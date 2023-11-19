معتز توبة: اندرايف تركز على التوسع وإدخال خدمات متنوعة

تسعى شركة“اندرايف” لحلول النقل الذكي، للتوسع في مدن جديدة وإدخال خدمات وفئات متنوعة داخل تطبيقها، وذلك لاقتناص حصة أكبر في السوق من خلال التركيز على تقديم خدمة استثنائية لمستخدميها.

وفي حواره مع“البورصة”، قال معتز توبة ممثل تطوير الأعمال للشركة في الشرق الأوسط، إن“اندرايف” تقدم خدمة النقل الذكي في جميع المحافظات المصرية، وكذلك خدمة اندرايف سفر، خدمة السفر بين المدن.

أضاف:“نحن ننظر إلى أنفسنا الآن على أننا رواد في السوق المصري، الذي بات أكبر وأهم سوق للشركة في الشرق الأوسط، فنموذج عمل التطبيق يتماشى مع مزاج المصريين، لأن التفاوض على سعر الرحلة مع السائق واقتراح المستخدم لسعر الرحلة من جانبه، يجعله يشعر بالحرية، كما أن اختيار الرحلة ليس متوقفًا فقط على السعر، وإنما أيضًا على التقييم الخاص بالسائقين”.

وأضاف:“من أهم النقاط الخاصة بنا أننا نحصل على 10% فقط عمولة من الرحلات، والتي تعد أقل عمولة للشركات في مجال النقل الذكي. والسائقين لدى“اندرايف” يعلمون ذلك جيداً ويقدرونه لأنهم يتمكنون غبر الشركة من حصد مزيد من الأرباح”.

أوضح توبة، أن خدمة“مريحة” التى أطلقتها الشركة مؤخراً، هي خدمة اختيارية توفر للمستخدم سيارات بمستوى أعلى من الرحلات العادية مع امتيازات مريحة، مع الالتزام بنفس نموذج عمل تطبيق inDrive المعروف لدى الجميع بأن المستخدم هو من يضع تسعيرة الرحلة أولاً ثم يقوم السائق بقبول سعر الرحلة أو رفضها أو التفاوض مع المستخدم فيما بينهما.

وتقوم“اندرايف” بتقييم جميع السيارات المتوافرة في فئة الرحلات المريحة، والتأكد من أنها تلبي معايير الراحة والجودة المتوقعة من قبل المستخدمين.

ويستهدف التطبيق السيارات الجديدة التي توفر كل سبل الراحة الممكنة حسب تفضيلات الزبائن، بما في ذلك مساحة وراحة أكبر مقارنة بالدرجة الاقتصادية من الرحلات، إذ تتضمن هذه الخدمة الجديدة ميزات راحة إضافية.

وعن المبادرات التي تقوم بها الشركة من أجل تعزيز العلاقات مع السائقين وتحسين جودة الخدمة، أكد أن“اندرايف” استثمرت ما يقارب من 122 ألف دولار من أجل صناعة و توزيع أغطية مقاعد سيارات عالية الجودة في عدد من المحافظات خلال فعاليات الـ” Green day” على السائقين المسجلين لدى التطبيق من أجل توفير افضل الرحلات للركاب.

وتضمنت فعاليات“Green day” التي نظمها فريق عمل“اندرايف” في القاهرة ودمياط والمنصورة والزقازيق والغردقة و الفيوم ، مبادرة من خلال منح السائقين المخلصين في عملهم لدى التطبيق، مقاعد سيارات عالية الجودة وتم اختيارهم بعناية وفقا للتقييمات الخاصة بهم على التطبيق.

كما أقيمت مسابقة اشترط فيها تحقيق أكبر عدد من الرحلات،وشارك عدد كبير من السائقين في تلك المحافظات، وفاز 793 سائقا بمقاعد سيارات.

