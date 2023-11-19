رئيس الوزراء: قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن أولويات أجندة الدولة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأهمية التي يحظى بها قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن أولويات أجندة الدولة المصرية، لافتاً إلى الحرص على مواكبة تطور أدواته وتطبيقاته، لإدراك تعاظم دوره وتأثيره على مختلف قطاعات التنمية.
جاء ذلك خلال افتتاح مدبولي، اليوم الأحد، فعاليات النسخة الـ27 من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 23 تحت شعار“دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل”.
وشملت جولة مدبولي بأجنحة المعرض، تفقد جناح وزارة التربية والتعليم، حيث تم استعراض عدد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يتم استخدامها ضمن الوسائل التعليمية.
كما استمع إلى عرض من عدد من الطلاب حول الأنظمة التي قاموا بتطويرها، ثم تم تفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع، حيث تم استعراض عدد من منتجات الهيئة لتدعيم مختلف القطاعات والتي تتمتع بتوفير في الطاقة، ومساندة ذوي الهمم، وتم زيارة قسم خاص بمصنع الإلكترونيات وعرض نماذج لأنظمة بدائل النظارات الطبية، والتي تم تصنيعها في مصر، وتم عرض شاشة تفاعلية تم تصنيعها من خلال مهندس مصري، بنسبة تصنيع محلي 100%، ويتم تصنيعها في مصنع الإلكترونيات بالهيئة.
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