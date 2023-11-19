رئيس الوزراء: شركات التعهيد العالمية تعتمد على مراكزها المقامة فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن شركات خدمات التعهيد العالمية تعتمد بشكل أساسى على مراكزها المقامة فى مصر، بسبب الإمكانيات التى تمتلكها مصر فى هذا المجال.

وأضاف رئيس الوزراء، فى تصريحات على هامش تفقد عدد من الشركات العالمية العاملة بمصر فى مجال خدمات التعهيد، أن زياراته اليوم التى شملت 6 شركات فى هذا التجمع الإدارى الكبير شرق القاهرة، سبقها زيارات فى تجمع مثيل له غرب القاهرة بالقرية الذكية، موجهاً رسالة لكل شباب مصر، بأن مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات ومدى التقدم والانطلاقة به حدوده السماء.

وأكد مدبولى، أن المجال فى هذا القطاع مفتوح لكافة التخصصات، حيث كان لافتاً له اليوم فى إطار حرصه على لقاء الشباب الذى يعمل فى هذه الشركات، والتحاور معهم، للتعرف على خلفيتهم العلمية وخبراتهم المهنية، ما يشهده القطاع من تنوع التخصصات، حيث رأى شباباً من خريجى كليات الحقوق، والآداب، والتجارة، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، وبالطبع الهندسة وعلوم الحاسب الآلي، كما وجد شباباً من أعمار مختلفة ومتباينة وبدأوا العمل فى هذا القطاع، ومن بينهم من لم يجد فرصة عمل فى مجال تخصصه الأصلي، فبدأ اتخاذ خطوة لتغيير مجال العمل، وهذا لاحظه فى العديد من الشباب الذين التقاهم اليوم.

وأوضح مدبولى، أنه لاحظ أيضاً خلال جولته، أن صناعة التعهيد تضم أكثر من مستوى، حيث شهدت الجولة اليوم متابعة المستوى الأول، الذى لا يتطلب مهارات كبيرة ومتخصصة فى المجال، مثل خدمات مراكز الاتصالات Call Centre والتى تضم شباباً يحصلون على تدريب مميز ثم يعملون بمرتبات عالية مقارنة بأية وظيفة نمطية أخرى، وأمامهم فرصة للانطلاق بصورة كبيرة.

وأشار إلى أن تلك الصناعة تضم كذلك المستوى المتقدم، والذى يكون فيه شبابنا من المهندسين والخبراء مسؤولين عن تصميم البرمجيات الخاصة بصناعات مثل: السيارات، والطائرات، والأمن السيبرانى فى شركات على مستوى العالم، معرباً عن سعادته باعتماد الشركات العالمية والمصانع العملاقة الأساسى على تلك المراكز المقامة فى مصر.

وقال رئيس الوزراء إنه خلال جولته وحديثه مع مختلف مسئولى الشركات، أكدوا أن العنصر البشرى المصرى بدون تحيز يُعد من أفضل العناصر الموجودة على مستوى العالم، وذلك لما يتمتع به من قدرة وسرعة فى استيعاب التكنولوجيا والتعامل مع أدواتها.

وأضاف أن الشركات التى تم زيارتها اليوم لديها العديد من الخطط والبرامج المستقبلية لتوسيع نشاطها فى مصر، كما أن العديد منها ضاعف عدد موظفيه خلال فترة زمنية بسيطة.