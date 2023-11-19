محمد حلمى: دى دى مصر جذبت أكثر من 7 ملايين مستخدم منذ إطلاقها

حققت شركة دى دى مصر، لخدمات النقل الذكى، نجاحات كبيرة فى عدد من المحافظات، منها القاهرة، الإسكندرية، ودمياط، وتستعد لتوسعات جديدة العام المقبل 2024.

قال محمد حلمى، مدير الشئون الخارجية بالشركة، إنَّ ((دى دى مصر)) ترى فى السوق المصرى فرصًا استثمارية ضخمة، شجعت الشركة على الدخول بقوة لتقديم خدمات حلول النقل الذكى.

وتمكنت الشركة من تحقيق نجاحات مستهدفة بتقديم خدماتها فى عدد من المحافظات، منها القاهرة، الإسكندرية، ودمياط، وتتطلع لتحقيق مزيد من التوسع العام المقبل.

واعتمدت الشركة استراتيجية تقوم على فَهم عميق للسوق المصرى، والتركيز على تلبية احتياجات المستخدمين المختلفة، سواء السائقين أو الركاب على حد سواء.

أضاف ((حلمى))، أنَّ تحليل ((دى دى مصر)) للسوق كشف عن الحاجة الملحة إلى النقل الموثوق والآمن والفعَّال، ما دفعها للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة، والأدوات التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى لتحسين خدماتها.

وتقدم الشركة العديد من المميزات عبر خدماتها المتنوعة، والتى تتضمن على سبيل المثال زر SOS، والمراقبة أثناء الرحلة، والقائمة السوداء للركاب التى تعطى الأولوية للسلامة.

كما تقدم الشركة فرص عمل متميزة للسائقين المتفرغين، وغير المتفرغين، ما يجعل ((دى دى)) منصة جاذبة لأولئك الذين يبحثون عن مصدر دخل.

وعن خطة توسعات الشركة محليًا خلال 2024، كشف ((حلمى)) لـ((البورصة))، أنَّ استراتيجية الشركة للنمو والتوسع داخل مصر تركز على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع أصحاب المصلحة، والسلطات المحلية، وتستهدف التعاون معهم بشكل وثيق؛ لتحسين خدمات قطاع النقل، وخلق بيئة مواتية لمستخدمينا وشركائنا.

وتخطط الشركة لتوسيع خدماتها وتخصيص عروضها للسوق المصرى، فضلًا عن مواصلة الاستثمار فى البحث والتطوير لتقديم حلول مبتكرة تعزز تجربة المستخدم، وتلبى الاحتياجات المتطورة لعملاء الشركة.

وقد حققت الشركة خطتها المستهدفة بتقديم خدماتها المتميزة فى محافظات القاهرة، الإسكندرية، دمياط، مطروح، مدينة العلمين الجديدة، والساحل الشمالى، ومؤخرًا فى طنطا والمنصورة.

كما تستهدف تحقيق التوسع التدريجى فى عدد من المحافظات الأخرى لتقديم خدماتها لأكبر نطاق من العملاء خلال عام 2024.

وحول تأثير زيادة أسعار الوقود فى مصر على معدلات الطلب خلال الفترة الماضية، أشار ((حلمى)) إلى أن أسعار الوقود فى مصر تأتى فى إطار المعدلات الطبيعية للزيادات التى شهدتها مختلف دول العالم؛ نتيجة تداعيات التحديات العالمية التى أثرت بدورها على الاقتصاد العالمى.

وتؤكد شركة ((دى دى)) أنها ملتزمة بمواصلة استثماراتها فى السوق المصرى، وتوسيع نطاق خدماتها المتميزة التى لاقت ثقة العملاء؛ نظرًا إلى عوامل الأمان والسلامة الفريدة التى تقدمها الشركة، والتى تمثل أولوية قصوى لها، بالإضافة إلى الأسعار المناسبة للخدمات المختلفة.

وعن نسبة نمو عدد الرحلات التى وفرتها الشركة فى مصر، كشف أنَّ شركة ((دى دى)) شهدت نموًا ملحوظًا منذ إطلاق خدماتها فى مصر عام 2021، إذ جذبت قاعدة كبيرة من المستخدمين تضم أكثر من 7 ملايين مستخدم، بما فى ذلك كل من السائقين والركاب، بفضل خدماتها المتميزة وعروضها التى تلبى احتياجات الركاب والسائقين. كما تتزايد قاعدة عملائها مع استمرار خطة توسعها فى مختلف المحافظات.

وتقدم الشركة خدماتها فى محافظات القاهرة، الإسكندرية، دمياط، ومدينة العلمين الجديدة.

وتم اختيار القاهرة والإسكندرية، لعدد من الأسباب، أبرزها ارتفاع عدد السكان باعتبارهما من كبرى المحافظات فى مصر.

وجاء اختيار محافظة دمياط كمحطة ثالثة لتقديم خدمة ((طيران))؛ نظرًا إلى موقعها الجغرافى على طول نهر النيل، وقربها من المدن الكبرى، بالإضافة إلى الحاجة الكبيرة لخدمات النقل؛ نظرًا إلى حجم سكانها وأنشطتها الاقتصادية التى تشهد تناميًا غير مسبوق، خلال السنوات الأخيرة، فى العديد من القطاعات؛ مثل التصنيع، المنسوجات، وصناعة الأثاث، وهو ما استهدفته شركة ((دى دى)) بطرح خدماتها المختلفة لسكان المحافظة.

