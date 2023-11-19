محمد مدكور: هواوي تدعم مكانة مصر على خريطة صناعة التكنولوجيا والاتصالات

تعتبر شركة“هواوي” نفسها شريكاً رئيسيًا للدولة المصرية في جميع جهودها لتحقيق التحول الرقمي، الذي يمثل أحد المحاور الرئيسة في تحقيق الاقتصاد الرقمي.

ووضعت الشركة ضمن استراتيجيتها ، تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قال محمد مدكور، نائب رئيس قطاع التكنولوجيا وكبير مسؤولي الأمن السيبراني بشركة هواوي مصر، إن الشركة تعمل في السوق المصرية منذ أكثر من 23 عامًا، وتقوم استراتيجيتها على تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة.

أضاف في حواره مع“البورصة”، أن الشركة تعمل على تحقيق ذلك من خلال توفير أحدث الحلول الشاملة والتقنيات الحديثة على رأسها البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والطاقة الرقمية النظيفة والذكاء الاصطناعي، مع تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية للأمن السيبراني، لتلبية احتياجات مختلف القطاعات بما فيها المؤسسات الحكومية والصحة والتعليم والنقل والخدمات المالية وغيرها من أجل خلق قيمة أكبر وتحقيق التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما تعمل“هواوي” على تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة المستدامة من خلال مواصلة الابتكار التقني من أجل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في الحلول المختلفة، وخفض البصمة الكربونية، بما يتوافق مع خطة التنمية الوطنية.

وتعتمد هواوي على أحدث التقنيات الرقمية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة وتحقيق التحول الرقمي من أجل بناء مستقبل نظيف.

قال مدكور، إن“هواوي” تحرص أيضًا على تنمية المواهب الرقمية، إذ أنشأت أكثر من 82 أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات داخل أكثر من 45 جامعة مصرية حكومية وخاصة، وبعض الوزارات والهيئات الحكومية خلال السنوات الماضية.

وتم تأهيل أكثر من 1000 مدرب بين أستاذ ومدرس جامعي في مصر، بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات. واستطاعت الوصول لأكثر من 35 ألف طالب وطالبة وتدريبهم على أحدث التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة وعلوم الشبكات وغيرها ، وإتاحة وظائف لهم بالتعاون مع أكثر من 70 شركة، بينما حصل 10 آلاف مُتدرب من محافظات مصر المختلفة على شهادات هواوي الدولية المعتمدة.

وحول فرص نمو الشركة خلال 2024 ، أكد مدكور أنه لطالما التزمت“هواوي” بتوفير حلول ومنتجات تكنولوجية مبتكرة في المجتمعات التي تعمل بها، متضمنة الأشخاص والمؤسسات بهدف بناء عالم ذكي متصل، وذلك حرصًا منها على توفير أحدث حلول التحول الرقمي الآمن، وأفضل الممارسات لحماية بيانات المؤسسات باختلاف قطاعاتها في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

وحتى الآن، تدير شركة هواوي أعمالها في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207 آلاف موظف، لخدمة أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم.

وفيما يخص فرص النمو خلال 2024، كشفت هواوي مؤخراً عن خطة استثمارية هامة“المستقبل الذكي” لمنطقة شمال أفريقيا، تشمل 28 دولة تقع إلى الشمال من خط الاستواء داخل القارة الأفريقية.

وقد تم تخصيص هذه المبادرة الإستثمارية الكبرى لمدة خمس سنوات، ويبلغ مجموع ميزانيتها 430 مليون دولار، بواقع 200 مليون دولار لإنشاء أول مركز سحابي عام في المنطقة يقدم أكثر من 200 خدمة سحابية، و200 مليون دولار إضافية لدعم 200 شريك برمجيات محلي وتمكين 1300 شريك قناة.

وفيما يتعلق بتطوير المواهب الرقمية، ستستثمر هواوي 30 مليون دولار لتدريب 10 آلاف مطور محلي وتعليم 100 ألف محترف رقمي، مما يخلق قوة عاملة ماهرة لتعزيز التحول الذكي في المنطقة.

وحول سعى مصر للتحول الرقمي وكيف يمكن للشركة الاستفادة من ذلك الأمر، أوضح مدكور أن“هواوي” تعتبر نفسها شريكاً رئيسيًا للدولة المصرية في جميع جهودها لتحقيق التحول الرقمي الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية في تحقيق الاقتصاد الرقمي.

و”هواوي” حريصة على المشاركة في مشروعات الدولة التنموية والارتقاء بأعمال وخدمات مختلف القطاعات والصناعات اعتماداً على أحدث الحلول التكنولوجية لتعزيز الإنتاجية الرقمية متماشيًا مع اتجاه الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030.

