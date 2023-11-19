رئيس الوزراء يتفقد مركز أمازون لخدمة العملاء

MENAFN - Al-Borsa News) تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، مركز أمازون لخدمة العملاء، خلال جولته لتفقد عدد من الشركات العالمية العاملة بمصر في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصدير خدمات البحث والتطوير الهندسي وخدمات التعهيد، بمشروع كايرو فيستفال سيتي.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من عمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر حول طبيعة العمل في المركز، والذي بدوره أوضح أن مركز أمازون لخدمة العملاء بالقاهرة الجديدة يُعد أكبر مركز للشركة لخدمة العملاء في المنطقة، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح المركز في أكتوبر 2022 بعد تجهيزه وفق أحدث المواصفات لتقديم مستويات رفيعة من خدمة العملاء لمتسوقي أمازون.

كما أوضح مدير عام خدمة العملاء، أن المركز يقدم خدماته باللغات العربية والإنجليزية والألمانية وذلك لعملاء الشركة في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى ألمانيا وأستراليا.

أشار إلى أن شركة أمازون قامت حتى الآن بتوفير أكثر من 1600 فرصة عمل في مصر بمجال خدمة العملاء، يعمل 65% منهم لخدمة العملاء في الخارج مع خطط مستقبلية للتوسع.

وقال إن أمازون تواصل توسيع شبكتها في مصر بشكل مستمر وتملك حاليا قدرة استيعابية تخزينية تصل إلى 68.000 متر مكعب، و22 محطة توصيل تغطي 25 محافظة، والعديد من المكاتب الادارية ومركزا لخدمة العملاء.

وزار رئيس مجلس الوزراء، مركز الخدمات المشتركة لشركة بيبسيكو العالمية، واستمع إلى شرح من محمد شلباية، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب – شركة بيبسيكو شمال افريقيا، الذي أوضح أن افتتاح مركز الخدمات المشتركة لشركة بيبسيكو العالمية في مصر يعود إلى عام 2020، حيث بدأ عملياته بعدد 20 موظفا فقط.

ولفت إلى أنه بنهاية العام الجاري سيكون لدى الشركة في مركزها في مصر أكثر من 460 موظفا في 7 تخصصات متنوعة تتضمن تكنولوجيا المعلومات، والمبيعات، والموارد البشرية، وأبحاث التسويق والمستهلك، وسلسلة التوريد، والمشتريات، والتخطيط المالي.