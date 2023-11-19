محمد حلمى: دى دى مصر جذبت أكثر من 7 ملايين مستخدم منذ إطلاقها

(MENAFN
- Al-Borsa News) أسعار الوقود فى مصر تأتى فى إطار المعدلات الطبيعية للزيادات فى العالم تغطية القاهرة والإسكندرية ودمياط والعلمين الجديدة.. ونستهدف الغردقة والقناة
حققت شركة دى دى مصر، لخدمات النقل الذكى، نجاحات كبيرة فى عدد من المحافظات، منها القاهرة، الإسكندرية، ودمياط، وتستعد لتوسعات جديدة العام المقبل 2024.
قال محمد حلمى، مدير الشئون الخارجية بالشركة، إنَّ ((دى دى مصر)) ترى فى السوق المصرى فرصًا استثمارية ضخمة، شجعت الشركة على الدخول بقوة لتقديم خدمات حلول النقل الذكى.
وتمكنت الشركة من تحقيق نجاحات مستهدفة بتقديم خدماتها فى عدد من المحافظات، منها القاهرة، الإسكندرية، ودمياط، وتتطلع لتحقيق مزيد من التوسع العام المقبل.
واعتمدت الشركة استراتيجية تقوم على فَهم عميق للسوق المصرى، والتركيز على تلبية احتياجات المستخدمين المختلفة، سواء السائقين أو الركاب على حد سواء.
أضاف ((حلمى))، أنَّ تحليل ((دى دى مصر)) للسوق كشف عن الحاجة الملحة إلى النقل الموثوق والآمن والفعَّال، ما دفعها للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة، والأدوات التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى لتحسين خدماتها.
وتقدم الشركة العديد من المميزات عبر خدماتها المتنوعة، والتى تتضمن على سبيل المثال زر SOS، والمراقبة أثناء الرحلة، والقائمة السوداء للركاب التى تعطى الأولوية للسلامة.
كما تقدم الشركة فرص عمل متميزة للسائقين المتفرغين، وغير المتفرغين، ما يجعل ((دى دى)) منصة جاذبة لأولئك الذين يبحثون عن مصدر دخل.
وعن خطة توسعات الشركة محليًا خلال 2024، كشف ((حلمى)) لـ((البورصة))، أنَّ استراتيجية الشركة للنمو والتوسع داخل مصر تركز على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع أصحاب المصلحة، والسلطات المحلية، وتستهدف التعاون معهم بشكل وثيق؛ لتحسين خدمات قطاع النقل، وخلق بيئة مواتية لمستخدمينا وشركائنا.
وتخطط الشركة لتوسيع خدماتها وتخصيص عروضها للسوق المصرى، فضلًا عن مواصلة الاستثمار فى البحث والتطوير لتقديم حلول مبتكرة تعزز تجربة المستخدم، وتلبى الاحتياجات المتطورة لعملاء الشركة.
وقد حققت الشركة خطتها المستهدفة بتقديم خدماتها المتميزة فى محافظات القاهرة، الإسكندرية، دمياط، مطروح، مدينة العلمين الجديدة، والساحل الشمالى، ومؤخرًا فى طنطا والمنصورة.
كما تستهدف تحقيق التوسع التدريجى فى عدد من المحافظات الأخرى لتقديم خدماتها لأكبر نطاق من العملاء خلال عام 2024.
وحول تأثير زيادة أسعار الوقود فى مصر على معدلات الطلب خلال الفترة الماضية، أشار ((حلمى)) إلى أن أسعار الوقود فى مصر تأتى فى إطار المعدلات الطبيعية للزيادات التى شهدتها مختلف دول العالم؛ نتيجة تداعيات التحديات العالمية التى أثرت بدورها على الاقتصاد العالمى.
وتؤكد شركة ((دى دى)) أنها ملتزمة بمواصلة استثماراتها فى السوق المصرى، وتوسيع نطاق خدماتها المتميزة التى لاقت ثقة العملاء؛ نظرًا إلى عوامل الأمان والسلامة الفريدة التى تقدمها الشركة، والتى تمثل أولوية قصوى لها، بالإضافة إلى الأسعار المناسبة للخدمات المختلفة.
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وعن نسبة نمو عدد الرحلات التى وفرتها الشركة فى مصر، كشف أنَّ شركة ((دى دى)) شهدت نموًا ملحوظًا منذ إطلاق خدماتها فى مصر عام 2021، إذ جذبت قاعدة كبيرة من المستخدمين تضم أكثر من 7 ملايين مستخدم، بما فى ذلك كل من السائقين والركاب، بفضل خدماتها المتميزة وعروضها التى تلبى احتياجات الركاب والسائقين. كما تتزايد قاعدة عملائها مع استمرار خطة توسعها فى مختلف المحافظات.
وتقدم الشركة خدماتها فى محافظات القاهرة، الإسكندرية، دمياط، ومدينة العلمين الجديدة.
وتم اختيار القاهرة والإسكندرية، لعدد من الأسباب، أبرزها ارتفاع عدد السكان باعتبارهما من كبرى المحافظات فى مصر.
وجاء اختيار محافظة دمياط كمحطة ثالثة لتقديم خدمة ((طيران))؛ نظرًا إلى موقعها الجغرافى على طول نهر النيل، وقربها من المدن الكبرى، بالإضافة إلى الحاجة الكبيرة لخدمات النقل؛ نظرًا إلى حجم سكانها وأنشطتها الاقتصادية التى تشهد تناميًا غير مسبوق، خلال السنوات الأخيرة، فى العديد من القطاعات؛ مثل التصنيع، المنسوجات، وصناعة الأثاث، وهو ما استهدفته شركة ((دى دى)) بطرح خدماتها المختلفة لسكان المحافظة.
