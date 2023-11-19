رئيس الوزراء يتفقد شركة سيمنز المتخصصة فى تطوير برمجيات الصناعات الرقمية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تفقّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، شركة“سيمنز” المتخصصة فى تطوير برمجيات الصناعات الرقمية، وذلك فى إطار زيارته اليوم لمجموعة من الشركات العالمية العاملة بمصر فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصدير خدمات البحث والتطوير الهندسى وخدمات التعهيد والخدمات المهنية.
وخلال تفقده، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور حازم الطحاوي، نائب الرئيس والرئيس التنفيذى للشركة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث أوضح“الطحاوي” أن“سيمنز” شركة عالمية تعمل فى مجال تطوير برمجيات الصناعات الرقمية وتقنيات الأتمتة، مؤكدًا أنها لاعب عالمى رئيس فى مجالات تطوير البرمجيات، والأنظمة المدمجة للسيارات، وتقنية التوأم الرقمى Digital Twin، الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
كما أضاف الدكتور حازم الطحاوى أن الشركة تقدم حلولًا برمجية متقدمة للشركات فى مختلف القطاعات؛ مثل السيارات والطيران والصناعات الثقيلة والتصنيع والهندسة.
وأشار إلى أن عدد العاملين بمقر الشركة فى مصر يبلغ 1000 موظف من ذوى الكفاءات والخبرات، مضيفًا أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، حقق مركز البحث والتطوير فى مصر متوسط معدل نمو سنوى يبلغ 20% فى التوظيف.
ونوّه الرئيس التنفيذى للشركة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن الشركة تدعم بقوة تطوير بيئة العمل والبيئة التمكينية التكنولوجية، مما شجع الموظفين على تسجيل أكثر من 47 براءة اختراع، بالإضافة إلى 560 ورقة بحثية منشورة فى مجلات IEEE والمؤتمرات الدولية.
وأكد الدكتور حازم الطحاوى أنه إدراكًا لأهمية التعليم ورعاية المواهب المستقبلية، تقوم شركة سيمنز سنويًا بتدريب 1500 مهندس من خلال أكاديمية“سيمنز” للتميز، كما تتعاون الشركة بشكل فعال مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجامعات، مما يسهم فى إنشاء مختبرات للبحث والتطوير التى تدفع وتُحفز الابتكار والتميز التكنولوجي، وتقدم شركة سيمنز شهادات الدبلومات المتخصصة فى المجالات الرئيسية، مما يعزز التزامها بتنمية المواهب.
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