عُلما: ((جوميا)) تستهدف خدمات مالية إضافية والتحول لمجتمع ((لا نقدى))

تستهدف شركة جوميا مصر، تدشين خدمات مالية إضافية فى المستقبل والتحول إلى مجتمع ((لا نقدى)).

وفى أول حوار له بعد توليه منصبه، قال عبداللطيف عُلما، الرئيس التنفيذى لـ((جوميا مصر))، لـ((البورصة))، إنَّ الشركة لديها استراتيجية طموح وواضحة تجاه السوق المصرى، ترتكز أبرز محاورها على العميل، وكسب ثقته من خلال باقة من الخدمات والحلول التى تقدمها له، وكذلك توفير السلع والخدمات خاصة الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية التى تلبى احتياجات العميل.

أضاف أن الشركة تسعى للوصول إلى أكبر عدد من العملاء فى جميع المحافظات، وهو ما تتميز به ((جوميا)) عن باقى المنصات الأخرى عبر استمرار خدمات الشحن المجانى التى نقدمها على منتجات جوميا إكسبريس فى جميع أنحاء الجمهورية، بما فيها المنتجات ثقيلة الوزن ضمن كتالوج واسع من المنتجات يسهل تصفحه والعثور على العروض الأكثر طلباً للعميل.

أكد ((علما))، أن الشركة تسعى لتشجيع العملاء على عمليات الدفع الإلكترونى، والتركيز على انتشار منصة جوميا باى، متابعاً: ((لاشك أن قيام الشركة بتدشين مركزها للتكنولوجيا Tech Center فى مصر أكبر دليل على إيمانها الشديد بأهمية السوق المصرى، وأنه بوابة رئيسية لكل القارة الإفريقية، علاوة على تميز المهارات والقدرات الشابة فى مصر، وهو ما أهَّل المركز اليوم لتقديم هذه الخدمات للقارة السمراء بأكملها، فالمواهب والقدرات المتوافرة لدى الشباب المصرى كانت الدافع الرئيسى وراء اتخاذنا قراراً للاستثمار فى هذا المركز الفريد من نوعه فى القارة الإفريقية)).

وتابع: كما أن ((جوميا باى)) لديها طرق دفع أخرى مختلفة ولديها تنوع فى طرق الدفع من خلال التعاون مع مقدمى خدمات التمويل الاستهلاكى أو خدمات التقسيط المرخصتين من هيئة الرقابة المالية، والتوسع فى استخدام المحافظ الإلكترونية التى شهدت نمواً كبيراً فى الأسواق بدعم متزايد من البنك المركزى المصرى، ومن خلال التعاون مع البنوك مثل البنك الأهلى، وبنك مصر وغيرهما من البنوك التى تعمل مع فريق الشركة على إيجاد التركيبة الأفضل لخدمة عملائنا.

أشار الرئيس التنفيذى، إلى أن منصته تعمل جنباً إلى جنب توجهات الدولة فى مصر، وما تستهدفه من تحقيق الاستدامة، وهو ما دفعهم للبحث عن الحلول الأكثر كفاءة والاستثمار فيها، والتى تشهد معدلات نمو كبيرة عاماً تلو الآخر من خلال الحرص على تقديم خدمة مميزة للعملاء، والحفاظ على تلبية جميع رغبات ومتطلبات العملاء من خلال التعاون مع المصنعين المختلفين لتوفير المنتجات غير المتوافرة لعملاء جوميا.

أضاف: ((لذلك تقوم الشركة بصفة مستمرة بزيادة نقاط الاستلام من ناحية، والتوسع فى مخازنها بحيث تكون أكثر قرباً من العملاء لتسهيل وصول المنتجات وشحنها فى أقرب وقت ممكن)).

وتسعى ((جوميا)) دائماً لزيادة مبيعاتها من خلال توفير احتياجات العملاء على مدار العام، وتوفر كثيراً من السلع والمنتجات من خلال شراكات مع شركاء الأعمال.

كما تدخل فى شراكات مع البنوك والشركات التى توفر خدمات التقسيط لمشتريات العملاء دون فوائد وقتما أمكن، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، والمساعدة على انتشار السلع والمنتجات.

وحول كيفية مواجهة ((جوميا)) لتحديات ارتفاع أسعار العديد من المنتجات، أشار ((علما)) إلى أن الشركة تسعى دائماً لتوفيرالسلع والمنتجات من خلال الشراكة الاستراتيجية مع المصنعين من جانب، ومن الجانب الآخر تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المشترين من خلال تعدد أنظمة الدفع والتقسيط دون فوائد. وهذا المحور يواجه تحديات ارتفاع أسعار المنتجات خصوصاً من خلال العروض والتخفيضات التى تعلن عنها المنصة من الوقت لآخر، بجانب التعاون مع شركاء الأعمال الذين يطرحون منتجات تنافسية بأسعار مقبولة وجودة عالية.

أيضاً من خلال الاتفاق مع عدد من البنوك المصرية التى تقوم بقبول الدفع للمشتريات بنظام التقسيط دون فوائد، بالإضافة للدفع بالطرق الإلكترونية أو الدفع عند الاستلام.. وكل هذا يجعل الشركة تواجه أى تقلبات اقتصادية يترتب عليها ارتفاع الأسعار، وهو ما شجع العملاء على الشراء من منصتها.

وتابع: ((لا شك أن مصر تعد سوقاً كبيراً تسعى مجموعة جوميا لزيادة استثماراتها فيه، وتوفير سبل تمويل استهلاكى بشكل تنافسى يناسب كل العملاء)).

وحول الخدمات الجديدة التى ستقدمها المنصة محلياً عبر جوميا باي، أوضح ((علما)) أن JumiaPay تعد حلاً آمناً وسهلاً لتسهيل المعاملات عبر الإنترنت على المنصة، ويمكن من خلالها استخدام كل طرق الدفع الآمنة.

وتستهدف الشركة دمج خدمات مالية إضافية فى المستقبل، والتحول إلى المجتمع اللانقدى. وتتعدد طرق الدفع من خلال جوميا باى سواء من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال فورى وغيرها من أنظمة الدفع الأخرى التى تتمتع بثقة العملاء، وتبذل JumiaPay جهدها لتطوير المحافظ الإلكترونية التى تتعاون معها عبر منصتها لتسهيل حصول العملاء على الخدمة من خلال استحداث طرق دفع جديدة ومبتكرة.

وستعلن ((جوميا))، قريباً، عن عدد من الشراكات الاستراتيجية التى تهم المشترين من خلال شراكتها مع شركات جديدة تعمل فى مجال التمويل الاستهلاكى.

وبحسب بعض المؤشرات المالية لأداء مجموعة جوميا، فقد زادت حصة القيمة الإجمالية للمبيعات فى فئة الموبايلات والإلكترونيات والأجهزة المنزلية إلى 59% فى الربع الثانى من 2023، مقارنة بـ52% فى الربع نفسه السنة الماضية.

وزادت نسبة المدفوعات عن طريق جوميا باى من إجمالى الطلبات لـ26.1% فى الربع الثانى من 2023 عن الربع نفسه السنة الماضية وهو 19.3%.

وفيما يتعلق بشكاوى بعض العملاء من تأخر المنتجات أو وجود أخطاء بها، أوضح ((علما))، أنَّ لديهم فريقاً متخصصاً لمتابعة شكاوى العملاء. ومع الأعداد الكبيرة للطلبات تقع بعض المشاكل التى تعمل الشركة على تقليلها من خلال الحل الفورى، وتبذل الشركة قصارى جهدها لتحسين خدماتها، والاستماع للعميل لمعرفة المشاكل والتحديات التى تواجهه.

علاوة على ذلك، فإن ((جوميا)) تتعاون مع الجهات الحكومية مثل جهاز حماية المستهلك الذى يرصد فى بياناته أن كفاءة المنصة هى الأعلى فى السوق فى التعامل مع شكاوى العملاء.

كما تعتمد المنصة على أسطول كبير من مناديب الشحن التابعين لها بصورة مباشرة، إذ إنَّ قطاع التوصيل واللوجستيات يعد من القطاعات التى تحظى باهتمام كبير من جوميا؛ لأنها تعتبر همزة الوصل بين الشركة والعملاء.

أضاف ((علما)): ((من خلال جوميا إكسبريس نجحنا فى توصيل المنتجات والسلع لعملائنا فى أسرع وقت ممكن مجاناً من خلال الاهتمام بالاستثمار فى اللوجستيات والتوسع فى المخازن التابعة للشركة بما يضمن السهولة واليسر فى توصيل المنتج، وهو ما ينعكس إيجاباً على درجة الرضا لدى العملاء)).

وتنتشر المخازن التابعة للشركة فى أماكن متفرقة لتسهيل عملية توصيل المنتجات للعملاء، وحتى لا تستغرق وقتاً طويلاً فى عملية شحن وتوصيل الطرود. وتواصل الشركة عمليات الاستثمار بزيادة السعة التخزينية لمستودعاتها لدعم رؤية مصر 2030.

أشار ((علما)) إلى أنهم يعملون وفقاً للتوزيع الجغرافى لعملاء ويبذلون قصارى جهدهم فى توصيل المنتج بأسرع وقت.

وتعمل الشركة فى مصر منذ عام 2012 ولديها قاعدة كبيرة من العملاء والمشترين وأيضاً العارضين.

وتعتبر الشركة، مصر سوقاً كبيراً وواعداً ويعد واحداً من أكبر الأسواق الناشئة فى مجال التجارة الإلكترونية. وما يدفعها للحرص على العمل به بشدة هو اهتمام الحكومة بمنظومة التجارة الإلكترونية ورؤيتها نحو الشمول المالى والتحول الرقمى.

وينعكس هذا الاهتمام فى صورة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة التى تضخها الشركة من لآخر داخل الشركة فى مصر، وعدد الموظفين وفرص العمل التى تخلقها بصفة دورية للشباب من الجنسين.