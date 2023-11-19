40 مليون دولار استثمارات جيديا السعودية فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت استثمارات شركة“جيديا” السعودية فى مصر أكثر من 40 مليون دولار، منذ دخولها السوق المصرية فى يناير 2022.
وتضاعف حجم أعمال الشركة 3 مرات فى العام الماضي، كما أنها تخطط لمضاعفة حجم الأعمال بمعدل 7 أضعاف حجم الأعمال الحالى فى الفترة المقبلة.
وواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته اليوم لعددٍ من الشركات العالمية العاملة بمصر فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصدير خدمات البحث والتطوير الهندسى وخدمات التعهيد والخدمات المهنية، حيث تفقَّد“مركز خدمات الدعم العملياتي” بمقر شركة“جيديا” (Gediea) السعودية فى مصر.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مُفصل من قبل أحد مسؤولى الشركة، الذى أوضح أن شركة“جيديا” الرائدة فى مجال التكنولوجيا المالية تعمل على جذب المواهب التقنية المتميزة للعمل فى مركزها فى مصر والذى يضم أكثر من 1200 من ذوى الخبرات فى المجالات التكنولوجية.
وأضاف أن المركز يسهم بفاعلية فى بناء وتطوير تطبيقات وحلول التكنولوجيا المالية لعملاء الشركة فى مختلف الأسواق، إلى جانب العمل على تمكين السيدات وإكسابهن الخبرات الكافية لكى يصبحن قائدات فى سوق العمل فى المستقبل، إذ تمثل نسبة العاملات بالشركة حوالى 67%.
ونوّه مسؤول الشركة عن أن شركة“جيديا” قد تم تأسيسها فى السعودية عام 2008 ونمت عملياتها بشكل كبير، ما مكّنها من جذب استثمارات كبيرة فى قطاع التكنولوجيا.
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