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رئيس الوزراء: حريصون على تعزيز المقومات التنافسية لصناعة التعهيد بمصر

11/19/2023 2:03:01 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة المصرية على تعزيز المقومات التنافسية لمصر في صناعة التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود؛ من خلال تهيئة مناخ الأعمال المحفز على الاستثمار، وتوفير بنية تحتية رقمية قوية، بالإضافة إلى توفير قاعدة عريضة من المتخصصين في مختلف المجالات التكنولوجية.

جاء ذلك خلال افتتاح وتفقد مدبولي، اليوم الأحد، عددا من الشركات العالمية العاملة بمصر في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصدير خدمات البحث والتطوير الهندسي وخدمات التعهيد والخدمات المهنية، استهلها بافتتاح مقر شركة“كابجيمينى” المتخصصة في تقديم الاستشارات والخدمات التقنية وخدمات التعهيد في مصر.

وأضاف، أن صناعة التعهيد تشهد طفرة ونقلة في نوعية الخدمات التي يتم تصديرها لمختلف الأسواق حول العالم في ضوء اهتمام كبرى الشركات العالمية بإنشاء مراكز لها فى مصر لتصدير الخدمات الرقمية لعملائها بالخارج بالاعتماد على المهارات والكوادر المصرية.

من جانبه، قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إنه في إطار استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع كبريات الشركات العالمية والمحلية المتخصصة والتى ستساهم بقوة في زيادة حجم الصادرات الرقمية وتوفير المزيد من فرص العمل المتميزة للشباب.

وقال أيمن عزت، الرئيس التنفيذي لمجموعة كابجيميني، إن مقر الشركة يضم أحدث مركز خدمات عالمي لدى الشركة حيث تم تصميمه وتجهيزه بأحدث التقنيات ليجتذب أفضل الكوادر المصرية والخبرات والمهارات التقنية ومتعددة اللغات.

وأضاف: أطلقت شركة“كابجيمينى” العالمية أعمالها في السوق المصرية في سبتمبر 2022 ضمن استراتيجيتها للتوسع في مراكز تصدير خدماتها التكنولوجية، ثم وقعت الشركة اتفاقية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا” بهدف التوسع في مركزها العالمي في مصر لتقديم الخدمات والاستشارات التكنولوجية لعملاء الشركة حول العالم.

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