محمد مدكور: هواوي تدعم مكانة مصر على خريطة صناعة التكنولوجيا والاتصالات

(MENAFN
- Al-Borsa News) خطة استثمارية لمنطقة شمال أفريقيا تشمل 28 دولة بميزانية 430 مليون دولار “مدكور”: أنشأنا أكثر من 82 أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات داخل 45 جامعة
تعتبر شركة“هواوي” نفسها شريكاً رئيسيًا للدولة المصرية في جميع جهودها لتحقيق التحول الرقمي، الذي يمثل أحد المحاور الرئيسة في تحقيق الاقتصاد الرقمي.
ووضعت الشركة ضمن استراتيجيتها ، تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
قال محمد مدكور، نائب رئيس قطاع التكنولوجيا وكبير مسؤولي الأمن السيبراني بشركة هواوي مصر، إن الشركة تعمل في السوق المصرية منذ أكثر من 23 عامًا، وتقوم استراتيجيتها على تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة.
أضاف في حواره مع“البورصة”، أن الشركة تعمل على تحقيق ذلك من خلال توفير أحدث الحلول الشاملة والتقنيات الحديثة على رأسها البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والطاقة الرقمية النظيفة والذكاء الاصطناعي، مع تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية للأمن السيبراني، لتلبية احتياجات مختلف القطاعات بما فيها المؤسسات الحكومية والصحة والتعليم والنقل والخدمات المالية وغيرها من أجل خلق قيمة أكبر وتحقيق التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما تعمل“هواوي” على تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة المستدامة من خلال مواصلة الابتكار التقني من أجل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في الحلول المختلفة، وخفض البصمة الكربونية، بما يتوافق مع خطة التنمية الوطنية.
وتعتمد هواوي على أحدث التقنيات الرقمية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة وتحقيق التحول الرقمي من أجل بناء مستقبل نظيف.
قال مدكور، إن“هواوي” تحرص أيضًا على تنمية المواهب الرقمية، إذ أنشأت أكثر من 82 أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات داخل أكثر من 45 جامعة مصرية حكومية وخاصة، وبعض الوزارات والهيئات الحكومية خلال السنوات الماضية.
وتم تأهيل أكثر من 1000 مدرب بين أستاذ ومدرس جامعي في مصر، بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات. واستطاعت الوصول لأكثر من 35 ألف طالب وطالبة وتدريبهم على أحدث التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة وعلوم الشبكات وغيرها ، وإتاحة وظائف لهم بالتعاون مع أكثر من 70 شركة، بينما حصل 10 آلاف مُتدرب من محافظات مصر المختلفة على شهادات هواوي الدولية المعتمدة.
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وحول فرص نمو الشركة خلال 2024 ، أكد مدكور أنه لطالما التزمت“هواوي” بتوفير حلول ومنتجات تكنولوجية مبتكرة في المجتمعات التي تعمل بها، متضمنة الأشخاص والمؤسسات بهدف بناء عالم ذكي متصل، وذلك حرصًا منها على توفير أحدث حلول التحول الرقمي الآمن، وأفضل الممارسات لحماية بيانات المؤسسات باختلاف قطاعاتها في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
وحتى الآن، تدير شركة هواوي أعمالها في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207 آلاف موظف، لخدمة أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم.
وفيما يخص فرص النمو خلال 2024، كشفت هواوي مؤخراً عن خطة استثمارية هامة“المستقبل الذكي” لمنطقة شمال أفريقيا، تشمل 28 دولة تقع إلى الشمال من خط الاستواء داخل القارة الأفريقية.
وقد تم تخصيص هذه المبادرة الإستثمارية الكبرى لمدة خمس سنوات، ويبلغ مجموع ميزانيتها 430 مليون دولار، بواقع 200 مليون دولار لإنشاء أول مركز سحابي عام في المنطقة يقدم أكثر من 200 خدمة سحابية، و200 مليون دولار إضافية لدعم 200 شريك برمجيات محلي وتمكين 1300 شريك قناة.
وفيما يتعلق بتطوير المواهب الرقمية، ستستثمر هواوي 30 مليون دولار لتدريب 10 آلاف مطور محلي وتعليم 100 ألف محترف رقمي، مما يخلق قوة عاملة ماهرة لتعزيز التحول الذكي في المنطقة. “هواوي” تحرص على المشاركة في مشروعات الدولة
وحول سعى مصر للتحول الرقمي وكيف يمكن للشركة الاستفادة من ذلك الأمر، أوضح مدكور أن“هواوي” تعتبر نفسها شريكاً رئيسيًا للدولة المصرية في جميع جهودها لتحقيق التحول الرقمي الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية في تحقيق الاقتصاد الرقمي.