كما تعمل استراتيجية“هواوي” على تعزيز دور النظام الإيكولوجي التقني الذي يبدأ بتعزيز البنية التحتية الرقمية بما فيها الاتصال ومساعدة المؤسسات على تعزيز الاعتماد على الحوسبة السحابية واغتنام الفرص التي توفرها التقنيات الحديثة، وانتهاء بتعزيز الأنظمة الإيكولوجية الرقمية المحلية بما في ذلك تحسين قدرات الشركات وتنمية المواهب الرقمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التحول الرقمي باعتباره من العوامل الأساسية لتنفيذ مهمة هواوي التي تهدف إلى توفير التقنيات الرقمية لكل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل بناء عالم ذكي ومتصل بالكامل.

وعن تقييم تجربة تواجد الشركة محلياً وكيف يرى السوق المحلي، أشار مدكور إلى أن السوق المصرية تعد أحد أهم الأسواق الاستراتيجية لهواوي، ومنذ بدء أعمالها في السوق المصري على مدار الـ 23 عامًا الماضية، تعمل“هواوي” على تعزيز تواجدها كشركة رائدة في تقديم كافة الخدمات والحلول المتكاملة رقمياً، خاصة وأن صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تشهد تطوراً سريعاً وبمعدلات نمو إيجابية وملحوظة.

وقد ساعد في ذلك البنية التحتية القوية التي تتمتع بها مصر، وتبذل الحكومة المصرية جهودًا حثيثة لتحقيق استراتيجية التحول الرقمي، في كافة القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

وتابع:“نحن نعتبر مصر شريكًا أساسيًا لكافة أعمالنا في المنطقة، سواء من خلال التعاون مع شركائنا من القطاعين العام والخاص لتحويل كافة القطاعات رقميًا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، من خلال تركيزنا على تطوير البنية التحتية للصناعات المختلفة في مصر، وتطوير قدرات الشباب، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لمواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة”.

وفيما يخص البحث والتطوير، قال مدكور، إن نجاح هواوي يعتمد على البحث والتطوير، إذ يساعد هذا الالتزام بالابتكار على مواجهة التحديات مع الاستمرار في تقديم القيمة للعملاء والشركاء والمجتمعات التي تعمل بها.

أضاف:“سنبذل مزيدا من الجهود في عام 2024 لمواصلة الأعمال وتعزيز التنمية المستدامة، ونثق بأن التحديات تمنحنا المزيد من العزيمة والفرص للاستمرار في تحقيق النجاح”.

وبلغ إنفاق شركة هواوي السنوي على البحث والتطوير 23.22 مليار دولار عام 2022 أي ما يعادل 25.1% من إيرادات الشركة السنوية.

وتجاوز اجمالي نفقات هواوي على البحث والتطوير على مدار الأعوام العشرة الماضية 140.55 مليار دولار، وهو الأعلى في تاريخ الشركة، حيث يمثل 25.1٪ من إيراداتها السنوية.

ومع نهاية عام 2022، ضمت هواوي أكثر من 114 ألف موظف يمثلون 55.4% من القوى العاملة الاجمالية بشركة هواوي ، أسهموا في تطوير أكثر من 120 ألف براءة اختراع منذ تأسيسها.

وعن دور الشركة في دعم وتمكين المرأة، أشار مدكور إلى أن تمكين المرأة على رأس أولويات هواوي، متابعا:” قدمت في هذا السياق مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف لتطوير مهارات النساء التكنولوجية والمهنية؛ وذلك ايماناً منها بأن هذا العصر الرقمي يقتضي توفير مزيد من الفرص والدعم للمرأة، خصوصا أنه قد ثبت أن اكتسابهن لهذه المهارات يعزز التكامل الاجتماعي وبناء مجتمعات شاملة ومتنوعة”.

ومؤخراً بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تم إطلاق مبادرة هي الأولى من نوعها تحت اسم“المرأة في مجال التكنولوجيا”، لدعم وتمكين السيدات والفتيات المصريات وتعزيز حضورهن في القطاع، بما يساهم في رفع الوعي بفرص التمكين التكنولوجي المتاحة أمام المرأة، من خلال تقديم التوعية والتدريب وبناء القدرات الرقمية، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

أكد مدكور أن“هواوي” تولي أهمية كبيرة لتمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تأهيل الكوادر منهن على أحدث المهارات الرقمية ومهارات المستقبل اللازمة للنجاح، لذلك ففريق العمل سعيد بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لإطلاق هذه المبادرة التي تدعم التحول الرقمي وزيادة فرص العمل للمرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي.