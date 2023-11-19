أوبو تستحوذ على 21 % من سوق الأجهزة الذكية المصري

ترى شركة أوبو“OPPO” المتخصصة في مجال تصنيع وابتكار الأجهزة الذكية، أن السوق المصري من أهم الأسواق في المنطقة، إذ تمتلك فيه حصة تزيد على 20%.

وفي حواره مع“البورصة” أكد رئيس التسويق في OPPO مصر، جاسون شياو، التزام شركته طويل الأمد بالسوق المصري.

قال شياو، إن الشركة تلتزم على الدوام باستراتيجية“GLOCAL” وهي أن العلامات التجارية العالمية يجب أن تكون لها أنشطة أعمال وشركاء محليين وتحرص دائمًا على تقديم منتجات للسوق المحلي بجودة عالمية.

أضاف أن هذة الاستراتيجية هي سر تواجد العلامة التجارية بقوة في العديد من الأسواق العالمية، إذ نجحت“أوبو” في الوصول لأكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم، ولديها أكثر من 550 مليون مُستخدم نشط يتمتعون بخدماتها ومنتجاتها المميزة كل شهر.

وتابع:“أولويتنا هي الوصول لأعلى مستويات رضاء العملاء وتلبية كافة احتياجاتهم، ولذلك نحن في“أوبو” نعمل على تطوير ابتكارات تكنولوجية ومنتجات تُمكن الناس في كل مكان في العالم من التعامل مع تحديات الحياة”.

وعن أداء الشركة خلال عام 2023، أوضح شياو أنه وفقًا لأحدث التحليلات في مجال الأجهزة الذكية، في الربع الثاني من عام 2023، احتفظت“أوبو” بمكانتها كرابع أفضل شركة تبيع الهواتف الذكية في العالم بحصة سوقية تبلغ 10%.

أضاف شياو، أن الشركة تعتبر السوق المصري من أهم الأسواق في المنطقة، ومن أجل تقديم أعلى مستوى من الخدمات لعملائها في مصر والتأكيد على التزامها طويل الأمد بالسوق المصري، تتعاون OPPO مع شركة JIT لتقديم خدمة أفضل للعملاء.

وستقوم JIT بتوزيع مجموعة كبيرة من منتجات“أوبو” في مصر بما في ذلك سلسلة RENO وسلسلة A، بينما تتوافر كافة خدمات ما بعد البيع للأجهزة من خلال المراكز الرسمية للخدمات التابعة لشركة OPPO بالإضافة إلى ضمان محلي في جميع متاجر OPPO الرسمية.

وستواصل الشركة الاستفادة من كل الفرص التي من شأنها خدمة العملاء على نحو أفضل، كما تؤكد كذلك على الاستمرار في تقديم أفضل وأحدث التقنيات الذكية لمستخدمي أجهزتها في جميع أنحاء العالم حتى يتمكنوا من مواكبة التطور التكنولوجي السريع، متابعا:” سنعمل على أن يحصل مزيد من عملائنا في مصر على مميزات الأجهزة والحلول المُبتكرة والاستمتاع كذلك بتجربة الهواتف الذكية المُبتكرة المميزة التي نقدمها”.

وحول عدد الموزعين ومراكز الصيانة والفروع لديهم أوضح شياو، أن“أوبو” تمتلك نظام خدمة عالمي مستقل يضم أكثر من 2500 مركز خدمة عملاء، ويتواجد في أكثر من 60 سوقًا حول العالم.

وفي الوقت نفسه، يوجد 137 منفذ خدمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ليسهل على المستخدم الوصول إليى الشركة ومنتجاتها في جميع أنحاء العالم مع الحصول على جميع الخدمات التي تقدم للعملاء.

أضاف:“نتطلع دائمًا إلى الأمام ونحاول الحصول على مزيد من المتاجر في مختلف المحافظات، حتى يتمكن العملاء من الوصول إلينا بطريقة أسهل، وأن نكون قادرين على خدمة أكبر عدد ممكن من العملاء”.

وبالحديث عن البحث والتطوير ومدى اهتمام الشركة به، أشار إلى أنه باتباع شعار الشركة“INSPIRATION AHEAD”, أو الإلهام من أجل المستقبل، تعمل“أوبو” على تطوير ابتكارات تكنولوجية ومنتجات تُمكن الناس في كل مكان في العالم من التعامل مع تحديات الحياة والاستفادة من كل الفرص المتاحة أمامهم.

ففي 2023، سجلت OPPO أكثر 90 ألف براءة اختراع حول العالم، بما في ذلك 11 ألف براءة اختراع تتعلق بالتصوير، وحصلت 46 ألف براءة اختراع على ترخيص، وطبقاً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، صُنفت OPPO ضمن أكثر 6 مؤسسات حول العالم تتقدم للحصول على براءات اختراع في 2022.

وهذا ساعد كثيراً على تنمية منتجات الشركة وزيادة انتشارها ، إذ تلتزم OPPO دائمًا بالابتكار التكنولوجي ارتكازاً على احتياجات المستخدمين والتقنيات الحديثة، وتركز على البحث والتطوير بناءً على احتياجات المستخدمين الأساسية.

وحول مدى تأثر الشركة بتراجع الطلب على شراء الأجهزة الإلكترونية بسبب ارتفاع سعر الدولار، أكد شياو ،أن مبيعات الشركة جيدة، ووفقًا لأحدث التحليلات في مجال صناعة الأجهزة الذكية، مازالت من أفضل الشركات في السوق المحلية والعالمية من حيث المبيعات.

وعن حصة“OPPO” السوقية على المستوى المحلي والعالمي، أشار إلى أنه وفقًا لأحدث تحليلات القطاع، وفي الربع الثاني من عام 2023، احتفظت الشركة بمكانتها كرابع أفضل شركة للهواتف الذكية مبيعًا في العالم، بحصة سوقية تبلغ 10% حسب تقرير“CANALYS Q2 2023′′، بينما حصة OPPO مصر تبلغ 21% وتأتي في المرتبة الثانية، ويمكن أن نقول بشكل عام أن“لدينا الآن حصة تزيد عن 20% في مصر، ومن بين أفضل علامتين في السوق”.

قال سياو، إن السوق المصري ضخم،ويضم عدداً كبيراً من الشركات المنافسة، وهذا لمصلحة العملاء، لأنه يتيح أمامهم مجموعة كبيرة من الخيارات والمعايير الخاصة بجودة المنتج ومواصفاته والقيمة مقابل السعر المدفوع وخدمة ما بعد البيع.

ويحتاج السوق دائمًا إلى المنتجات التي تتمكن من تلبية احتياجات المستخدمين بجودة عالية ومعايير خاصة للعلامة التجارية.

أضاف أن“أوبو” تمكنت من الحفاظ على ثقة العملاء منذ دخولها السوق المصري حتى الآن، وباتباع نهج الشركة الذي يرتكز على الانسان ودعمه في كافة المجالات” وتحت شعار،” TECHNOLOGY FOR MANKIND, KINDNESS FOR THE WORLD”، فإن مجموعة عمل“أوبو” ملتزمة بأن تصبح شركة ذات تكنولوجيات على أعلى المستويات لتخدم عملاءها في كل مكان على أكمل وجه.