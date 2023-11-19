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رئيس الوزراء يفتتح معرض Cairo ICT في دورته الـ27

11/19/2023 2:03:02 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، الذي يستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.

ويشارك فى المعرض 5 وزارات: التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.

تشهد دورة هذا العام إقامة معارض ومؤتمرات اتصالات متخصصة مصاحبة، تضم معرض ومؤتمر PAFIX الخاص بالمدفوعات الإلكترونية والشمول المالي.

كما يشهد المعرض أنشطة متخصصة للأمن السيبراني، وكذلك الذكاء الاصطناعي بما يشمله من قطاعات وتخصصات متعددة، بالإضافة إلى قضايا الحوسبة السحابية، فضلا عن توسع المشاركات العالمية التي من بينها الجناح الصيني، الذي سيشارك هذا العام بثلاثة أجنحة كبيرة داخل المعرض.

ويشهد معرض Cairo ICT إطلاق العديد من المشروعات والاستثمارات الأجنبية والعربية الجديدة داخل السوق المصرية، ومنها استثمارات شركة خزنة الإماراتية، وشركة حياة الكويتية التي ستطلق أول استثماراتها في مصر بمجال الأقمار الصناعية.

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