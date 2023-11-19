خبراء بـcairoict: مصر تحتاج إلى حوافز استثمارية للتحول لمقر إقليمى لمراكز البيانات

MENAFN - Al-Borsa News) تناول الخبراء فى جلسة“عصر جديد للبيانات: الفرص فى مجال مراكز البيانات واسعة النطاق” بمؤتمر CairoICT23، أهمية مراكز البيانات فى عصر الذكاء الاصطناعي، والقدرات التى تخلقها حلول الذكاء الاصطناعى بالاعتماد على البيانات العملاقة الناتجة عن التخزين فى مراكز البيانات، بالإضافة إلى قدرة حلول الذكاء الاصطناعى من ناحية أخرى على خلق فرص أكبر لتطوير مراكز البيانات.

وأضاف المشاركون أن الشراكات الناجحة بين الشركات المحلية والإقليمية والعالمية من شأنها تحقيق نتائج هائلة فى مجال التحول لمركز إقليمى لمراكز البيانات، إلى جانب حوافز الاستثمار التى توفرها الحكومة والاستفادة من موقع مصر الجغرافى بما يسمح لها بتحقيق نتائج مذهلة فى مجال مراكز البيانات.

جاء ذلك خلال اليوم الأول من النسخة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وافريقيا CairoICT23، والتى تعقد تحت شعار“دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل” وذلك خلال الفترة من 19-22 نوفمبر الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية.

وأدار الجلسة ناجى أنيس الرئيس التنفيذى لشركة بنية لمراكز البيانات.

وقال تينبوت ارسالنوك، مدير قطاع الشراكات الاستراتيجية فى شركة خزنة الإمارات، إن الشركة بدأت فى 2012 وبدأت التشغيل فى 2014، موضحًا أن خزنة تمتلك 15 مركز بيانات فى الإمارات، و15 آخر تحت الإنشاء.

وأضاف أن الشركة تدير حاليًا ما يقرب من 300 ميجا وات فى مراكز بياناتها فى الإمارات، منوهًا إلى أن معدل النمو المستهدف للشركة خلال العامين المقبلين من المتوقع أن يصل حجم البيانات حوالى 550 ميجا وات فى دولة الإمارات.

وأشار إلى أسباب خزنة لاختيار مصر لتكون محطتها الأولى للتوسع خارج الإمارات يعتمد على عدة عوامل منها عدد السكان فى مصر الذى يتخطى 100 مليون نسمة.

وقال إنه من الأسباب الرئيسية التى تدفع خزنة للتوسع فى مصر كونها البوابة الأساسية لدخول السوق بالشراكة مع أحد أهم الشركات فى السوق المحلية وهو شركة بنية، متوقعًا أن تبدأ الشركتان عبر الشراكة الجديدة فى الإنشاءات الخاصة بمركز البيانات خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتناول حسام الدين عبد السلام، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة I-sys، فكرة أن البيانات تشبه كرة الثلج التى تتنامى بشكل مستمر، مؤكدًا أن الشركات تستهدف طوال الوقت تحليل البيانات، وبالتالى تعمل شركته على تحليل البيانات الحالية للشركات والبنوك المتعاقد معها لتحديد احتياجات عملائه وفقًا لذلك.

واستعرض مشروع الشركة بالتعاون مع أحد البنوك المحلية الذى أتاح تحليل بيانات عملاء البنك وفق تصنيفات مختلفة للعملاء لتخفض تكلفة حلول تحليل البيانات من القيم المرتفعة والتى تصل لـ500 دولار إلى 20-30 دولار فقط.

من جانبه أشار أحمد طلعت، مدير قطاع الحلول فى شركة فى إم وير، إلى أنه من الممكن تحويل أى مركز بيانات أو مراكز تخزين فى الشركات أو خارجها، إلى مراكز بيانات قابلة للتحليل يسهل الخروج بقرارات بناءً على تلك البيانات.

وأوضح أن الشركة لديها 4000 سحابة حوسبية حول العالم ومن 3-4 مركز فى مصر، مشيرًا إلى أنه فى شركة إم وير تتوفر حلول لإدارة الحوسة السحابية الأخرى مثل أمازون AWS وAzure وغيرها.

وأضاف المهندس حازم عامر، المدير الإقليمى للشراكات بشركة إنتل الشرق الأولسط وتركيا وإفريقيا أن شركة إنتل تؤمن بالحلول مفتوحة المصدر، مشيرًا إلى أن مراكز البيانات واسعة النطاق من شأنها أن تتعاون مع حجم بيانات غير مسبوق.

وأوضح أن الهدف من التعامل مع البيانات يتم على 3 مراحل، بداية من تخزين البيانات، ومن ثم تصنيفها وتحليلها، وأخيرًا تحويلها إلى أرقام للبيانات ومعلومات لاتخاذ قرارات، وكل ذلك فى إطار مؤمن.

وقال عامر إن الاستفادة من موقع مصر الجغرافى يسمح لها بالتوسع فى جذب الاستثمارات فى مراكز البيانات، حيث يمر من خلال المياه الإقليمية المصرية أكثر من 40% من البيانات العالمية.

وقال أحمد حيدرة مدير شركة GPX فى مصر، إن شركته تتواجد فى مصر منذ 2006، وقامت بتدشين مركزى بيانات فى مصر وآخرين فى الهند، ومرت فى السوقين بتحديات كبيرة، مشيرًا إلى أنه فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية يمكن الاعتماد على طرق معينة فى إنشاء مراكز البيانات لتكون“مدارة” وفق الاحتياجات الخاصة بالعملاء.

وأضاف أن مراكز البيانات“المدارة” تحتاج طريقة معينة فى إنشائها مثل مراعاة كيفية الإنشاء وحجم الطاقة المستخدمة وحجم البيانات المتوقع إضافتها على مركز البيانات، والمراحل المستقبلية الخاصة بإنشاء تلك المراكز.

وقال جاسون يى رئيس قطاع العمليات للحوسبة السحابية فى هواوى مصر، إن أحد أهم التطبيقات التى تساعد فى تطور قطاع الحوسبة السحابية هو تطبيقات الجيل الخامس، وهو ما تتجه الحكومة المصرية إلى تطبيقه قريبًا مع إطلاق رخص الجيل الخامس محليًا.

وأشار إلى أن هواوى بصدد الإعلان عن إطلاق سحابة جديدة فى السوق المصرية خلال عام 2024 إيمانًا منها بقدرة السوق المصرية على تبنى حلول التحول الرقمي، وما تحمله تلك السحابة من قدرة على تطوير الخدمات الرقمية بصفة عامة.