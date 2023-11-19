رئيس الوزراء يفتتح معرض Cairo ICT في دورته الـ27

(MENAFN
- Al-Borsa News)
افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، الذي يستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.
ويشارك فى المعرض 5 وزارات: التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.
تشهد دورة هذا العام إقامة معارض ومؤتمرات اتصالات متخصصة مصاحبة، تضم معرض ومؤتمر PAFIX الخاص بالمدفوعات الإلكترونية والشمول المالي.
كما يشهد المعرض أنشطة متخصصة للأمن السيبراني، وكذلك الذكاء الاصطناعي بما يشمله من قطاعات وتخصصات متعددة، بالإضافة إلى قضايا الحوسبة السحابية، فضلا عن توسع المشاركات العالمية التي من بينها الجناح الصيني، الذي سيشارك هذا العام بثلاثة أجنحة كبيرة داخل المعرض.
ويشهد معرض Cairo ICT إطلاق العديد من المشروعات والاستثمارات الأجنبية والعربية الجديدة داخل السوق المصرية، ومنها استثمارات شركة خزنة الإماراتية، وشركة حياة الكويتية التي ستطلق أول استثماراتها في مصر بمجال الأقمار الصناعية.
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