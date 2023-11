أوبو تستحوذ على 21 % من سوق الأجهزة الذكية المصري

ترى شركة أوبو“OPPO” المتخصصة في مجال تصنيع وابتكار الأجهزة الذكية، أن السوق المصري من أهم الأسواق في المنطقة، إذ تمتلك فيه حصة تزيد على 20%.

وفي حواره مع“البورصة” أكد رئيس التسويق في OPPO مصر، جاسون شياو، التزام شركته طويل الأمد بالسوق المصري.

قال شياو، إن الشركة تلتزم على الدوام باستراتيجية“GLOCAL” وهي أن العلامات التجارية العالمية يجب أن تكون لها أنشطة أعمال وشركاء محليين وتحرص دائمًا على تقديم منتجات للسوق المحلي بجودة عالمية.

أضاف أن هذة الاستراتيجية هي سر تواجد العلامة التجارية بقوة في العديد من الأسواق العالمية، إذ نجحت“أوبو” في الوصول لأكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم، ولديها أكثر من 550 مليون مُستخدم نشط يتمتعون بخدماتها ومنتجاتها المميزة كل شهر.

وتابع:“أولويتنا هي الوصول لأعلى مستويات رضاء العملاء وتلبية كافة احتياجاتهم، ولذلك نحن في“أوبو” نعمل على تطوير ابتكارات تكنولوجية ومنتجات تُمكن الناس في كل مكان في العالم من التعامل مع تحديات الحياة”.

وعن أداء الشركة خلال عام 2023، أوضح شياو أنه وفقًا لأحدث التحليلات في مجال الأجهزة الذكية، في الربع الثاني من عام 2023، احتفظت“أوبو” بمكانتها كرابع أفضل شركة تبيع الهواتف الذكية في العالم بحصة سوقية تبلغ 10%.

أضاف شياو، أن الشركة تعتبر السوق المصري من أهم الأسواق في المنطقة، ومن أجل تقديم أعلى مستوى من الخدمات لعملائها في مصر والتأكيد على التزامها طويل الأمد بالسوق المصري، تتعاون OPPO مع شركة JIT لتقديم خدمة أفضل للعملاء.

وستقوم JIT بتوزيع مجموعة كبيرة من منتجات“أوبو” في مصر بما في ذلك سلسلة RENO وسلسلة A، بينما تتوافر كافة خدمات ما بعد البيع للأجهزة من خلال المراكز الرسمية للخدمات التابعة لشركة OPPO بالإضافة إلى ضمان محلي في جميع متاجر OPPO الرسمية.

وستواصل الشركة الاستفادة من كل الفرص التي من شأنها خدمة العملاء على نحو أفضل، كما تؤكد كذلك على الاستمرار في تقديم أفضل وأحدث التقنيات الذكية لمستخدمي أجهزتها في جميع أنحاء العالم حتى يتمكنوا من مواكبة التطور التكنولوجي السريع، متابعا:” سنعمل على أن يحصل مزيد من عملائنا في مصر على مميزات الأجهزة والحلول المُبتكرة والاستمتاع كذلك بتجربة الهواتف الذكية المُبتكرة المميزة التي نقدمها”.

وحول عدد الموزعين ومراكز الصيانة والفروع لديهم أوضح شياو، أن“أوبو” تمتلك نظام خدمة عالمي مستقل يضم أكثر من 2500 مركز خدمة عملاء، ويتواجد في أكثر من 60 سوقًا حول العالم.

وفي الوقت نفسه، يوجد 137 منفذ خدمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ليسهل على المستخدم الوصول إليى الشركة ومنتجاتها في جميع أنحاء العالم مع الحصول على جميع الخدمات التي تقدم للعملاء.

أضاف:“نتطلع دائمًا إلى الأمام ونحاول الحصول على مزيد من المتاجر في مختلف المحافظات، حتى يتمكن العملاء من الوصول إلينا بطريقة أسهل، وأن نكون قادرين على خدمة أكبر عدد ممكن من العملاء”.

وبالحديث عن البحث والتطوير ومدى اهتمام الشركة به، أشار إلى أنه باتباع شعار الشركة“INSPIRATION AHEAD”, أو الإلهام من أجل المستقبل، تعمل“أوبو” على تطوير ابتكارات تكنولوجية ومنتجات تُمكن الناس في كل مكان في العالم من التعامل مع تحديات الحياة والاستفادة من كل الفرص المتاحة أمامهم.

ففي 2023، سجلت OPPO أكثر 90 ألف براءة اختراع حول العالم، بما في ذلك 11 ألف براءة اختراع تتعلق بالتصوير، وحصلت 46 ألف براءة اختراع على ترخيص، وطبقاً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، صُنفت OPPO ضمن أكثر 6 مؤسسات حول العالم تتقدم للحصول على براءات اختراع في 2022.

وهذا ساعد كثيراً على تنمية منتجات الشركة وزيادة انتشارها ، إذ تلتزم OPPO دائمًا بالابتكار التكنولوجي ارتكازاً على احتياجات المستخدمين والتقنيات الحديثة، وتركز على البحث والتطوير بناءً على احتياجات المستخدمين الأساسية.

وحول مدى تأثر الشركة بتراجع الطلب على شراء الأجهزة الإلكترونية بسبب ارتفاع سعر الدولار، أكد شياو ،أن مبيعات الشركة جيدة، ووفقًا لأحدث التحليلات في مجال صناعة الأجهزة الذكية، مازالت من أفضل الشركات في السوق المحلية والعالمية من حيث المبيعات.

وعن حصة“OPPO” السوقية على المستوى المحلي والعالمي، أشار إلى أنه وفقًا لأحدث تحليلات القطاع، وفي الربع الثاني من عام 2023، احتفظت الشركة بمكانتها كرابع أفضل شركة للهواتف الذكية مبيعًا في العالم، بحصة سوقية تبلغ 10% حسب تقرير“CANALYS Q2 2023′′، بينما حصة OPPO مصر تبلغ 21% وتأتي في المرتبة الثانية، ويمكن أن نقول بشكل عام أن“لدينا الآن حصة تزيد عن 20% في مصر، ومن بين أفضل علامتين في السوق”.

قال سياو، إن السوق المصري ضخم،ويضم عدداً كبيراً من الشركات المنافسة، وهذا لمصلحة العملاء، لأنه يتيح أمامهم مجموعة كبيرة من الخيارات والمعايير الخاصة بجودة المنتج ومواصفاته والقيمة مقابل السعر المدفوع وخدمة ما بعد البيع.

ويحتاج السوق دائمًا إلى المنتجات التي تتمكن من تلبية احتياجات المستخدمين بجودة عالية ومعايير خاصة للعلامة التجارية.

أضاف أن“أوبو” تمكنت من الحفاظ على ثقة العملاء منذ دخولها السوق المصري حتى الآن، وباتباع نهج الشركة الذي يرتكز على الانسان ودعمه في كافة المجالات” وتحت شعار،” TECHNOLOGY FOR MANKIND, KINDNESS FOR THE WORLD”، فإن مجموعة عمل“أوبو” ملتزمة بأن تصبح شركة ذات تكنولوجيات على أعلى المستويات لتخدم عملاءها في كل مكان على أكمل وجه.