لاقتناص حصة أكبر في السوق من خلال التركيز على تقديم خدمة استثنائية لمستخدميها.
وفي حواره مع“البورصة”، قال معتز توبة ممثل تطوير الأعمال للشركة في الشرق الأوسط، إن“اندرايف” تقدم خدمة النقل الذكي في جميع المحافظات المصرية، وكذلك خدمة اندرايف سفر، خدمة السفر بين المدن.
أضاف:“نحن ننظر إلى أنفسنا الآن على أننا رواد في السوق المصري، الذي بات أكبر وأهم سوق للشركة في الشرق الأوسط، فنموذج عمل التطبيق يتماشى مع مزاج المصريين، لأن التفاوض على سعر الرحلة مع السائق واقتراح المستخدم لسعر الرحلة من جانبه، يجعله يشعر بالحرية، كما أن اختيار الرحلة ليس متوقفًا فقط على السعر، وإنما أيضًا على التقييم الخاص بالسائقين”.
وأضاف:“من أهم النقاط الخاصة بنا أننا نحصل على 10% فقط عمولة من الرحلات، والتي تعد أقل عمولة للشركات في مجال النقل الذكي. والسائقين لدى“اندرايف” يعلمون ذلك جيداً ويقدرونه لأنهم يتمكنون غبر الشركة من حصد مزيد من الأرباح”.
أوضح توبة، أن خدمة“مريحة” التى أطلقتها الشركة مؤخراً، هي خدمة اختيارية توفر للمستخدم سيارات بمستوى أعلى من الرحلات العادية مع امتيازات مريحة، مع الالتزام بنفس نموذج عمل تطبيق inDrive المعروف لدى الجميع بأن المستخدم هو من يضع تسعيرة الرحلة أولاً ثم يقوم السائق بقبول سعر الرحلة أو رفضها أو التفاوض مع المستخدم فيما بينهما.
وتقوم“اندرايف” بتقييم جميع السيارات المتوافرة في فئة الرحلات المريحة، والتأكد من أنها تلبي معايير الراحة والجودة المتوقعة من قبل المستخدمين.
ويستهدف التطبيق السيارات الجديدة التي توفر كل سبل الراحة الممكنة حسب تفضيلات الزبائن، بما في ذلك مساحة وراحة أكبر مقارنة بالدرجة الاقتصادية من الرحلات، إذ تتضمن هذه الخدمة الجديدة ميزات راحة إضافية. 122 ألف دولار لصناعة وتوزيع أغطية مقاعد سيارات لـ”الكباتن”
وعن المبادرات التي تقوم بها الشركة من أجل تعزيز العلاقات مع السائقين وتحسين جودة الخدمة، أكد أن“اندرايف” استثمرت ما يقارب من 122 ألف دولار من أجل صناعة و توزيع أغطية مقاعد سيارات عالية الجودة في عدد من المحافظات خلال فعاليات الـ” Green day” على السائقين المسجلين لدى التطبيق من أجل توفير افضل الرحلات للركاب.
وتضمنت فعاليات“Green day” التي نظمها فريق عمل“اندرايف” في القاهرة ودمياط والمنصورة والزقازيق والغردقة و الفيوم ، مبادرة من خلال منح السائقين المخلصين في عملهم لدى التطبيق، مقاعد سيارات عالية الجودة وتم اختيارهم بعناية وفقا للتقييمات الخاصة بهم على التطبيق.
كما أقيمت مسابقة اشترط فيها تحقيق أكبر عدد من الرحلات،وشارك عدد كبير من السائقين في تلك المحافظات، وفاز 793 سائقا بمقاعد سيارات.
وتحدث توبة، عن دعم النساء رائدات الأعمال في مجال التكنولوجيا ، موضحًا أن مهمة“اندرايف” هي مساعدة رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات من الجنسين في مختلف المجالات الذين يساهمون في تحسين حياة الناس العاديين، مما يجعل الكوكب مكاناً أفضل.
وأضاف:“على سبيل المثال نقدم جائزة Underdog التي أطلقت لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي يتم تأسيسها بنجاح ، رغم مواجهة التحديات بسبب موقعها، مثل محدودية الموارد وعدم الحصول على التمويل والأحداث المهمة، والجائزة الثانية هي جائزة أورورا للتكنولوجيا، والتي تهدف إلى دعم رائدات الأعمال لأن عالم التكنولوجيا لا يزال يتصارع مع التفاوت بين الجنسين”.
وتابع:“اعترافنا يعمل على تمكين المرأة وتحطيم الحواجز وإلهام العقول الشابة”.
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قال توبة، إن“اندرايف” مستمرة في مسارها من أجل تقييم وتطوير آليات السلامة الخاصة بها للحفاظ على سلامة المستخدمين من خلال الاستعانة ببيانات الرحلات، وتقييمات وآراء المستخدمين ، والتشاور مع المختصين للتعرف على أهم المخاطر التي قد تقع خلال رحلات والحد منها من خلال الاعتماد نظام تنبؤي ، وبناءً على مجموعة من العوامل، يحدد التطبيق السلوك الخطير المحتمل للسائق أو الراكب مقدمًا ويحظر الحساب، أيضاً توثيق حسابات الركاب على التطبيق من خلال الحصول على رقم هاتفهم والبريد الالكتروني.
وأضاف:“أما السائق فيوثق حسابه بعد تقديم كل الأوراق المطلوبة وفحصها والتأكد منها، وحال وقوع حادث تتعاون الشركة مع الشرطة بتقديم البيانات المطلوبة، إضافة إلى ذلك يرسل السائق مع المستندات صورته الشخصية (سيلفي) و لسيارته وفحص الفيش الجنائي، إذ لا يُسمح بالتسجيل على التطبيق سوى للسائقين الذين ليس لديهم أي سجل جنائي أو إجرامي”.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار البنزين وهل أثرت بالسلب على الرحلات، قال توبة:“لسائقينا الحرية الكاملة فى اختيار عروض الرحلات التي يرونها مناسبة لهم، وفى هذه الحالة للسائق حرية الاختيار دون فرض عليه تحقيق عدد معين من الرحلات في اليوم.”
وأوضح:“كما لن تفرض أى جزاءات على السائق إذا رفض الرحلة، مؤكدا ثقة عملاء inDrive وأنهم يأخذون في الاعتبار ما يحدث من ارتفاع للأسعار.. لذلك يمكنه التفاوض مع السائق والوصول إلى سعر رحلة مناسب بشكل تفاوضي”.
وتابع:“من أجل الحفاظ على التوازن، يدعو فريق العمل وينصح عملاء الشركة بالتفاوض على سعر الرحلة، إذ يتم دائما تحديث قيمة سعر الرحلة المقدرة لدينا وفقًا لأسعار الوقود الحالية فى السوق. وللسائق تقديم عرض للراكب بسعر أعلى والانتظار حتى يقبله.. وإذا رفض الراكب يمكن للسائق أن يواصل البحث عن طلبات جديدة نظرًا لوجود الكثير من الطلبات عبر التطبيق”.
ولفت:“أما المستخدم فيمكنه أيضا البحث عن عشرات الطلبات التي تنطبق على الأجرة التي يريد دفعها، وحول الفرص التي تسعى الشركة لاقتناصها خلال 2024′′، وأشار إلى أن“اندرايف” تركز بشدة على التوسع في مدن جديدة وإدخال خدمات وفئات جديدة داخل تطبيقها.
وأضاف:“هدفنا هو الحصول على حصة أكبر في السوق، من خلال التركيز على هذه الجوانب وتقديم خدمة استثنائية لمستخدمينا”.
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