هواوى توظف ابتكاراتها الرقمية والمتطورة نحو مستقبل أكثر استدامة لمصر

MENAFN - Al-Borsa News) تستعرض شركة هواوى، الرائدة فى مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مجموعة من الحلول الذكية التى تستهدف رقمنة أعمال المؤسسات، خلال مشاركتها فى المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الاوسط وأفريقيا CairoICT وذلك تأكيداً على التزامها بدفع عجلة التحول الرقمى وتحقيق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

تأتى مشاركة هواوى تحت شعار“معًا نحو مستقبل أكثر استدامة لمصر”، حيث تركز جهودها على توفير أحدث الحلول التكنولوجية للعديد من القطاعات والصناعات لتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستراتيجية للتقنيات الرقمية ممثلة فى شبكات بروتوكول الانترنت (IP)، وشبكات الألياف الضوئية (Optical)، وتخزين البيانات، والذكاء الاصطناعى (AI)، والحوسبة، والطاقة الرقمية.

وتسعى الشركة لبناء بنية تحتية ذكية خضراء، والتعاون مع عملائنا وشركائنا لخلق قيم جديدة معا وبناء نظام ايكولوجى لتمكين التحول الذكى وبناء مستقبل أكثر استدامة.

وخلال فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT، ستقوم هواوى بتوقيع مذكرات التفاهم لتمكين العملاء والشركاء من الاستفادة من حلول هواوى، مما يسهم فى تعزيز التحول الرقمى، كما سيشارك خبراء الشركة فى عدة جلسات نقاشية لنقل خبرات الشركة فى مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وغيرها.

كما ستحتفل هواوى بمرور 5 أعوام على إنشاء معمل أوبن لاب“Cairo OpenLab”، وهو أول مركز إقليمى يخدم شركاء هواوى فى مصر وشمال إفريقيا، ويهدف إلى تنمية الحلول الرقمية فى مختلف القطاعات وتوثيق شراكات لتعزيز القدرة التنافسية فى عدة مجالات منها المدن الذكية والتعليم والنقل والطاقة والرعاية الصحية، وغيرها، تماشيا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة العالمية.

وفى هذا الإطار، قال جيم ليو، الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر:“يعد معرض ومؤتمر Cairo ICT بمثابة منصة تتيح لنا عرض حلول الشركة الشاملة الموجهة للمؤسسات ومشاركة خبراتنا فى مجال التكنولوجيا والخضراء، مما يؤكد على التزامنا بتعزيز مستقبل أكثر استدامة لمختلف الصناعات للمساهمة فى التسريع من وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم خطة التحول الرقمى فى مصر لتصبح مركزاً رائداً للتكنولوجيا الرقمية والطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

ستواصل هواوى – باعتبارها شركة رائدة عالمياً فى مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – من تمكين التحول الرقمى فى مختلف القطاعات، وتطوير المهارات الشابة، وخلق فرص العمل، بجانب دعم عملائها فى القطاعين العام والخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الابتكار لتحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام فى مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

الجدير بالذكر أن هواوى تعرض حلولها ومنتجاتها فى القاعة 2، جناح“هواوي” 2E2 مع مجموعة من شركائها وأبرزهم“ريديجتون”، و”مانتراك” و”كليك أى تى إس”،“ايكوساس إنترناشونال” و”تلى تك”.