وتحدث توبة، عن دعم النساء رائدات الأعمال في مجال التكنولوجيا ، موضحًا أن مهمة“اندرايف” هي مساعدة رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات من الجنسين في مختلف المجالات الذين يساهمون في تحسين حياة الناس العاديين، مما يجعل الكوكب مكاناً أفضل.

وأضاف:“على سبيل المثال نقدم جائزة Underdog التي أطلقت لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي يتم تأسيسها بنجاح ، رغم مواجهة التحديات بسبب موقعها، مثل محدودية الموارد وعدم الحصول على التمويل والأحداث المهمة، والجائزة الثانية هي جائزة أورورا للتكنولوجيا، والتي تهدف إلى دعم رائدات الأعمال لأن عالم التكنولوجيا لا يزال يتصارع مع التفاوت بين الجنسين”.

وتابع:“اعترافنا يعمل على تمكين المرأة وتحطيم الحواجز وإلهام العقول الشابة”.

قال توبة، إن“اندرايف” مستمرة في مسارها من أجل تقييم وتطوير آليات السلامة الخاصة بها للحفاظ على سلامة المستخدمين من خلال الاستعانة ببيانات الرحلات، وتقييمات وآراء المستخدمين ، والتشاور مع المختصين للتعرف على أهم المخاطر التي قد تقع خلال رحلات والحد منها من خلال الاعتماد نظام تنبؤي ، وبناءً على مجموعة من العوامل، يحدد التطبيق السلوك الخطير المحتمل للسائق أو الراكب مقدمًا ويحظر الحساب، أيضاً توثيق حسابات الركاب على التطبيق من خلال الحصول على رقم هاتفهم والبريد الالكتروني.

وأضاف:“أما السائق فيوثق حسابه بعد تقديم كل الأوراق المطلوبة وفحصها والتأكد منها، وحال وقوع حادث تتعاون الشركة مع الشرطة بتقديم البيانات المطلوبة، إضافة إلى ذلك يرسل السائق مع المستندات صورته الشخصية (سيلفي) و لسيارته وفحص الفيش الجنائي، إذ لا يُسمح بالتسجيل على التطبيق سوى للسائقين الذين ليس لديهم أي سجل جنائي أو إجرامي”.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار البنزين وهل أثرت بالسلب على الرحلات، قال توبة:“لسائقينا الحرية الكاملة فى اختيار عروض الرحلات التي يرونها مناسبة لهم، وفى هذه الحالة للسائق حرية الاختيار دون فرض عليه تحقيق عدد معين من الرحلات في اليوم.”

وأوضح:“كما لن تفرض أى جزاءات على السائق إذا رفض الرحلة، مؤكدا ثقة عملاء inDrive وأنهم يأخذون في الاعتبار ما يحدث من ارتفاع للأسعار.. لذلك يمكنه التفاوض مع السائق والوصول إلى سعر رحلة مناسب بشكل تفاوضي”.

وتابع:“من أجل الحفاظ على التوازن، يدعو فريق العمل وينصح عملاء الشركة بالتفاوض على سعر الرحلة، إذ يتم دائما تحديث قيمة سعر الرحلة المقدرة لدينا وفقًا لأسعار الوقود الحالية فى السوق. وللسائق تقديم عرض للراكب بسعر أعلى والانتظار حتى يقبله.. وإذا رفض الراكب يمكن للسائق أن يواصل البحث عن طلبات جديدة نظرًا لوجود الكثير من الطلبات عبر التطبيق”.

ولفت:“أما المستخدم فيمكنه أيضا البحث عن عشرات الطلبات التي تنطبق على الأجرة التي يريد دفعها، وحول الفرص التي تسعى الشركة لاقتناصها خلال 2024′′، وأشار إلى أن“اندرايف” تركز بشدة على التوسع في مدن جديدة وإدخال خدمات وفئات جديدة داخل تطبيقها.

وأضاف:“هدفنا هو الحصول على حصة أكبر في السوق، من خلال التركيز على هذه الجوانب وتقديم خدمة استثنائية لمستخدمينا”.