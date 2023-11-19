نواة العلمية أول مؤسسة أفريقية تحصل على اعتماد هيئة الدواء الأمريكية

حصل مركز نواة للأبحاث العلمية، الرائد في مجال التحاليل والأبحاث العلمية في مصر، على اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في تحاليل وسلامة الغذاء، ليصبح أول مركز أفريقي يحصل على هذا الاعتماد.

ويوفر هذا الاعتماد على الشركات المصرية والأفريقية التكلفة والوقت المهدران في إرسال العينات للتحليل خارج القارة، ما يدعم قدراتها على التصدير للسوق الأمريكي، كما يسهم في تعزيز صناعة الغذاء للاستهلاك المحلي، وفقا لبيان الهيئة العامة للاستثمار.

و”نواة” هي شركة ناشئة مصرية متخصصة في قطاع الأبحاث والتحاليل العلمية، وقد حظيت بالدعم التمويلي والتقني من شركة مصر لريادة الأعمال، المؤسسة من قبل وزارة التعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك الاستثمار القومي بهدف الاستثمار المباشر والغير مباشر في الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة.

وقال الدكتور عمر صقر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نواة للأبحاث، إن اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية هو الأصعب على الإطلاق، وكان شبه قاصر على الشركات الأوروبية، والأن أصبحت“نواة” متواجدة بقوة على خريطة المعامل والمراكز البحثية العالمية، وسيكون له آثر واضح على الشركة خاصة وسوق الغذاء المصري عامة، حيث سيفتح للشركة مجال للتعاون مع الهيئات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة، وسيوفر نصف تكلفة وتسعة أعشار الوقت اللذان يتحملهما المُصدر المصري الراغب في التصدير للسوق الأمريكية نتيجة إرسال العينات لتحليلها بالخارج قبل التصدير.

وأعلن صقر عن خطط مركز“نواة” لاستغلال الاعتماد الجديد للتوسع في الأسواق الأفريقية الرئيسية، مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا.

من جانبها، صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن شركة نواة واحدة من بين 205 شركة حصلت على دعم واستثمار من قبل شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures بشكل مباشر وغير مباشر منذ عام 2017.

وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاعتماد خلق ميزة تنافسية للصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى المزايا النسبية العديدة لقطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي في مصر، من حيث الجودة والسعر، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل دعمها لجهود الشركة، تنظيميًا وترويجيًا، لإيمانها أن الشركات الناشئة قادرة على قيادة النمو الاقتصادي وتعظيم دور الاقتصاد المصري في سلاسل الإنتاج العالمية.