85.8% نموا سنويا فى أعمال راية لتكنولوجيا المعلومات

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذى لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات لدى راية القابضة، قد حقق نمواً ملموسا على مستوى المبيعات والتوسعات والخدمات والحلول المقدمة بختام الربع الثالث من العام الجارى.

جاء ذلك على هامش معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا (Cairo ICT)، فى دورته السابعة والعشرين، والذى تنظمه شركة“تريد فيرز إنترناشيونال”، ويُقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري.

أضاف عبد الرسول:“شهدنا مستويات نمو هائلة على مستوى القطاعات التى تضخ إليها راية لتكنولوجيا المعلومات أعمالها مقارنة بالعام الماضي، بنمو سنوى إجمالى قدره 85.8% بحلول سبتمبر 2023، وبلغت المبيعات السنوية لأعمال راية لتكنولوجيا المعلومات بحلول سبتمبر 2023 نحو 4.088 مليار جنيه”.

وتابع:“من أبرز القطاعات التى شهدت طفرة هائلة فى أعمالنا قطاع الاتصالات – الذى تستثمر فيه راية منذ أكثر من عِقد من الزمان فبالنظر إلى زيادة استثماراتنا وشراكاتنا الفعالة فى هذا القطاع وطرح مزيد من الحلول المبتكرة التى تستهدف مقدمى خدمات الاتصالات؛ حققنا نمواً سنوياً استثنائياً، بنسبة 467% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت حصتنا السوقية بمجال حلول أجهزة الصراف الآلى لتتجاوز 54%، كما حققنا نمواً سنوياً على مستوى الحلول الموجهة لقطاع النفط والغاز قدره 44%”.

وعلى مستوى الشراكات التقنية، قال الرئيس التنفيذي:“عززت راية لتكنولوجيا المعلومات محفظة أعمالها بمزيد من الشراكات مع عدد من الكيانات الفاعلة بسوق تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، فخلال عام 2023، انضم إلى قائمة شركائنا التقنيين شركة Nutanix الرائدة فى مجالات عدة، من أبرزها حلول البنية التحتية شديدة التقارب (HCI)”، ووقعنا شراكة استراتيجية مع Software AG التى تعد من أكبر الفاعلين فى قطاع تكنولوجيا المعلومات عالمياً”.

وتابع عبد الرسول:“فيما يتعلق بخططنا لعام 2024، فمن المقرر أن تواصل Raya IT مسارها على أصعدة الابتكار والنمو فى المشهد التكنولوجى ذو التطورات المتسارعة، ومن المقرر أن تشهد الشركة مزيداً من التوسعات الإقليمية؛ لا سيما فى السعودية وعبر منطقة الخليج، ونعمل أيضاً على أن تجد مبادرات الأمن السيبرانى حيزاً متنامياً من أعمالنا استجابةً لجهود الحوكمة والتنظيم الجديد الذى فرضته الجهات التنظيمية – فضلاً عن خدماتنا الموجهة لقطاعات الأعمال والقطاع التجاري”.