كما يعزز توفير خدمات الشركة فى العلمين الجديدة، ومناطق مرسى مطروح، والساحل الشمالى، إمكانية الوصول لهذه المناطق، إذ توفر خدمات ((دى دى مصر)) للزائرين والمقيمين وسيلة نقل موثوقة للوصول إلى وجهات مختلفة داخل هذه المناطق السياحية.

كما أطلقت الشركة خدماتها فى مدينتى طنطا والمنصورة، فى ظل ما تتمتعان به من أنشطة اقتصادية مختلفة تتطلب توفير خيارات تنقل مرنة وآمنة وبأسعار معقولة مع إمكانات ومزايا هائلة للركاب والسائقين على حد سواء.

كما تستهدف الشركة توسيع قاعدة عملائها فى ظل خطتها التوسعية فى مدن أخرى، منها الغردقة، ومدن القناة بعد النجاح الذى حققته فى المحافظات المختلفة حتى الآن.

وتشهد شركة ((دى دى مصر)) إقبالًا متزايدًا فى عدد عملائها سواء من الركاب أو السائقين، إذ تقدم باستمرار مجموعة متنوعة من الحوافز اليومية للسائقين، والتأكد من حصولهم على أرباح ثابتة، من بينها على سبيل المثال نظام التسعير الذكى والمتصاعد؛ وهو نظام آلى يسمح بالزيادة التلقائية فى الأسعار خلال ساعات الذروة، ما يسمح بتعظيم أرباح السائقين تلقائيًا، ويُمكن للسائقين أن يكسبوا ما يصل إلى 5000 جنيه فى الأسبوع، بينما يمكن للسائقين بدوام جزئى الذين يعملون بضع ساعات فى اليوم أن يكسبوا ما يصل إلى 1000 جنيه فى الأسبوع، فضلاً عن الـ((Trip Center)) أو ((مركز الرحلات)) الذى يمثل ميزة جديدة مقدمة عبر تطبيق ((دى دى)) يتيح للسائقين المرونة فى اختيار الرحلات؛ حيث يمكن للسائقين اختيار الرحلة التى يفضلونها بالقرب منهم؛ حتى لا يتجاوزوا مناطق محددة.

وحول معدلات الشكاوى التى يتلقونها من العملاء، أشار مدير الشئون الخارجية بشركة ((دى دى مصر))، إلى أن الشركة تضع عوامل الأمان والسلامة أولوية قصوى لها، وتعمل باستمرار على تحسين معايير السلامة، وبعضها من المميزات الرائدة فى الصناعة، إذ توفر الشركة نظام أمان قويًا فى مصر، ومركز دعم للاستجابة للسلامة على مدار الساعة، والتأمين على الرحلات، وزر الطوارئ SOS، والتحقق من الوجه، والمراقبة أثناء الرحلة، وغيرها.

وانعكست هذه المميزات على عدم وجود نسبة تذكر من الشكاوى التى تتلقاها الشركة، كما نتعامل مع أى شكوى بجدية بالغة ونقدم جميع الحلول على الفور لعملائنا.

وحول التحديات التى تواجهها الشركة فى السوق المحلى، كشف ((حلمى))، أنَّ السوق المصرى كبير للغاية، ويستوعب جميع الفرص الاستثمارية فى هذا القطاع المهم؛ نظرًا إلى معدل الكثافة السكانية فى مختلف المحافظات، وهو ما يتطلب باستمرار طرح خدمات متطورة ومتميزة للنقل الذكى التى تلبى تطلعات العملاء وتقدم لهم تجربة فريدة بأسعار مناسبة، وهو ما تركز عليه الشركة عبر خدماتها.

وفيما يتعلق بالفرص التى تسعى الشركة لاقتناصها خلال 2024 أوضح أنهم يستهدفون تحقيق مزيد من التوسع فى محافظات أخرى خلال عام 2024 بهدف توسيع قاعدة العملاء.

وتسعى شركة ((دى دى مصر)) لتعزيز تجربة تنقل المستخدمين، سواء الركاب أو السائقين، من خلال توفير مرونة سعرية وخصائص أمان لا مثيل لها.

ويقدم تطبيق ((دى دى)) للركاب ثلاث خدمات؛ وهى ((وصلنى)) لخدمة للعملاء بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

أما الثانية فهى خدمة ((طيران))، وهى خدمة توصيل عبر الدراجات النارية بأسعار مخفضة تصل إلى 50% وتساعد أيضًا على تجنب الاختناقات المرورية والازدحام.

أما الثالثة فهى خدمة ((فليكس)) التى تسمح بالتفاوض على الأسعار بين الركاب والسائقين.

كما قدمت الشركة مؤخرًا نظام Speed الجديد الذى يمنح سعرًا أعلى وربحًا أكبر وعميلًا أقرب، وذلك لتحفيز الكباتن أصحاب التقييم العالى، وبما يحقق تجربة متميزة لهم.

وتوفر شركة ((دى دى)) للسائقين العديد من المزايا، بما فى ذلك فرص ربح جيدة، فضلًا عن حوافز يومية للسائقين النشطين، بالإضافة للمرونة من خلال ميزة مركز الرحلات، والتى تتيح اختيار الرحلات القريبة والقيادة فى منطقة معينة.