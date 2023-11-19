هواوى توظف ابتكاراتها الرقمية والمتطورة نحو مستقبل أكثر استدامة لمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستعرض شركة هواوى، الرائدة فى مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مجموعة من الحلول الذكية التى تستهدف رقمنة أعمال المؤسسات، خلال مشاركتها فى المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الاوسط وأفريقيا CairoICT وذلك تأكيداً على التزامها بدفع عجلة التحول الرقمى وتحقيق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
تأتى مشاركة هواوى تحت شعار“معًا نحو مستقبل أكثر استدامة لمصر”، حيث تركز جهودها على توفير أحدث الحلول التكنولوجية للعديد من القطاعات والصناعات لتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستراتيجية للتقنيات الرقمية ممثلة فى شبكات بروتوكول الانترنت (IP)، وشبكات الألياف الضوئية (Optical)، وتخزين البيانات، والذكاء الاصطناعى (AI)، والحوسبة، والطاقة الرقمية.
وتسعى الشركة لبناء بنية تحتية ذكية خضراء، والتعاون مع عملائنا وشركائنا لخلق قيم جديدة معا وبناء نظام ايكولوجى لتمكين التحول الذكى وبناء مستقبل أكثر استدامة.
وخلال فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT، ستقوم هواوى بتوقيع مذكرات التفاهم لتمكين العملاء والشركاء من الاستفادة من حلول هواوى، مما يسهم فى تعزيز التحول الرقمى، كما سيشارك خبراء الشركة فى عدة جلسات نقاشية لنقل خبرات الشركة فى مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وغيرها.
كما ستحتفل هواوى بمرور 5 أعوام على إنشاء معمل أوبن لاب“Cairo OpenLab”، وهو أول مركز إقليمى يخدم شركاء هواوى فى مصر وشمال إفريقيا، ويهدف إلى تنمية الحلول الرقمية فى مختلف القطاعات وتوثيق شراكات لتعزيز القدرة التنافسية فى عدة مجالات منها المدن الذكية والتعليم والنقل والطاقة والرعاية الصحية، وغيرها، تماشيا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة العالمية.
وفى هذا الإطار، قال جيم ليو، الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر:“يعد معرض ومؤتمر Cairo ICT بمثابة منصة تتيح لنا عرض حلول الشركة الشاملة الموجهة للمؤسسات ومشاركة خبراتنا فى مجال التكنولوجيا والخضراء، مما يؤكد على التزامنا بتعزيز مستقبل أكثر استدامة لمختلف الصناعات للمساهمة فى التسريع من وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم خطة التحول الرقمى فى مصر لتصبح مركزاً رائداً للتكنولوجيا الرقمية والطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
ستواصل هواوى – باعتبارها شركة رائدة عالمياً فى مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – من تمكين التحول الرقمى فى مختلف القطاعات، وتطوير المهارات الشابة، وخلق فرص العمل، بجانب دعم عملائها فى القطاعين العام والخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الابتكار لتحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام فى مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
الجدير بالذكر أن هواوى تعرض حلولها ومنتجاتها فى القاعة 2، جناح“هواوي” 2E2 مع مجموعة من شركائها وأبرزهم“ريديجتون”، و”مانتراك” و”كليك أى تى إس”،“ايكوساس إنترناشونال” و”تلى تك”.
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