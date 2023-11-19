إنتل مصر تطور منظومة الأمن السيبراني في عدد من البنوك الحكومية

تطور شركة“إنتل مصر” منظومة الأمن السيبراني في البنوك الحكومية، في حين تعكف على تطبيق الاستراتيجية الخاصة بها والتي بدأتها منذ عامين.

قال المهندس نور الدين زكي، مدير الشركة، إن استراتيجية“إنتل” تقوم على 5 عناصر أساسية أولها الحوسبة وتحويل كل العناصر إلى التطبيقات السحابية، وتعزيز الأدوات المختلفة للحوسبة عبر العديد من المنصات سواء كان ذلك في مجال الرقائق والمعالجات CPUs أو معالجات الجرافيك GPUs والذي بدأت إنتل في تطويرها منذ عامين، بالإضافة إلى الرقائق الخاصة بحلول الذكاء الاصطناعي.

أضاف في حواره لـ”البورصة”، أن العنصر الثاني هو تطوير تكنولوجيات الاتصالات مثل تقنيات الجيل الخامس وتطوير الرقائق المستخدمة في هذه التكنولوجيات الجديدة للاتصالات.

والعنصر الثالث هو الحوسبة الطرفية والتي تخدم الاتصال بين الحوسبة السحابية والنقاط الطرفية والتي قد تكون أية جهاز مثل الهاتف أو الحاسب أو السيارة أو أي جهاز آخر متصل.

أما العنصر الرابع في استراتيجية إنتل، فيتعلق بالذكاء الاصطناعي والتوجه الخاص بإنتل هو (الذكاء الاصطناعي في كل مكان) بداية من تطوير الأنظمة المختلفة للـAI على الحوسبة السحابية إلى تطوير هذه التكنولوجيات باستخدام الحاسبات، والأدوات المختلفة التي ستوفرها إنتل لجميع المطورين لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب حوكمة وتنظيم وديمقراطية الذكاء الاصطناعي، حيث إن فلسفة إنتل تعتمد على إن الذكاء الاصطناعي هو تكنولوجيا عالمية لا يمكن أن تكون حكر على أحد وإنما يجب أن تكون متاحة للجميع حول العالم تحكمها قواعد وأسس.

أوضح زكي أن العنصر الخامس والأخير في استراتيجية الشركة هو التركيز على تقنيات الاستشعار وهي تكنولوجيا جديدة ستعتمد على التواصل عبر استشعار الصوت أو الحركات العصبية بالاعتماد كذلك على الذكاء الاصطناعي.

كل تلك الاستراتيجية ستعتمدها إنتل إلى جانب خطتها الأساسية للتوجه بالتصنيع للغير، إذ إنها الشركة الوحيدة في العالم التي تقوم بتصميم وتصنيع الرقائق إلى جانب التصنيع للغير، وذلك لتحقيق التوازن مع الكتلة الآسيوية التي تمثل المنطقة الأعلى استحواذًا على تصنيع أشباه الموصلات في العالم.

وعن أداء الشركة خلال الربع الثالث من 2023 والفرص التى تسعى لاقتناصها، كشف زكي أن“إنتل” حققت إيرادات بلغت حوالي 14.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2023 ، بما يمثل تراجعًا بنحو 8% متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية، والصعوبات التي واجهت سلاسل الإمداد، مع الصعوبات التي واجهت العالم خلال أزمة كورونا بسبب تأثر المخزون لدى كل المصنعين حول العالم.

لكن خلال 2023 بدأ يظهر نوع من التوازن بين المخزون والمطلوب لدى كافة المصنعين بما يبشر بأن عام 2024 سيشهد توازنًا أكبر في سوق الرقائق الإلكترونية وقد يتحول للنمو بعد أن شهد تباطؤ ومعدلات سالبة خلال الأعوام القليلة الماضية.

أما بالنسبة للسوق المحلي، فتتعاون“إنتل” مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بعض المشاريع الاستراتيجية بهدف تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة في تحليل التحديات الوطنية وإيجاد حلول لها، مع تطوير رأس المال البشري وتهيئة البيئة المناسبة لإنشاء مؤسسات مبتكرة وتعزيز نجاحها.

وتابع:“نستهدف تطوير مهارات المهنيين المتميزين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة، مثل الذكاء الإصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والحوسبة عالية الأداء، الميكنة والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني”.

كما تتعاون الشركة حالياً مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنظيم عدد من ورش العمل والفعاليات عن وظائف المستقبل وسبل تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتهيئة وتدريب القوى العاملة على المهن المستقبلية.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، تعمل“إنتل” على تطوير منظومة الأمن السيبراني بصورة متكاملة في عدد من البنوك الحكومية.

وحول رؤية شركته للسوق المحلي الذي تتواجد فيه منذ أكثر من 20 عامًا، وهل أثر“كوفيد” على معدلات أداء“إنتل”، قال زكي إن جائحة“كوفيد-19” أثّرت على طريقة عمل كافة الشركات في العالم، لكن لا يوجد تأثير كبير على“إنتل”.

والعديد من مكاتب الشركة قررت التحول للعمل بالكامل على الإنترنت دون الحضور الشخصي، وفي مصر بدأ تواجد“إنتل” يتخذ شكلاً مختلفًا عما سبق، مع التركيز على الكيف أكثر من الكم.

وبدأ الاعتماد على وظائف حساسة جدًا لإنتل مثل تصميم الرقائق، ولم تعد تركز على البيع بشكل أساسي مقارنة بالفترات السابقة، بينما أصبح التركيز في السوق المصري يعتمد على البحث والتطوير.

