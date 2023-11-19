رئيس الوزراء: حريصون على تعزيز المقومات التنافسية لصناعة التعهيد بمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة المصرية على تعزيز المقومات التنافسية لمصر في صناعة التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود؛ من خلال تهيئة مناخ الأعمال المحفز على الاستثمار، وتوفير بنية تحتية رقمية قوية، بالإضافة إلى توفير قاعدة عريضة من المتخصصين في مختلف المجالات التكنولوجية.
جاء ذلك خلال افتتاح وتفقد مدبولي، اليوم الأحد، عددا من الشركات العالمية العاملة بمصر في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصدير خدمات البحث والتطوير الهندسي وخدمات التعهيد والخدمات المهنية، استهلها بافتتاح مقر شركة“كابجيمينى” المتخصصة في تقديم الاستشارات والخدمات التقنية وخدمات التعهيد في مصر.
وأضاف، أن صناعة التعهيد تشهد طفرة ونقلة في نوعية الخدمات التي يتم تصديرها لمختلف الأسواق حول العالم في ضوء اهتمام كبرى الشركات العالمية بإنشاء مراكز لها فى مصر لتصدير الخدمات الرقمية لعملائها بالخارج بالاعتماد على المهارات والكوادر المصرية.
من جانبه، قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إنه في إطار استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع كبريات الشركات العالمية والمحلية المتخصصة والتى ستساهم بقوة في زيادة حجم الصادرات الرقمية وتوفير المزيد من فرص العمل المتميزة للشباب.
وقال أيمن عزت، الرئيس التنفيذي لمجموعة كابجيميني، إن مقر الشركة يضم أحدث مركز خدمات عالمي لدى الشركة حيث تم تصميمه وتجهيزه بأحدث التقنيات ليجتذب أفضل الكوادر المصرية والخبرات والمهارات التقنية ومتعددة اللغات.
وأضاف: أطلقت شركة“كابجيمينى” العالمية أعمالها في السوق المصرية في سبتمبر 2022 ضمن استراتيجيتها للتوسع في مراكز تصدير خدماتها التكنولوجية، ثم وقعت الشركة اتفاقية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا” بهدف التوسع في مركزها العالمي في مصر لتقديم الخدمات والاستشارات التكنولوجية لعملاء الشركة حول العالم.
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