رئيس الوزراء يتفقد مركز أمازون لخدمة العملاء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، مركز أمازون لخدمة العملاء، خلال جولته لتفقد عدد من الشركات العالمية العاملة بمصر في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصدير خدمات البحث والتطوير الهندسي وخدمات التعهيد، بمشروع كايرو فيستفال سيتي.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من عمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر حول طبيعة العمل في المركز، والذي بدوره أوضح أن مركز أمازون لخدمة العملاء بالقاهرة الجديدة يُعد أكبر مركز للشركة لخدمة العملاء في المنطقة، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح المركز في أكتوبر 2022 بعد تجهيزه وفق أحدث المواصفات لتقديم مستويات رفيعة من خدمة العملاء لمتسوقي أمازون.
كما أوضح مدير عام خدمة العملاء، أن المركز يقدم خدماته باللغات العربية والإنجليزية والألمانية وذلك لعملاء الشركة في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى ألمانيا وأستراليا.
أشار إلى أن شركة أمازون قامت حتى الآن بتوفير أكثر من 1600 فرصة عمل في مصر بمجال خدمة العملاء، يعمل 65% منهم لخدمة العملاء في الخارج مع خطط مستقبلية للتوسع.
وقال إن أمازون تواصل توسيع شبكتها في مصر بشكل مستمر وتملك حاليا قدرة استيعابية تخزينية تصل إلى 68.000 متر مكعب، و22 محطة توصيل تغطي 25 محافظة، والعديد من المكاتب الادارية ومركزا لخدمة العملاء. “مدبولي” يزور مركز الخدمات المشتركة لشركة بيبسيكو العالمية
وزار رئيس مجلس الوزراء، مركز الخدمات المشتركة لشركة بيبسيكو العالمية، واستمع إلى شرح من محمد شلباية، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب – شركة بيبسيكو شمال افريقيا، الذي أوضح أن افتتاح مركز الخدمات المشتركة لشركة بيبسيكو العالمية في مصر يعود إلى عام 2020، حيث بدأ عملياته بعدد 20 موظفا فقط.
ولفت إلى أنه بنهاية العام الجاري سيكون لدى الشركة في مركزها في مصر أكثر من 460 موظفا في 7 تخصصات متنوعة تتضمن تكنولوجيا المعلومات، والمبيعات، والموارد البشرية، وأبحاث التسويق والمستهلك، وسلسلة التوريد، والمشتريات، والتخطيط المالي.
MENAFN19112023000202011048ID1107453659
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.