وعن أبرز المنتجات التى ستركز عليها الشركة في 2024، أوضح زكي أن أهم المنتجات التي ستركز عليها الشركة هو الخط الجديد من المعالجات الذي تعتمد على تصميم جديد تمامًا وهو تصميم Chiplet الذي يحمل 3 أنواع من المعالجات وهو معالج الحاسبات CPU ومعالج الجرافيك GPU بالإضافة إلى معالج NPU والذي يمثل تقنية لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي وسيتم اعتماد هذا التصميم في كافة منتجات إنتل في المستقبل، بالبناء على قاعدة ذكاء اصطناعي، حيث سيتم تقديم علامة تجارية جديدة في العالم وهي intel core ultra تحمل هذا الفكر الجديد في التصميم.

وعن الصناعات التى تستهدفها منتجات الشركة أضاف زكي، أن منتجات“إنتل” تتقاطع مع عدد كبير من الصناعات، متابعًا:” لدينا مراكز بحوث وتطوير لجميع الصناعات، مثل القطاع الصناعي، والقطاع الطبي واكتشاف الأمراض الخطيرة وطرق علاجها، وبحوث البناء والمدن الذكية، وإنترنت الأشياء”.

فتطبيقات الذكاء الاصطناعي يتم استخدامها في كل الصناعات مثل التعليم والرعاية الصحية والسيارات، والمدن الذكية، وهذا تحقيقًا للمفهوم الجديد المعتمد على أن البيانات هي“بترول المستقبل” ويمكن استخدامها بطرق متعددة، وكل تلك البيانات تحتاج معالجات لتحليلها وبالتالي تحتاج منتجات الرقائق التي تقوم بدور أساسي في المعالجة.

وحول مبادرةAI PC Acceleration Program وكيف ستخدم توجه إنتل نحو الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي أوضح أن AI PC Acceleration Program ، هو برنامج لمبادرة ابتكار عالمية مصممة لتسريع وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي عبر صناعة أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

يهدف البرنامج إلى ربط تجار الأجهزة المستقلين (IHVs) و تجار البرامج المستقلين (ISVs) بموارد إنتل التي تشمل سلاسل أدوات الذكاء الاصطناعي والهندسة المشتركة والأجهزة وموارد التصميم والخبرات الفنية وفرص التسويق المشترك.

ويتضمن برنامج AI PC Acceleration Program حتى الآن أكثر من 100 بائع برامج وأكثر من 300 ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويشمل المشاركون الحاليون: Audacity وAdobe وBlackMagic وWebex وZoom.

وحول تأثيرات سعر صرف الدولار على مبيعات الشركة محليًا، أوضح زكي أن تغير سعر الصرف أثر على المبيعات عالميًا.

فعدد كبير من الدول تعاني من عدم استقرار في سعر الصرف، لكن“رب ضارة نافعة”، فالعديد من الأسواق أصبح المستخدم فيها يخشى التغيرات المستقبلية في سعر الصرف، وبالتالي يعجل قرار الشراء لاسيما مع زيادة الحلول الخاصة بالتقسيط في مثل تلك الأسواق.

لكن ما كان له تأثير أكبر على حجم المبيعات هو محددات الاستيراد، فمعظم منتجات الشركة تعتمد على الاستيراد بشكل أساسي، ووضع محددات حكومية على عمليات الاستيراد كان له تأثير أكبر من التغير في سعر الصرف.

أشار زكي، إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم عناصر استراتيجية“إنتل” خلال الفترة الحالية، وهو عنصر من العناصر الخمسة الخاصة باستراتيجيتها العالمية.

وتركز الشركة على فكرة محددة وهي“الذكاء الاصطناعي في كل مكان” بداية من تطوير الأنظمة المختلفة للـAI على الحوسبة السحابية إلى وحتى تطوير هذه التكنولوجيات باستخدام الحاسبات، والأدوات المختلفة التي ستوفرها إنتل لجميع المطورين لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.

وأهم النقاط التي تعتمد عليها استراتيجة الشركة للذكاء الاصطناعي، هي حوكمة وديمقراطية الذكاء الإصطناعي باعتباره تكنولوجيا عالمية لا يمكن أن تكون حكراً على أحد، وإنما يجب أن تكون متاحة للجميع.

وحول معدل نمو الشركة، قال إن الشركات العالمية بصفة عامة واجهت تراجعات في النتائج وحققت معدلات سلبية متأثرة بالعوامل الاقتصادية العالمية، لكن بداية من الربع الأول من 2024 من المتوقع أن تعود الشركات لتحقيق نسب نمو مدفوعة بالاستقرار النسبي في سلاسل الإمداد وفي العرض والطلب، ومع ذلك ستظل معدلات النمو بطيئة قد لا تتخطى 1% على الأرجح خلال الربع الأول من 2024.

قال زكي، إنه لا يمكن القول إن ثمة أزمة في الرقائق بصفة عامة، لكن يمكن ملاحظة أن هناك نقصًا في بعض المنتجات الخاصة بالرقائق المستخدمة في السيارات، بينما لم تعد هناك أزمة في مجال الحاسبات والهواتف على سبيل المثال.

وتابع:“مع بداية ظهور الرقائق المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أعتقد سيكون هناك ارتفاع في الإقبال على تلك المعالجات، والتي ربما ستشهد طلبًا أعلى من قدرة المصنعين على الوفاء بالطلب، ولهذا بدأت إنتل منذ عامين في إنتاج تلك الرقائق مع تنويع مصادر الإنتاج”.

وحول ما إذا كانت هناك نية في المستقبل لإنشاء مصنع للشركة في إفريقيا وتحديداً مصر، كشف أن الخطة الحالية الخاصة بخمس سنوات لـ”إنتل” ستركز على التواجد في ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا وبولندا، وماليزيا مع زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعها القائمة في هولندا وإيرلندا، وحتى الآن لم يتم مناقشة إنشاء مصانع للشركة في القارة الإفريقية.