كما يعزز توفير خدمات الشركة فى العلمين الجديدة، ومناطق مرسى مطروح، والساحل الشمالى، إمكانية الوصول لهذه المناطق، إذ توفر خدمات ((دى دى مصر)) للزائرين والمقيمين وسيلة نقل موثوقة للوصول إلى وجهات مختلفة داخل هذه المناطق السياحية.
كما أطلقت الشركة خدماتها فى مدينتى طنطا والمنصورة، فى ظل ما تتمتعان به من أنشطة اقتصادية مختلفة تتطلب توفير خيارات تنقل مرنة وآمنة وبأسعار معقولة مع إمكانات ومزايا هائلة للركاب والسائقين على حد سواء.
كما تستهدف الشركة توسيع قاعدة عملائها فى ظل خطتها التوسعية فى مدن أخرى، منها الغردقة، ومدن القناة بعد النجاح الذى حققته فى المحافظات المختلفة حتى الآن.
وتشهد شركة ((دى دى مصر)) إقبالًا متزايدًا فى عدد عملائها سواء من الركاب أو السائقين، إذ تقدم باستمرار مجموعة متنوعة من الحوافز اليومية للسائقين، والتأكد من حصولهم على أرباح ثابتة، من بينها على سبيل المثال نظام التسعير الذكى والمتصاعد؛ وهو نظام آلى يسمح بالزيادة التلقائية فى الأسعار خلال ساعات الذروة، ما يسمح بتعظيم أرباح السائقين تلقائيًا، ويُمكن للسائقين أن يكسبوا ما يصل إلى 5000 جنيه فى الأسبوع، بينما يمكن للسائقين بدوام جزئى الذين يعملون بضع ساعات فى اليوم أن يكسبوا ما يصل إلى 1000 جنيه فى الأسبوع، فضلاً عن الـ((Trip Center)) أو ((مركز الرحلات)) الذى يمثل ميزة جديدة مقدمة عبر تطبيق ((دى دى)) يتيح للسائقين المرونة فى اختيار الرحلات؛ حيث يمكن للسائقين اختيار الرحلة التى يفضلونها بالقرب منهم؛ حتى لا يتجاوزوا مناطق محددة.
وحول معدلات الشكاوى التى يتلقونها من العملاء، أشار مدير الشئون الخارجية بشركة ((دى دى مصر))، إلى أن الشركة تضع عوامل الأمان والسلامة أولوية قصوى لها، وتعمل باستمرار على تحسين معايير السلامة، وبعضها من المميزات الرائدة فى الصناعة، إذ توفر الشركة نظام أمان قويًا فى مصر، ومركز دعم للاستجابة للسلامة على مدار الساعة، والتأمين على الرحلات، وزر الطوارئ SOS، والتحقق من الوجه، والمراقبة أثناء الرحلة، وغيرها.
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وانعكست هذه المميزات على عدم وجود نسبة تذكر من الشكاوى التى تتلقاها الشركة، كما نتعامل مع أى شكوى بجدية بالغة ونقدم جميع الحلول على الفور لعملائنا.
وحول التحديات التى تواجهها الشركة فى السوق المحلى، كشف ((حلمى))، أنَّ السوق المصرى كبير للغاية، ويستوعب جميع الفرص الاستثمارية فى هذا القطاع المهم؛ نظرًا إلى معدل الكثافة السكانية فى مختلف المحافظات، وهو ما يتطلب باستمرار طرح خدمات متطورة ومتميزة للنقل الذكى التى تلبى تطلعات العملاء وتقدم لهم تجربة فريدة بأسعار مناسبة، وهو ما تركز عليه الشركة عبر خدماتها.
وفيما يتعلق بالفرص التى تسعى الشركة لاقتناصها خلال 2024 أوضح أنهم يستهدفون تحقيق مزيد من التوسع فى محافظات أخرى خلال عام 2024 بهدف توسيع قاعدة العملاء.
وتسعى شركة ((دى دى مصر)) لتعزيز تجربة تنقل المستخدمين، سواء الركاب أو السائقين، من خلال توفير مرونة سعرية وخصائص أمان لا مثيل لها.
ويقدم تطبيق ((دى دى)) للركاب ثلاث خدمات؛ وهى ((وصلنى)) لخدمة للعملاء بجودة عالية وبأسعار مناسبة.
أما الثانية فهى خدمة ((طيران))، وهى خدمة توصيل عبر الدراجات النارية بأسعار مخفضة تصل إلى 50% وتساعد أيضًا على تجنب الاختناقات المرورية والازدحام.
أما الثالثة فهى خدمة ((فليكس)) التى تسمح بالتفاوض على الأسعار بين الركاب والسائقين.
كما قدمت الشركة مؤخرًا نظام Speed الجديد الذى يمنح سعرًا أعلى وربحًا أكبر وعميلًا أقرب، وذلك لتحفيز الكباتن أصحاب التقييم العالى، وبما يحقق تجربة متميزة لهم.
وتوفر شركة ((دى دى)) للسائقين العديد من المزايا، بما فى ذلك فرص ربح جيدة، فضلًا عن حوافز يومية للسائقين النشطين، بالإضافة للمرونة من خلال ميزة مركز الرحلات، والتى تتيح اختيار الرحلات القريبة والقيادة فى منطقة معينة.
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