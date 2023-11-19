رئيس الوزراء يتفقد شركة سيمنز المتخصصة فى تطوير برمجيات الصناعات الرقمية

MENAFN - Al-Borsa News) تفقّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، شركة“سيمنز” المتخصصة فى تطوير برمجيات الصناعات الرقمية، وذلك فى إطار زيارته اليوم لمجموعة من الشركات العالمية العاملة بمصر فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصدير خدمات البحث والتطوير الهندسى وخدمات التعهيد والخدمات المهنية.

وخلال تفقده، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور حازم الطحاوي، نائب الرئيس والرئيس التنفيذى للشركة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث أوضح“الطحاوي” أن“سيمنز” شركة عالمية تعمل فى مجال تطوير برمجيات الصناعات الرقمية وتقنيات الأتمتة، مؤكدًا أنها لاعب عالمى رئيس فى مجالات تطوير البرمجيات، والأنظمة المدمجة للسيارات، وتقنية التوأم الرقمى Digital Twin، الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

كما أضاف الدكتور حازم الطحاوى أن الشركة تقدم حلولًا برمجية متقدمة للشركات فى مختلف القطاعات؛ مثل السيارات والطيران والصناعات الثقيلة والتصنيع والهندسة.

وأشار إلى أن عدد العاملين بمقر الشركة فى مصر يبلغ 1000 موظف من ذوى الكفاءات والخبرات، مضيفًا أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، حقق مركز البحث والتطوير فى مصر متوسط معدل نمو سنوى يبلغ 20% فى التوظيف.

ونوّه الرئيس التنفيذى للشركة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن الشركة تدعم بقوة تطوير بيئة العمل والبيئة التمكينية التكنولوجية، مما شجع الموظفين على تسجيل أكثر من 47 براءة اختراع، بالإضافة إلى 560 ورقة بحثية منشورة فى مجلات IEEE والمؤتمرات الدولية.

وأكد الدكتور حازم الطحاوى أنه إدراكًا لأهمية التعليم ورعاية المواهب المستقبلية، تقوم شركة سيمنز سنويًا بتدريب 1500 مهندس من خلال أكاديمية“سيمنز” للتميز، كما تتعاون الشركة بشكل فعال مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجامعات، مما يسهم فى إنشاء مختبرات للبحث والتطوير التى تدفع وتُحفز الابتكار والتميز التكنولوجي، وتقدم شركة سيمنز شهادات الدبلومات المتخصصة فى المجالات الرئيسية، مما يعزز التزامها بتنمية المواهب.