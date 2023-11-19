رئيس الوزراء: قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن أولويات أجندة الدولة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأهمية التي يحظى بها قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن أولويات أجندة الدولة المصرية، لافتاً إلى الحرص على مواكبة تطور أدواته وتطبيقاته، لإدراك تعاظم دوره وتأثيره على مختلف قطاعات التنمية.

جاء ذلك خلال افتتاح مدبولي، اليوم الأحد، فعاليات النسخة الـ27 من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 23 تحت شعار“دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل”.

وشملت جولة مدبولي بأجنحة المعرض، تفقد جناح وزارة التربية والتعليم، حيث تم استعراض عدد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يتم استخدامها ضمن الوسائل التعليمية.

كما استمع إلى عرض من عدد من الطلاب حول الأنظمة التي قاموا بتطويرها، ثم تم تفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع، حيث تم استعراض عدد من منتجات الهيئة لتدعيم مختلف القطاعات والتي تتمتع بتوفير في الطاقة، ومساندة ذوي الهمم، وتم زيارة قسم خاص بمصنع الإلكترونيات وعرض نماذج لأنظمة بدائل النظارات الطبية، والتي تم تصنيعها في مصر، وتم عرض شاشة تفاعلية تم تصنيعها من خلال مهندس مصري، بنسبة تصنيع محلي 100%، ويتم تصنيعها في مصنع الإلكترونيات بالهيئة.