و”هواوي” حريصة على المشاركة في مشروعات الدولة التنموية والارتقاء بأعمال وخدمات مختلف القطاعات والصناعات اعتماداً على أحدث الحلول التكنولوجية لتعزيز الإنتاجية الرقمية متماشيًا مع اتجاه الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030.
كما تعمل استراتيجية“هواوي” على تعزيز دور النظام الإيكولوجي التقني الذي يبدأ بتعزيز البنية التحتية الرقمية بما فيها الاتصال ومساعدة المؤسسات على تعزيز الاعتماد على الحوسبة السحابية واغتنام الفرص التي توفرها التقنيات الحديثة، وانتهاء بتعزيز الأنظمة الإيكولوجية الرقمية المحلية بما في ذلك تحسين قدرات الشركات وتنمية المواهب الرقمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التحول الرقمي باعتباره من العوامل الأساسية لتنفيذ مهمة هواوي التي تهدف إلى توفير التقنيات الرقمية لكل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل بناء عالم ذكي ومتصل بالكامل.
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وعن تقييم تجربة تواجد الشركة محلياً وكيف يرى السوق المحلي، أشار مدكور إلى أن السوق المصرية تعد أحد أهم الأسواق الاستراتيجية لهواوي، ومنذ بدء أعمالها في السوق المصري على مدار الـ 23 عامًا الماضية، تعمل“هواوي” على تعزيز تواجدها كشركة رائدة في تقديم كافة الخدمات والحلول المتكاملة رقمياً، خاصة وأن صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تشهد تطوراً سريعاً وبمعدلات نمو إيجابية وملحوظة.
وقد ساعد في ذلك البنية التحتية القوية التي تتمتع بها مصر، وتبذل الحكومة المصرية جهودًا حثيثة لتحقيق استراتيجية التحول الرقمي، في كافة القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
وتابع:“نحن نعتبر مصر شريكًا أساسيًا لكافة أعمالنا في المنطقة، سواء من خلال التعاون مع شركائنا من القطاعين العام والخاص لتحويل كافة القطاعات رقميًا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، من خلال تركيزنا على تطوير البنية التحتية للصناعات المختلفة في مصر، وتطوير قدرات الشباب، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لمواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة”.
وفيما يخص البحث والتطوير، قال مدكور، إن نجاح هواوي يعتمد على البحث والتطوير، إذ يساعد هذا الالتزام بالابتكار على مواجهة التحديات مع الاستمرار في تقديم القيمة للعملاء والشركاء والمجتمعات التي تعمل بها.
أضاف:“سنبذل مزيدا من الجهود في عام 2024 لمواصلة الأعمال وتعزيز التنمية المستدامة، ونثق بأن التحديات تمنحنا المزيد من العزيمة والفرص للاستمرار في تحقيق النجاح”. 140.5 مليار دولار إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير
وبلغ إنفاق شركة هواوي السنوي على البحث والتطوير 23.22 مليار دولار عام 2022 أي ما يعادل 25.1% من إيرادات الشركة السنوية.
وتجاوز اجمالي نفقات هواوي على البحث والتطوير على مدار الأعوام العشرة الماضية 140.55 مليار دولار، وهو الأعلى في تاريخ الشركة، حيث يمثل 25.1٪ من إيراداتها السنوية.
ومع نهاية عام 2022، ضمت هواوي أكثر من 114 ألف موظف يمثلون 55.4% من القوى العاملة الاجمالية بشركة هواوي ، أسهموا في تطوير أكثر من 120 ألف براءة اختراع منذ تأسيسها.
وعن دور الشركة في دعم وتمكين المرأة، أشار مدكور إلى أن تمكين المرأة على رأس أولويات هواوي، متابعا:” قدمت في هذا السياق مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف لتطوير مهارات النساء التكنولوجية والمهنية؛ وذلك ايماناً منها بأن هذا العصر الرقمي يقتضي توفير مزيد من الفرص والدعم للمرأة، خصوصا أنه قد ثبت أن اكتسابهن لهذه المهارات يعزز التكامل الاجتماعي وبناء مجتمعات شاملة ومتنوعة”.
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ومؤخراً بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تم إطلاق مبادرة هي الأولى من نوعها تحت اسم“المرأة في مجال التكنولوجيا”، لدعم وتمكين السيدات والفتيات المصريات وتعزيز حضورهن في القطاع، بما يساهم في رفع الوعي بفرص التمكين التكنولوجي المتاحة أمام المرأة، من خلال تقديم التوعية والتدريب وبناء القدرات الرقمية، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
أكد مدكور أن“هواوي” تولي أهمية كبيرة لتمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تأهيل الكوادر منهن على أحدث المهارات الرقمية ومهارات المستقبل اللازمة للنجاح، لذلك ففريق العمل سعيد بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لإطلاق هذه المبادرة التي تدعم التحول الرقمي وزيادة فرص العمل للمرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي.
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