عُلما: ((جوميا)) تستهدف خدمات مالية إضافية والتحول لمجتمع ((لا نقدى))

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنظمة دفع متعددة وتقسيط دون فوائد لمواجهة ارتفاع الأسعار
تستهدف شركة جوميا مصر، تدشين خدمات مالية إضافية فى المستقبل والتحول إلى مجتمع ((لا نقدى)).
وفى أول حوار له بعد توليه منصبه، قال عبداللطيف عُلما، الرئيس التنفيذى لـ((جوميا مصر))، لـ((البورصة))، إنَّ الشركة لديها استراتيجية طموح وواضحة تجاه السوق المصرى، ترتكز أبرز محاورها على العميل، وكسب ثقته من خلال باقة من الخدمات والحلول التى تقدمها له، وكذلك توفير السلع والخدمات خاصة الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية التى تلبى احتياجات العميل.
أضاف أن الشركة تسعى للوصول إلى أكبر عدد من العملاء فى جميع المحافظات، وهو ما تتميز به ((جوميا)) عن باقى المنصات الأخرى عبر استمرار خدمات الشحن المجانى التى نقدمها على منتجات جوميا إكسبريس فى جميع أنحاء الجمهورية، بما فيها المنتجات ثقيلة الوزن ضمن كتالوج واسع من المنتجات يسهل تصفحه والعثور على العروض الأكثر طلباً للعميل.
أكد ((علما))، أن الشركة تسعى لتشجيع العملاء على عمليات الدفع الإلكترونى، والتركيز على انتشار منصة جوميا باى، متابعاً: ((لاشك أن قيام الشركة بتدشين مركزها للتكنولوجيا Tech Center فى مصر أكبر دليل على إيمانها الشديد بأهمية السوق المصرى، وأنه بوابة رئيسية لكل القارة الإفريقية، علاوة على تميز المهارات والقدرات الشابة فى مصر، وهو ما أهَّل المركز اليوم لتقديم هذه الخدمات للقارة السمراء بأكملها، فالمواهب والقدرات المتوافرة لدى الشباب المصرى كانت الدافع الرئيسى وراء اتخاذنا قراراً للاستثمار فى هذا المركز الفريد من نوعه فى القارة الإفريقية)).
وتابع: كما أن ((جوميا باى)) لديها طرق دفع أخرى مختلفة ولديها تنوع فى طرق الدفع من خلال التعاون مع مقدمى خدمات التمويل الاستهلاكى أو خدمات التقسيط المرخصتين من هيئة الرقابة المالية، والتوسع فى استخدام المحافظ الإلكترونية التى شهدت نمواً كبيراً فى الأسواق بدعم متزايد من البنك المركزى المصرى، ومن خلال التعاون مع البنوك مثل البنك الأهلى، وبنك مصر وغيرهما من البنوك التى تعمل مع فريق الشركة على إيجاد التركيبة الأفضل لخدمة عملائنا.
أشار الرئيس التنفيذى، إلى أن منصته تعمل جنباً إلى جنب توجهات الدولة فى مصر، وما تستهدفه من تحقيق الاستدامة، وهو ما دفعهم للبحث عن الحلول الأكثر كفاءة والاستثمار فيها، والتى تشهد معدلات نمو كبيرة عاماً تلو الآخر من خلال الحرص على تقديم خدمة مميزة للعملاء، والحفاظ على تلبية جميع رغبات ومتطلبات العملاء من خلال التعاون مع المصنعين المختلفين لتوفير المنتجات غير المتوافرة لعملاء جوميا.
أضاف: ((لذلك تقوم الشركة بصفة مستمرة بزيادة نقاط الاستلام من ناحية، والتوسع فى مخازنها بحيث تكون أكثر قرباً من العملاء لتسهيل وصول المنتجات وشحنها فى أقرب وقت ممكن)).
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وتسعى ((جوميا)) دائماً لزيادة مبيعاتها من خلال توفير احتياجات العملاء على مدار العام، وتوفر كثيراً من السلع والمنتجات من خلال شراكات مع شركاء الأعمال.
كما تدخل فى شراكات مع البنوك والشركات التى توفر خدمات التقسيط لمشتريات العملاء دون فوائد وقتما أمكن، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، والمساعدة على انتشار السلع والمنتجات.
وحول كيفية مواجهة ((جوميا)) لتحديات ارتفاع أسعار العديد من المنتجات، أشار ((علما)) إلى أن الشركة تسعى دائماً لتوفيرالسلع والمنتجات من خلال الشراكة الاستراتيجية مع المصنعين من جانب، ومن الجانب الآخر تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المشترين من خلال تعدد أنظمة الدفع والتقسيط دون فوائد. وهذا المحور يواجه تحديات ارتفاع أسعار المنتجات خصوصاً من خلال العروض والتخفيضات التى تعلن عنها المنصة من الوقت لآخر، بجانب التعاون مع شركاء الأعمال الذين يطرحون منتجات تنافسية بأسعار مقبولة وجودة عالية.
أيضاً من خلال الاتفاق مع عدد من البنوك المصرية التى تقوم بقبول الدفع للمشتريات بنظام التقسيط دون فوائد، بالإضافة للدفع بالطرق الإلكترونية أو الدفع عند الاستلام.. وكل هذا يجعل الشركة تواجه أى تقلبات اقتصادية يترتب عليها ارتفاع الأسعار، وهو ما شجع العملاء على الشراء من منصتها.
وتابع: ((لا شك أن مصر تعد سوقاً كبيراً تسعى مجموعة جوميا لزيادة استثماراتها فيه، وتوفير سبل تمويل استهلاكى بشكل تنافسى يناسب كل العملاء)).
وحول الخدمات الجديدة التى ستقدمها المنصة محلياً عبر جوميا باي، أوضح ((علما)) أن JumiaPay تعد حلاً آمناً وسهلاً لتسهيل المعاملات عبر الإنترنت على المنصة، ويمكن من خلالها استخدام كل طرق الدفع الآمنة.
وتستهدف الشركة دمج خدمات مالية إضافية فى المستقبل، والتحول إلى المجتمع اللانقدى. وتتعدد طرق الدفع من خلال جوميا باى سواء من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال فورى وغيرها من أنظمة الدفع الأخرى التى تتمتع بثقة العملاء، وتبذل JumiaPay جهدها لتطوير المحافظ الإلكترونية التى تتعاون معها عبر منصتها لتسهيل حصول العملاء على الخدمة من خلال استحداث طرق دفع جديدة ومبتكرة.
وستعلن ((جوميا))، قريباً، عن عدد من الشراكات الاستراتيجية التى تهم المشترين من خلال شراكتها مع شركات جديدة تعمل فى مجال التمويل الاستهلاكى.
وبحسب بعض المؤشرات المالية لأداء مجموعة جوميا، فقد زادت حصة القيمة الإجمالية للمبيعات فى فئة الموبايلات والإلكترونيات والأجهزة المنزلية إلى 59% فى الربع الثانى من 2023، مقارنة بـ52% فى الربع نفسه السنة الماضية.
وزادت نسبة المدفوعات عن طريق جوميا باى من إجمالى الطلبات لـ26.1% فى الربع الثانى من 2023 عن الربع نفسه السنة الماضية وهو 19.3%.
وفيما يتعلق بشكاوى بعض العملاء من تأخر المنتجات أو وجود أخطاء بها، أوضح ((علما))، أنَّ لديهم فريقاً متخصصاً لمتابعة شكاوى العملاء. ومع الأعداد الكبيرة للطلبات تقع بعض المشاكل التى تعمل الشركة على تقليلها من خلال الحل الفورى، وتبذل الشركة قصارى جهدها لتحسين خدماتها، والاستماع للعميل لمعرفة المشاكل والتحديات التى تواجهه.
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علاوة على ذلك، فإن ((جوميا)) تتعاون مع الجهات الحكومية مثل جهاز حماية المستهلك الذى يرصد فى بياناته أن كفاءة المنصة هى الأعلى فى السوق فى التعامل مع شكاوى العملاء.
كما تعتمد المنصة على أسطول كبير من مناديب الشحن التابعين لها بصورة مباشرة، إذ إنَّ قطاع التوصيل واللوجستيات يعد من القطاعات التى تحظى باهتمام كبير من جوميا؛ لأنها تعتبر همزة الوصل بين الشركة والعملاء.
أضاف ((علما)): ((من خلال جوميا إكسبريس نجحنا فى توصيل المنتجات والسلع لعملائنا فى أسرع وقت ممكن مجاناً من خلال الاهتمام بالاستثمار فى اللوجستيات والتوسع فى المخازن التابعة للشركة بما يضمن السهولة واليسر فى توصيل المنتج، وهو ما ينعكس إيجاباً على درجة الرضا لدى العملاء)).
وتنتشر المخازن التابعة للشركة فى أماكن متفرقة لتسهيل عملية توصيل المنتجات للعملاء، وحتى لا تستغرق وقتاً طويلاً فى عملية شحن وتوصيل الطرود. وتواصل الشركة عمليات الاستثمار بزيادة السعة التخزينية لمستودعاتها لدعم رؤية مصر 2030.
أشار ((علما)) إلى أنهم يعملون وفقاً للتوزيع الجغرافى لعملاء ويبذلون قصارى جهدهم فى توصيل المنتج بأسرع وقت.
وتعمل الشركة فى مصر منذ عام 2012 ولديها قاعدة كبيرة من العملاء والمشترين وأيضاً العارضين.
وتعتبر الشركة، مصر سوقاً كبيراً وواعداً ويعد واحداً من أكبر الأسواق الناشئة فى مجال التجارة الإلكترونية. وما يدفعها للحرص على العمل به بشدة هو اهتمام الحكومة بمنظومة التجارة الإلكترونية ورؤيتها نحو الشمول المالى والتحول الرقمى.
وينعكس هذا الاهتمام فى صورة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة التى تضخها الشركة من لآخر داخل الشركة فى مصر، وعدد الموظفين وفرص العمل التى تخلقها بصفة دورية للشباب من الجنسين.
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