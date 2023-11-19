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40 مليون دولار استثمارات جيديا السعودية فى مصر

11/19/2023 2:03:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغت استثمارات شركة“جيديا” السعودية فى مصر أكثر من 40 مليون دولار، منذ دخولها السوق المصرية فى يناير 2022.

وتضاعف حجم أعمال الشركة 3 مرات فى العام الماضي، كما أنها تخطط لمضاعفة حجم الأعمال بمعدل 7 أضعاف حجم الأعمال الحالى فى الفترة المقبلة.

وواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته اليوم لعددٍ من الشركات العالمية العاملة بمصر فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصدير خدمات البحث والتطوير الهندسى وخدمات التعهيد والخدمات المهنية، حيث تفقَّد“مركز خدمات الدعم العملياتي” بمقر شركة“جيديا” (Gediea) السعودية فى مصر.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مُفصل من قبل أحد مسؤولى الشركة، الذى أوضح أن شركة“جيديا” الرائدة فى مجال التكنولوجيا المالية تعمل على جذب المواهب التقنية المتميزة للعمل فى مركزها فى مصر والذى يضم أكثر من 1200 من ذوى الخبرات فى المجالات التكنولوجية.

وأضاف أن المركز يسهم بفاعلية فى بناء وتطوير تطبيقات وحلول التكنولوجيا المالية لعملاء الشركة فى مختلف الأسواق، إلى جانب العمل على تمكين السيدات وإكسابهن الخبرات الكافية لكى يصبحن قائدات فى سوق العمل فى المستقبل، إذ تمثل نسبة العاملات بالشركة حوالى 67%.

ونوّه مسؤول الشركة عن أن شركة“جيديا” قد تم تأسيسها فى السعودية عام 2008 ونمت عملياتها بشكل كبير، ما مكّنها من جذب استثمارات كبيرة فى قطاع التكنولوجيا.

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