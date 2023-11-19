85.8% نموا سنويا فى أعمال راية لتكنولوجيا المعلومات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذى لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات لدى راية القابضة، قد حقق نمواً ملموسا على مستوى المبيعات والتوسعات والخدمات والحلول المقدمة بختام الربع الثالث من العام الجارى.
جاء ذلك على هامش معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا (Cairo ICT)، فى دورته السابعة والعشرين، والذى تنظمه شركة“تريد فيرز إنترناشيونال”، ويُقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري.
أضاف عبد الرسول:“شهدنا مستويات نمو هائلة على مستوى القطاعات التى تضخ إليها راية لتكنولوجيا المعلومات أعمالها مقارنة بالعام الماضي، بنمو سنوى إجمالى قدره 85.8% بحلول سبتمبر 2023، وبلغت المبيعات السنوية لأعمال راية لتكنولوجيا المعلومات بحلول سبتمبر 2023 نحو 4.088 مليار جنيه”.
وتابع:“من أبرز القطاعات التى شهدت طفرة هائلة فى أعمالنا قطاع الاتصالات – الذى تستثمر فيه راية منذ أكثر من عِقد من الزمان فبالنظر إلى زيادة استثماراتنا وشراكاتنا الفعالة فى هذا القطاع وطرح مزيد من الحلول المبتكرة التى تستهدف مقدمى خدمات الاتصالات؛ حققنا نمواً سنوياً استثنائياً، بنسبة 467% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت حصتنا السوقية بمجال حلول أجهزة الصراف الآلى لتتجاوز 54%، كما حققنا نمواً سنوياً على مستوى الحلول الموجهة لقطاع النفط والغاز قدره 44%”.
وعلى مستوى الشراكات التقنية، قال الرئيس التنفيذي:“عززت راية لتكنولوجيا المعلومات محفظة أعمالها بمزيد من الشراكات مع عدد من الكيانات الفاعلة بسوق تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، فخلال عام 2023، انضم إلى قائمة شركائنا التقنيين شركة Nutanix الرائدة فى مجالات عدة، من أبرزها حلول البنية التحتية شديدة التقارب (HCI)”، ووقعنا شراكة استراتيجية مع Software AG التى تعد من أكبر الفاعلين فى قطاع تكنولوجيا المعلومات عالمياً”.
وتابع عبد الرسول:“فيما يتعلق بخططنا لعام 2024، فمن المقرر أن تواصل Raya IT مسارها على أصعدة الابتكار والنمو فى المشهد التكنولوجى ذو التطورات المتسارعة، ومن المقرر أن تشهد الشركة مزيداً من التوسعات الإقليمية؛ لا سيما فى السعودية وعبر منطقة الخليج، ونعمل أيضاً على أن تجد مبادرات الأمن السيبرانى حيزاً متنامياً من أعمالنا استجابةً لجهود الحوكمة والتنظيم الجديد الذى فرضته الجهات التنظيمية – فضلاً عن خدماتنا الموجهة لقطاعات الأعمال والقطاع التجاري”.
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